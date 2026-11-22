Il 17 novembre l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) ha pubblicato il rapporto Gender Equality Index 2026: Making parental leave work. L’edizione dedica l’approfondimento tematico all’accesso ai congedi parentali, al loro utilizzo da parte di madri e padri e al raccordo con i servizi educativi per la prima infanzia. La questione è particolarmente rilevante per l’Italia, dove nel 2024, tra le persone che vivono in coppia con figli, il tasso di occupazione equivalente a tempo pieno si attestava al 56% per le donne e al 91% per gli uomini, con un divario di 35 punti percentuali rispetto ai 24 della media UE.

Come si legge l’indice? Pubblicato per la prima volta nel 2013, il Gender Equality Index misura la distanza dalla parità di genere nell’Unione europea e nei singoli Stati membri. L’EIGE aggrega 27 indicatori in sei domini (lavoro, risorse economiche, istruzione e formazione, tempo, potere e salute) e calcola un punteggio per ciascun dominio e uno complessivo. La scala va da 0 a 100, dove 100 corrisponde alla piena parità. Nel calcolo del punteggio, l’indice considera il divario relativo tra donne e uomini allo stesso modo, indipendentemente da quale gruppo registri il valore più alto.

Per interpretare i punteggi è utile risalire ai singoli indicatori. Un esempio, che sarà ripreso più avanti in questo contributo, riguarda il conseguimento dei titoli terziari. Tra le persone di 30-34 anni, la quota di chi ha conseguito un titolo terziario è più alta tra le donne che tra gli uomini sia in Italia sia nell’UE. In Italia, tuttavia, entrambe le quote sono inferiori alle rispettive medie europee. Il confronto aiuta così a distinguere due aspetti, l’ampiezza del divario tra donne e uomini e la diffusione dei titoli terziari. Il dettaglio per età, paese di nascita o composizione familiare permette inoltre di osservare come i divari varino tra gruppi della popolazione.

L’edizione 2026 è la seconda ad applicare la metodologia rivista nel 2025. I dati si riferiscono in prevalenza al 2025. Per alcuni indicatori, come il tasso di occupazione equivalente a tempo pieno, l’anno di riferimento è il 2024. I confronti nel tempo si basano sulla serie storica che l’EIGE ha ricalcolato applicando lo stesso metodo anche alle edizioni precedenti.

Tabella 1. Indice complessivo e punteggi nei domini del lavoro e dell’istruzione e formazione. Italia e UE, 2020 e 2026

Indice e domini selezionati Italia 2020 Italia 2026 UE 2020 UE 2026 Indice complessivo 56,0 62,7 58,9 64,5 Lavoro 61,2 63,2 67,2 70,7 Istruzione e formazione 57,7 56,0 55,6 57,3

Note: Punteggi da 0 a 100. Gli anni indicano le edizioni dell’indice. Fonte: EIGE, Gender Equality Index 2026: Making parental leave work, allegato 2, tabelle 22 e 24.

Guardando anzitutto al punteggio complessivo, tra le edizioni 2020 e 2026 l’Italia sale dal sedicesimo al dodicesimo posto e riduce da 2,9 a 1,8 punti la distanza dalla media dell’UE. Nei due ambiti qui considerati, la distanza dalla media europea segue però un andamento diverso. Nel lavoro, il ritardo italiano aumenta da 6,0 a 7,5 punti. Nell’istruzione e formazione, l’Italia passa da un vantaggio di 2,1 punti nel 2020 a un ritardo di 1,3 punti nel 2026.

Considerando più nel dettaglio il dominio del lavoro, l’Italia si colloca all’ultimo posto tra i 27 Stati membri. La distanza dalla media dell’UE è particolarmente marcata nella partecipazione al mercato del lavoro, dove l’Italia ottiene 69,6 punti a fronte degli 82,6 europei. La distanza dalla media UE si riduce a 3,1 punti nella dimensione “segregazione e qualità del lavoro”, in cui l’Italia ottiene 57,4 punti a fronte dei 60,5 dell’Unione (il punteggio sintetizza i divari tra donne e uomini nella presenza tra gli specialisti ICT e nei ruoli dirigenziali, oltre che nell’incidenza del lavoro a bassa retribuzione). I due indicatori della partecipazione mostrano che il divario riguarda sia il volume di lavoro sia la durata attesa della vita lavorativa. Nel 2024 il tasso di occupazione equivalente a tempo pieno, che tiene conto delle ore lavorate, era del 33,9% per le donne e del 53,7% per gli uomini. Nel 2025 la durata attesa della vita lavorativa era pari a 28,4 anni per le donne e a 37,3 per gli uomini. Per entrambi gli indicatori, l’Italia presenta il divario di genere più ampio tra gli Stati membri. Come mostra la tabella 2, il divario nell’occupazione equivalente a tempo pieno varia sensibilmente a seconda della composizione familiare e raggiunge il valore più elevato tra le coppie con figli, sia in Italia sia nell’UE.

Tabella 2. Occupazione equivalente a tempo pieno per genere e composizione familiare. Tassi in Italia e divari di genere in Italia e nell’UE (2024) – Popolazione di 15-89 anni.

Composizione familiare Donne, Italia Uomini, Italia Divario in Italia Divario nell’UE Una persona adulta 25% 52% 27 p.p. 23 p.p. Un solo genitore con figli 60% 85% 25 p.p. 21 p.p. Coppia senza figli 27% 34% 7 p.p. 5 p.p. Coppia con figli 56% 91% 35 p.p. 24 p.p.

Note: (1) nelle categorie con figli, l’EIGE considera i minori di 18 anni economicamente dipendenti; (2) il divario è calcolato sottraendo il tasso femminile da quello maschile ed è espresso in punti percentuali. Fonte: EIGE,Gender Equality Index 2026: Making parental leave work, figura 9 e dominio “Lavoro”, Italia, dati per composizione familiare.

Tra le persone che vivono in coppia con figli, il tasso di occupazione equivalente a tempo pieno delle donne è del 56% in Italia e del 68% nell’UE. Per gli uomini che vivono in coppia con figli, i due valori sono invece molto vicini, pari rispettivamente al 91% e al 92%. Il divario di genere più ampio in Italia rispetto alla media europea si spiega quindi soprattutto con il tasso di occupazione femminile più basso. La Tabella 2 mostra anche che in Italia il divario tra donne e uomini nell’occupazione a tempo pieno è di 35 punti percentuali tra chi vive in coppia con figli e di 7 punti tra chi vive in coppia senza figli. Nel leggere questo confronto va tenuto conto, tuttavia, che i due gruppi possono differire anche per età e fase della vita lavorativa.

L’approfondimento sui congedi aiuta a leggere questi dati. Nel settore privato italiano, secondo i dati INPS ripresi dall’EIGE, gli uomini passano da circa il 21% dei beneficiari del congedo parentale nel 2021 al 30% nel 2024. Per capire quanto questo cambiamento si traduca in una diversa distribuzione degli oneri di cura occorre considerare anche la durata dei congedi fruiti, l’accesso all’indennità e la disponibilità dei servizi educativi al rientro. A livello aziendale, la possibilità di fruire dei congedi e di riprendere il lavoro dipende anche dalle scelte organizzative, sulle quali la contrattazione può intervenire prevedendo, ad esempio, integrazioni economiche o percorsi di accompagnamento al rientro (per un approfondimento sul punto si veda l’analisi ADAPT degli accordi aziendali del 2025, mentre su come le politiche aziendali e il dialogo sociale possano sostenere la conciliazione tra lavoro e vita familiare si rimanda al volume sulla Corporate Family Responsibility).

I dati sulla partecipazione al lavoro mostrano come il divario di genere vari a seconda della composizione familiare. Per allargare lo sguardo alle opportunità di ingresso nel mercato del lavoro, vale la pena considerare anche i percorsi di istruzione e formazione. Il dominio Knowledge distingue a questo proposito due aspetti. Il primo riguarda i titoli conseguiti e confronta le quote di donne e uomini con un titolo terziario o con una qualifica dell’istruzione e formazione professionale iniziale. Su questa dimensione l’Italia ottiene 64,5 punti, a fronte dei 78,6 della media UE.

Il secondo aspetto riguarda la distribuzione di donne e uomini tra gli indirizzi di studio. L’indice rileva, ad esempio, quanto siano equilibrate le presenze femminili e maschili nelle discipline scientifiche e tecnologiche e nei percorsi legati all’istruzione, alla salute e al welfare. Su questa dimensione l’Italia raggiunge 48,6 punti, un risultato superiore alla media europea (41,7), ma in calo rispetto ai 50,2 punti del 2020. Il dato segnala dunque che la segregazione per indirizzo di studio si è accentuata in Italia, pur rimanendo meno marcata che nell’UE per gli ambiti considerati dall’indice.

Il primo dei due punteggi, quello relativo ai titoli conseguiti, riunisce divari di segno opposto. Tra i 30-34enni in Italia, il titolo terziario è più diffuso tra le donne (37,3%) che tra gli uomini (23,9%). Entrambe le quote sono inferiori alle rispettive medie europee, pari al 51,1% e al 40,3%. Tra i 25-34enni, invece, un titolo dell’istruzione e formazione professionale iniziale è il titolo più elevato per il 27,8% delle donne e per il 42,8% degli uomini.

La disaggregazione per composizione familiare permette di ricollegare questi dati a quelli sul lavoro. Anche tra i 30-34enni che vivono in coppia con figli, il titolo terziario è più diffuso tra le donne. Per lo stesso tipo di nucleo familiare, il tasso di occupazione equivalente a tempo pieno è invece sensibilmente più basso per le donne che per gli uomini. Il “vantaggio” femminile nel conseguimento di un titolo terziario coesiste dunque con uno svantaggio nella partecipazione al lavoro. Le due rilevazioni riguardano fasce di età diverse. Per capire in che misura il vantaggio femminile nei titoli terziari si traduca in opportunità di ingresso, permanenza e progressione nel lavoro, occorrerebbe seguire le traiettorie individuali, tenendo conto anche delle responsabilità di cura

Un segnale positivo, nel confronto europeo, emerge dalla partecipazione femminile ai percorsi scientifici e tecnologici. Nel 2024 le donne rappresentavano il 39,5% di chi ha conseguito un titolo terziario nelle discipline STEM in Italia, contro il 33,6% nell’UE. Questa presenza relativamente più alta, tuttavia, trova un riscontro solo parziale nel quadro occupazionale. Nel 2025, tra gli specialisti ICT occupati in Italia, infatti, le donne sono il 16,6%, a fronte del 19,5% della media europea. Va segnalato, inoltre, che il confronto restituisce due “fotografie” riguardanti gruppi diversi. La prima riguarda chi consegue un titolo in un insieme di discipline che comprende anche indirizzi orientati verso altre professioni. La seconda riguarda chi lavora come specialista ICT, con percorsi formativi e anni di ingresso nella professione diversi. Dunque, è seguendo gli esiti occupazionali per indirizzo di studio che sarebbe possibile approfondire il tema di quanto il divario di genere sia già visibile all’ingresso nelle professioni ICT e come evolva negli anni successivi.

Considerati nel loro insieme, i dati analizzati mostrano che in Italia la maggiore diffusione dei titoli terziari tra le donne convive con differenze negli indirizzi di studio e con una minore partecipazione femminile al lavoro, con un divario particolarmente ampio tra chi vive in coppia con figli. Il Gender Equality Index consente di leggere insieme questi risultati, di confrontarli con quelli degli altri Paesi europei e di risalire ai singoli indicatori per capire in quali ambiti e tra quali gruppi della popolazione si concentrano i divari.

Ridurre questi divari richiede un lavoro di raccordo tra istituzioni, sistemi di istruzione e formazione, servizi per l’impiego, imprese e parti sociali. L’approfondimento di quest’anno sui congedi parentali ne offre un esempio concreto. La possibilità per entrambi i genitori di fruire del congedo e di rientrare al lavoro dipende da come si combinano le regole di legge e di contratto sull’accesso e sulle indennità, la disponibilità dei servizi educativi per la prima infanzia e le condizioni di lavoro.

Il valore dell’indice va oltre l’approfondimento della pubblicazione 2026. Mettere a disposizione dati affidabili, comparabili e di facile consultazione offre a chi definisce e attua le politiche una base comune per individuare le priorità e seguire i cambiamenti nel tempo. Nelle prossime edizioni, il confronto consentirà di vedere dove i divari si stanno riducendo, per chi e in quali ambiti resta necessario approfondire le ragioni della loro persistenza.

Bollettino ADAPT 23 novembre 2026, n. 42

Margherita Roiatti

Direttrice Fondazione ADAPT

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