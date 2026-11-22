La Spagna rafforza le tutele dei lavoratori sul terreno della trasparenza contrattuale e della parità retributiva. Con il Real Decreto-ley 39/2026, del 17 novembre 2026, pubblicato il giorno successivo nel Boletín Oficial del Estado, il Governo completa il recepimento della direttiva europea 2019/1152 sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili e dà attuazione alla direttiva 2023/970 sulla trasparenza retributiva.

La riforma muove da due obiettivi strettamente collegati: garantire ai lavoratori una maggiore conoscibilità delle condizioni contrattuali e rendere effettivo il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. Non si tratta soltanto di ampliare gli obblighi di comunicazione delle imprese, ma di rafforzare gli strumenti attraverso i quali le condizioni di lavoro possono essere conosciute, verificate e, quando necessario, contestate.

Un primo intervento riguarda il diritto all’informazione sugli elementi essenziali del contratto, ora esteso a tutti i rapporti di lavoro, indipendentemente dalla loro durata. Viene eliminata la precedente esclusione relativa ai contratti inferiori a quattro settimane e rafforzata l’informazione destinata alla rappresentanza legale dei lavoratori. L’obiettivo è assicurare anche a chi svolge prestazioni di breve durata la conoscenza delle condizioni applicabili.

Particolarmente significativa è la disciplina delle ore supplementari nei rapporti a tempo parziale. Il lavoratore potrà rifiutare la prestazione qualora non venga rispettato il preavviso previsto dalla legge o dal contratto collettivo, oppure non siano specificati il giorno e l’ora di svolgimento. Se l’impresa cancella, anche parzialmente, ore supplementari già programmate, resta fermo il diritto alla relativa retribuzione. La disposizione interviene su uno degli aspetti più problematici della flessibilità organizzativa: l’incertezza dei tempi di lavoro e la difficoltà di conciliarli con la vita personale e familiare.

La riforma modifica anche la disciplina del periodo di prova, introducendo limiti differenziati, generalmente di tre o sei mesi, e prevedendo una riduzione proporzionale per i contratti a termine. La contrattazione collettiva potrà stabilire durate superiori soltanto in presenza di giustificazioni specifiche, legate alla natura dell’impiego, all’interesse del lavoratore o alla necessità di valutarne l’idoneità in caso di sospensione del rapporto.

Ulteriori disposizioni riguardano la possibilità di svolgere attività lavorative per altri datori, che non potrà essere limitata senza ragioni oggettive, salvo gli accordi di piena dedizione economicamente compensati. Viene inoltre introdotto un nuovo articolo 21-bis nell’Estatuto de los Trabajadores, che disciplina il diritto a ricevere informazioni sulle posizioni disponibili e a richiedere il passaggio verso forme di occupazione più stabili e prevedibili.

Il secondo grande capitolo della riforma riguarda la trasparenza retributiva, che viene estesa anche alla fase di accesso all’occupazione. Le offerte di lavoro dovranno indicare la retribuzione iniziale prevista per la posizione e il contratto collettivo applicabile. Sarà vietato chiedere ai candidati informazioni sulla loro storia salariale, mentre annunci e denominazioni professionali dovranno rispettare criteri di neutralità rispetto al genere. Le garanzie contro la discriminazione si applicheranno anche ai processi di selezione che utilizzano sistemi automatizzati o algoritmici.

Durante il rapporto di lavoro, i dipendenti avranno diritto a conoscere i criteri utilizzati per determinare le retribuzioni e i livelli salariali delle diverse posizioni professionali. Nelle imprese con almeno cinquanta lavoratori dovranno essere resi conoscibili anche i criteri di progressione economica. Ciascun lavoratore potrà inoltre richiedere e ottenere, entro due mesi, informazioni scritte sulla propria retribuzione e sulle retribuzioni medie, distinte per sesso, di coloro che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Saranno nulle le clausole contrattuali che impediscono di divulgare informazioni sulla propria retribuzione.

Il decreto rafforza gli strumenti di registrazione e audit retributivo, prevedendo obblighi di comunicazione periodica dei divari salariali. L’applicazione sarà graduale: le imprese con almeno 150 dipendenti dovranno effettuare la prima comunicazione entro il 7 giugno 2027, mentre per quelle con un organico compreso tra 50 e 149 dipendenti il termine è fissato al 7 giugno 2031. Qualora emergano differenze retributive di genere non giustificate da criteri oggettivi e neutrali, l’impresa dovrà correggerle entro un termine ragionevole, comunque non superiore a sei mesi, cooperando con la rappresentanza dei lavoratori.

Per le relazioni industriali, uno degli aspetti più interessanti è il coinvolgimento delle parti sociali nell’attuazione della riforma. Il decreto istituisce una Commissione per il monitoraggio della trasparenza retributiva, organismo interministeriale di carattere tripartito, con funzioni di partecipazione istituzionale, coordinamento e monitoraggio. Alle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative viene inoltre riconosciuto un ruolo nell’aggiornamento degli strumenti di registrazione salariale, valutazione delle mansioni e delle guide tecniche per gli audit retributivi.

La contrattazione collettiva assume così una funzione che va oltre la tradizionale determinazione dei trattamenti economici. I sistemi di classificazione professionale e i criteri di valutazione delle mansioni diventano elementi centrali per verificare l’effettiva parità retributiva. La trasparenza, infatti, richiede non soltanto di conoscere quanto viene corrisposto, ma anche di comprendere le ragioni delle differenze salariali e la coerenza dei criteri utilizzati.

A completare il quadro interviene il rafforzamento delle garanzie contro le ritorsioni. L’Estatuto de los Trabajadores riconosce espressamente il diritto a non subire trattamenti sfavorevoli per aver rivendicato i propri diritti. Le decisioni aziendali ritorsive sono dichiarate nulle e vengono qualificate come infrazioni molto gravi. Il decreto aggiorna inoltre il sistema sanzionatorio per le violazioni degli obblighi informativi e delle disposizioni sulla parità retributiva, mentre il termine di prescrizione delle azioni per discriminazione salariale viene fissato in tre anni dalla cessazione della situazione discriminatoria.

L’intervento spagnolo interessa due direttive che anche l’Italia ha recepito con provvedimenti distinti, il d.lgs. n. 104/2022 sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili e il d.lgs. n. 96/2026 sulla trasparenza retributiva. Sul versante della trasparenza retributiva, in entrambi i Paesi la contrattazione collettiva concorre a definire i criteri per individuare il lavoro di pari valore. In Italia, il decreto fissa la comparazione all’interno dei singoli livelli d’inquadramento del CCNL applicato, in ragione di una valutazione di parità in termini professionali (e di valorizzazione economica) comune ai pur diversi profili professionali ivi contenuti. In Spagna, la disciplina prende in considerazione il sistema di valutazione dei posti di lavoro previsto in azienda e nel contratto collettivo applicabile e specifica i criteri per valutare le mansioni effettivamente svolte (per un commento al decreto italiano, si veda G. Benincasa, In Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo di trasposizione della direttiva UE 2023/970: epilogo della questione salariale di genere?, in Bollettino ADAPT, 3 giugno 2026. Sul ruolo degli inquadramenti contrattuali, si veda M. Tiraboschi, Trasparenza retributiva e funzione ordinatrice della contrattazione collettiva, in Bollettino ADAPT, 8 giugno 2026, n. 22).

Estendendo ancora oltre la comparazione, al 20 novembre 2026 sono in vigore misure generali di recepimento della direttiva (UE) 2023/970 anche in Lituania, Malta, Slovacchia – intervenute entro la scadenza del 7 giugno – e in Grecia, dove i principali obblighi si applicano dal 1° novembre. Dalla prima ricognizione pubblicata su Bollettino ADAPT sono avanzati anche gli iter in diversi altri Stati membri. L’Estonia ha introdotto a luglio le prime misure, soprattutto sulla trasparenza retributiva in fase di selezione. In Finlandia, il Parlamento ha approvato il pacchetto di recepimento l’11 novembre, con entrata in vigore prevista dal 1° gennaio 2027. Anche tra i Paesi in cui a inizio anno non risultavano iniziative formali si registrano sviluppi. In Bulgaria il disegno di legge è arrivato in Parlamento, il Portogallo ha pubblicato un progetto di recepimento parziale e la Croazia ha aperto a novembre la consultazione sulle modifiche al codice del lavoro (per un quadro comparato dei percorsi nazionali di recepimento, si veda Commissione europea, The EU Mutual Learning Programme in Gender Equality – Pay Transparency, Summary Report del seminario di Lubiana del 6-7 ottobre 2026, pubblicato il 17 novembre 2026).

La riforma spagnola rappresenta, dunque, un passaggio significativo nell’evoluzione della regolazione europea del lavoro. La trasparenza viene configurata non come semplice adempimento documentale, ma come condizione per l’effettività dei diritti e per il controllo delle scelte organizzative e retributive delle imprese. La sua concreta efficacia dipenderà dalla qualità delle informazioni disponibili, dall’adeguatezza degli strumenti di valutazione professionale e dalla capacità delle rappresentanze sindacali e delle istituzioni di utilizzarli. È su questo terreno che la contrattazione collettiva e il dialogo sociale saranno chiamati a misurarsi con le nuove esigenze di equità e prevedibilità del lavoro.

Bollettino ADAPT 23 novembre 2026, n. 42

Margherita Roiatti

Direttrice Fondazione ADAPT

X@MargheRoi

Lavinia Serrani

Ricercatrice ADAPT

Responsabile Area Ispanofona

X@LaviniaSerrani