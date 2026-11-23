Le reazioni critiche delle sigle minori all’accordo quadro del 12 novembre 2026 su rappresentanza, assetti contrattuali e salari pongono una questione che precede la pur necessaria discussione sui singoli contenuti della intesa e i suoi possibili sviluppi: che cosa è un contratto collettivo? e che rapporto c’è tra contratto collettivo e rappresentanza?

Secondo alcune organizzazioni escluse dal tavolo, un contratto si giudica da quello che c’è scritto dentro, non dal nome di chi lo firma. L’affermazione è apparentemente efficace e contiene anche una parte di verità. La rappresentatività dei firmatari non garantisce automaticamente l’adeguatezza dei salari né la qualità delle sue previsioni normative. Lo ha ricordato più volte la stessa magistratura che anche i contratti sottoscritti dalle organizzazioni più radicate e rappresentative devono essere valutati nei contenuti e verificati nella loro applicazione. Ma la formula che punta sulla sola “qualità del contratto” nasconde un grave equivoco. Il problema non è il nome o l’anzianità di chi firma ma la manifestazione di una effettiva tutela di interessi collettivi che quella firma è in grado di esprimere.

Se il contratto collettivo fosse soltanto un testo normativo, basterebbe confrontare minimi salariali, tutele, welfare, formazione e sicurezza. Ma che cosa ci vuole a scrivere a tavolino un buon contratto, magari copiando le clausole migliori di altri accordi? Si possono promettere salari elevati e costruire lucrosi sistemi bilaterali anche senza rappresentare imprese e lavoratori e senza disporre di strutture capaci di rendere effettive quelle previsioni. Ed è per questa ragione che, negli anni, è esploso il numero dei contratti depositati presso l’archivio del CNEL la gran parte dei quali privi di effettiva applicazione.

La nostra Costituzione indica una prospettiva diversa che non si può dimenticare quando si reclama l’equivalenza contrattuale. L’articolo 39 protegge innanzitutto la libertà e l’effettività della attività della organizzazione sindacale. Il contratto collettivo acquista cioè rilevanza per la Costituzione solo quando è genuina manifestazione di quella libertà e, dunque, espressione di interessi collettivi organizzati.

Non è dunque la firma di contratto a creare la rappresentanza. È la rappresentanza a dare valore e rilevanza alla firma di un accordo perché è il cuore e l’essenza dell’accordo stesso (vedi M. Tiraboschi, Per una contrattazione di qualità, in Spirito Artigiano, 19 dicembre 2025). E proprio per questo motivo l’accordo quadro del 12 novembre parte, correttamente, dalla rappresentanza di chi firma i contratti (e dai diversi criteri di misurazione) e non dai contenuti normativi e retributivi dei testi contrattuali che vengono logicamente dopo.

Tutto questo non significa limitare il pluralismo. Ogni organizzazione è libera di costituirsi, negoziare e sottoscrivere accordi. Ma dalla libertà sindacale non discende che tutti i contratti debbano produrre i medesimi effetti pubblici o consentire di attingere in modo sconsiderato per le casse dello Stato a benefici economici o normativi.

Quando la legge deve individuare il contratto cui collegare salario giusto, contribuzione, incentivi o appalti, occorrono criteri verificabili per selezionare i soggetti e il sistema contrattuale di riferimento. La qualità dei contenuti resta essenziale, ma viene logicamente dopo. Serve a verificare come la rappresentanza sia stata esercitata, non a produrre retroattivamente una rappresentanza inesistente.

Al presunto monopolio delle organizzazioni storiche non si può dunque sostituire il monopolio documentale della carta sulla carta: centinaia di contratti formalmente impeccabili, puntualmente depositati nell’archivio del CNEL, che risultano privi di imprese, lavoratori, rappresentanze nei luoghi di lavoro, negoziazione effettiva e capacità di applicazione.

Anche il richiamo alla equivalenza tra contratti richiede estrema cautela. L’equivalenza non è infatti una qualità assoluta di un contratto: è sempre riferita a un determinato contratto leader, a uno specifico perimetro e a una precisa finalità legislativa. Può riguardare il trattamento economico senza dimostrare l’equivalenza dell’intero sistema contrattuale. E non può servire a individuare il contratto di riferimento, perché ne presuppone già l’esistenza.

L’accordo del 12 novembre non chiude certamente il problema. La copertura dei lavoratori cui si applica un contratto collettivo misura la diffusione del contratto, non direttamente la consistenza associativa di ciascuna organizzazione datoriale. I criteri qualitativi indicati nella intesa devono essere precisati e ponderati. Anche le organizzazioni storiche devono dimostrare, e non semplicemente presumere, la propria rappresentatività. È qui che diventa decisivo il contributo delle istituzioni troppo spesso inclini, là dove sovrastate dalle ingerenze della politica (pensiamo solo agli organismi paritetici sulla salute e sicurezza sul lavoro), ad alimentare sistemi clientelari che ruotano attorno a sigle priva di reale forza rappresentativa.

Rappresentanza e contenuti contano dunque entrambi, ma secondo una sequenza che non può essere rovesciata: prima la rappresentanza degli interessi, poi il contratto, infine la verifica della qualità e della effettività delle sue regole. La qualità non teme i controlli, vero. Ma il primo controllo consiste nell’accertare che dietro la carta esista davvero una forza collettiva portatrice di interessi che non siano meramente lobbistici.

Ridurre tutto a una concorrenza tra sigle, equiparate tra di loro per la semplice firma di un contratto, senza verificare chi rappresentano e che investitura hanno da parte di imprese e lavoratori, significa innestare nel cuore pulsante della nostra democrazia un virus letale: vince chi costa meno, chi scarica il prezzo della concorrenza sulla parte più debole.

Per questo la degenerazione della rappresentanza sindacale è così grave. Essa si produce quando la firma di un contratto diventa redditizia per i rappresentanti ma non utile ai rappresentati; quando si alimenta della visibilità politica delle sigle, dei vantaggi lucrativi offerti dal mercato dei servizi, della bilateralità usata come rendita, e non della forza reale che viene dal radicamento nei luoghi di lavoro. Si produce, soprattutto, quando l’abbassamento delle tutele viene venduto come vantaggio competitivo: per l’impresa, che riduce il costo del lavoro; per la sigla firmataria, che acquista peso negoziale offrendo il ribasso come propria specialità.

La vera questione, come indicano i 1.000 e passa contratti depositati al CNEL e le oltre 400 sigle che li sottoscrivono, non è dunque l’assenza di pluralismo. Il pluralismo c’è già, eccome. Il punto è che una parte di questo pluralismo è marginale, e un pretesto per fabbricare rendite, bilateralità opache e contratti “pirata”. Non c’è un mercato bloccato da aprire; c’è semmai una giungla di sigle che spesso in modo lucrativo vive ai margini della rappresentanza reale.

Una democrazia matura non deve temere il pluralismo. Deve temerne la caricatura perché le centinaia di contratti fantasma presenti al CNEL e applicati a poche unità di lavoratori sono davvero una parodia della rappresentanza genuina di interessi.

Questa è la vera battaglia di civiltà a cui l’accordo del 12 novembre cerca di dare una risposta, non priva certamente di lacune e di alcune contraddizioni: restituire alla rappresentanza contrattuale la sua natura propria, che non è quella di un mercato da conquistare, ma quella di uno spazio della azione pubblica che la Costituzione riserva a chi, dotato di una reale investitura dalla propria base, esprime una forza collettiva reale e genuina.

Bollettino ADAPT 23 novembre 2026, n. 42

Michele Tiraboschi

Università di Modena e Reggio Emilia

X@MicheTiraboschi