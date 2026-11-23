Stanno facendo molto discutere le prime sentenze che hanno fatto applicazione di quanto disposto dell’art. 7 del decreto-legge n. 62/2026 (noto ai più come “Decreto 1° Maggio”). Il vaglio giudiziale di questo provvedimento di legge, infatti, era particolarmente atteso, considerata la (rinnovata) centralità che lo stesso conferisce alla contrattazione collettiva nel governo della dinamica salariale.

A misurarsi, per primi, con le disposizioni del decreto recentemente entrato in vigore sono stati il Tribunale di Roma (Trib. Roma 10 settembre 2026, n. 8699) e il Tribunale di Bari (Trib. Bari 16 settembre 2026, n. 3273).

Con un ricorso depositato nel dicembre del 2023, un lavoratore ha chiesto al Tribunale del lavoro di Roma che venisse accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro domestico durato circa due anni (dal mese di settembre 2021 fino al mese di agosto 2023) e mai regolarizzato, con annessa condanna al pagamento delle differenze retributive. Riscontrato l’effettivo svolgimento del rapporto, il giudice ha dovuto stabilire quale fosse la retribuzione da corrispondere (o le eventuali differenze rispetto a quanto già corrisposto) ad un lavoratore che ha svolto “mansioni di collaboratore domestico, con orario di lavoro pari a 30 ore settimanali”.

A questo fine, il giudice ritiene che occorre prendere le mosse dall’art. 7 del decreto-legge n. 62/2026 (noto ai più come “Decreto 1° Maggio”), il quale prevede non solo che la contrattazione collettiva sia lo strumento per determinare un salario giusto, ai sensi dell’art. 36 Cost. – e cioè quel “trattamento economico complessivo adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato” – ma che tale parametro salariale possa essere rintracciato solo nei “contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro” (si tratta dei c.d. CCNL leader).

Sebbene la disposizione sia entrata in vigore quasi tre anni dopo l’instaurazione del giudizio, il giudice ritiene che questa possa essere applicata “anche alle controversie in corso alla data di entrata in vigore” del decreto-legge n. 62/2026 poiché la disposizione sarebbe volta “ad orientare l’individuazione del parametro da prendere in considerazione nell’ambito della valutazione giudiziale in ordine alla determinazione retribuzione dovuta ex art. 36 Cost.”.

Ad avviso del giudice, però, il trattamento economico complessivo contemplato dai CCNL leader riguarderebbe soltanto – per espressa previsione di legge – la “quantità” e la “qualità” del lavoro prestato e quindi solo uno dei due parametri individuati dall’art. 36 Cost., “ovvero quello della proporzionalità”. Di conseguenza, quello della sufficienza resta un parametro la cui valutazione di adeguatezza resta ancora nelle mani del giudice, il quale dovrà verificare “caso per caso” se la retribuzione corrisposta ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge n. 62/2026 garantisca comunque al lavoratore una esistenza libera e dignitosa.

Peraltro, il giudice osserva che la valutazione sulla sufficienza del salario può essere condotta ricorrendo anche agli “indici nazionali ed europei”, inclusi gli “indicatori economici e statistici” contenuti nella Direttiva UE n. 2022/2041. E laddove il CCNL individuato ai sensi dell’art. 7, comma 2 del decreto-legge n. 62/2026 rispetto il criterio della proporzionalità ma non quello della sufficienza di cui all’art. 36 Cost., secondo il Tribunale di Roma “il giudice potrà individuare quale parametro un altro contratto collettivo ritenuto maggiormente idoneo ad attuare il contenuto delle direttrici costituzionali sul salario minimo”.

Fatte queste premesse, il giudice prosegue nel rideterminare le differenze retributive dovute al lavoratore ricorrente facendo riferimento, in ragione dell’attività e delle mansioni svolte, al CCNL del lavoro domestico sottoscritto dalle associazioni datoriali Fidaldo, Domina e dalle organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs (H501). Secondo il giudice, è questo il contratto collettivo da prendere a riferimento per determinare correttamente il trattamento economico complessivo spettante al lavoratore, ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4-bis del decreto-legge n. 62/2026.

Qualche settimana più tardi, il Tribunale del lavoro di Bari ha emesso una sentenza a conclusione di un contenzioso promosso da un lavoratore il 19 gennaio 2026. In questo caso, il ricorrente, svolgente mansioni di portiere e custode e inquadrato al livello D del CCNL Servizi Fiduciari ASSIV (HV17), ha lavorato al servizio di una società di servizi fiduciari dal 2020 al 2023. Rispetto a questo periodo, il lavoratore ha lamentato di non aver percepito una retribuzione conforme all’art. 36 Cost. (e cioè proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro svolto e sufficiente a garantirgli una esistenza libera e dignitosa) in quanto il CCNL applicato al rapporto di lavoro contemplerebbe, a parità di mansioni, una retribuzione lorda inferiore rispetto a quella prevista dal CCNL dei Proprietari di Fabbricati (Confedilizia; H401). Per tale ragione, il ricorrente ha chiesto che gli venissero riconosciute delle differenze retributive.

La società convenuta in giudizio si è difesa evidenziando due aspetti: essendo stato addetto il lavoratore presso un appalto che la società aveva stipulato con la pubblica amministrazione (in questo caso la Regione Puglia), il CCNL applicato al rapporto di lavoro era stato imposto dal bando di gara per l’aggiudicazione dell’appalto, nel rispetto di quanto disposto dal Codice degli appalti pubblici. Inoltre, trattandosi di una società cooperativa, questa era chiamata a rispettare i trattamenti retributivi previsti dal CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative della categoria, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge n. 142/2001.

Ciononostante, il giudice barese non ha accolto le eccezioni difensive del datore di lavoro poiché – richiamandosi al noto precedente giurisprudenziale (Cass. 2 ottobre 2023, n. 27711) – ha evidenziato che “anche i salari dettati dalla contrattazione collettiva applicabile alle cooperative, secondo la L. n. 142 del 2001 e la L. n. 31 del 2008, possono essere disapplicati dal giudice ed il trattamento retributivo annullato e sostituito con uno più congruo, che rispetti il minimo costituzionale”. E ciò perché, secondo il Tribunale di Bari, l’aporia tra il trattamento retributivo previsto dal CCNL e i contenuti precettivi dell’art. 36 Cost. può palesarsi anche allorquando una legge disponga un rinvio alla contrattazione qualificata di categoria; pertanto il giudice deve pur sempre esaminare quantomeno il profilo della sufficienza di tale trattamento salariale, potendo poi riconoscerne anche uno di miglior favore.

A tali sorti è esposto anche l’art. 7 del Decreto 1° Maggio che tuttavia – a differenza di quanto sostenuto dal tribunale romano – il giudice ritiene non applicabile alla controversia perché la disposizione è entrata in vigore in un periodo successivo alla proposizione della causa. Sennonché, il Tribunale di Bari non perde però occasione di formulare alcune considerazioni sulla portata applicativa e vincolate della disposizione. Ed infatti nella sentenza si evidenzia che chi ritiene che l’art. 7 consenta di sottrare al sindacato del giudice la parte retributiva del contratto collettivo di diritto comune, perché la disposizione la eleverebbe non a “parametro esterno di comparazione” ma a “disciplina cogente del rapporto di lavoro per la parte retributiva”, si esporrebbe ad una “duplice censura di incostituzionalità”: da un lato, sarebbe violata la libertà sindacale di cui all’art. 39 Cost.; dall’altro, si violerebbe l’art. 36 Cost. poiché sarebbe impedito al giudice di verificare in concreto la congruità del trattamento economico.

Eppure, se da un lato il Tribunale di Bari sembra ridimensionare l’efficacia impositiva dell’art. 7 consentendo al giudice, laddove ne ricorrano i presupposti, di poter rideterminare comunque il salario per via giudiziale, dall’altro pone allo stesso sindacato giudiziale un importante limite (metodologico, se vogliamo) quando afferma – correttamente a nostro avviso – che “l’intervento del giudice” volto a ricercare un contratto “alternativo” a quello applicato al rapporto di lavoro nell’ottica di soddisfare il criterio della sufficienza di cui all’art. 36 Cost. “è sempre limitato dalla necessaria corrispondenza dei profili professionali”. In altri termini, il giudice può utilizzare un contratto collettivo diverso da quello applicato dal datore di lavoro per verificare la correttezza della retribuzione o per determinarne l’importo, ma questa possibilità incontra un limite fondamentale: deve esserci una corrispondenza tra i profili professionali considerati dai due contratti.

Al di là delle molteplici riflessioni che queste prime pronunce hanno suscitato e continueranno a suscitare tra gli addetti ai lavori (e non solo), il confronto diretto con il testo delle sentenze consente spesso di superare gli equivoci generati, di frequente, dalle forzate esigenze di sintesi. Affermare, ad esempio, che tra la magistratura e la contrattazione collettiva in materia salariale sia in atto una sorta di “braccio di ferro” è, in realtà, una semplificazione eccessiva, se non distorta, della realtà. Ed infatti, nel primo caso (Tribunale di Roma), il giudice, nell’accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro, ha pur sempre fatto ricorso alla contrattazione collettiva di settore, seguendo nei fatti quanto stabilito dall’art. 7 del Decreto 1° Maggio (ha infatti attinto dal CCNL H501); nel secondo caso (Tribunale di Bari), invece, il giudice è stato chiamato a fare i conti con un CCNL le cui criticità sono legate a diversi fattori e però la “soluzione al problema” è stata trovata attingendo comunque ad un contratto collettivo, seppur diverso da quello applicato al rapporto ma con un campo di applicazione e con delle figure professionali contigue a questo. Più che decidere per conto proprio, dunque, i giudici confermano nei fatti che per risolvere i problemi salariali bisogna continuare a guardare alla contrattazione collettiva.

Bollettino ADAPT 23 novembre 2026, n. 42

Giovanni Piglialarmi

Ricercatore in diritto del lavoro

Università eCampus

X@Gio_Piglialarmi