Rivalutazione, APE sociale, flessibilità in uscita e TFS: la manovra interviene ancora una volta sul sistema previdenziale. Ma dietro le singole misure resta una questione più ampia: come distribuire i costi della sostenibilità senza compromettere l’adeguatezza delle prestazioni e l’equità tra generazioni?

La previdenza torna al centro del disegno di legge di bilancio 2027, ma senza i caratteri di una riforma organica. L’A.C. 3174-bis, ancora in discussione parlamentare, procede attraverso interventi selettivi, proroghe e correzioni, lasciando peraltro alcuni dei nodi più sensibili al confronto sugli emendamenti. Più che l’elenco delle singole misure, interessa allora comprenderne la logica: non soltanto quanto costa la previdenza, ma come vengono distribuiti benefici e sacrifici e quali effetti producono nel tempo.

Dal 2027, indipendentemente dalle nuove misure della manovra, torna a operare l’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita: 67 anni e un mese per la vecchiaia, 42 anni e 11 mesi di contribuzione per l’anticipata degli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne. Un incremento contenuto, ma espressione di una tendenza strutturale nella quale demografia e sostenibilità finanziaria continuano a condizionare l’evoluzione del nostro sistema previdenziale, fondato sul principio della ripartizione e sulla solidarietà intergenerazionale tra lavoratori attivi e pensionati (Ragioneria generale dello Stato, Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sociosanitario, Rapporto n. 27, 2026). Nel confronto parlamentare sono tuttavia emerse proposte dirette a sospendere l’adeguamento dal 2027.

A requisiti ordinari più rigorosi si affiancano tutele selettive. L’APE sociale viene prorogata fino al 31 dicembre 2027 per le categorie già protette, aumentando di un mese il requisito anagrafico portato ora a 63 anni e 6 mesi (A.C. 3174-bis, art. 51, commi 1 e 2). Resta però una contraddizione: una tutela ormai strutturale nelle finalità continua a essere affidata alla proroga di uno strumento formalmente temporaneo.

Sullo sfondo rimane anche l’ipotesi, emersa nel confronto politico e parlamentare, di un’uscita a 64 anni con 36 anni di contributi, che allo stato non costituisce un diritto previsto dal testo della manovra. Il problema, tuttavia, non è soltanto se anticipare l’età pensionabile, ma quanto tale scelta sia sostenibile e quale destinazione delle risorse possa rafforzare maggiormente il sistema. Con la progressiva entrata a regime del metodo contributivo, che lega sempre più strettamente l’importo della pensione ai contributi accumulati durante la vita lavorativa, salari bassi, precarietà e carriere discontinue si traducono in montanti inferiori e pensioni future più deboli: intervenire sull’uscita senza intervenire sul lavoro che la precede rischia quindi di spostare il problema, non di risolverlo.

È sulla rivalutazione delle pensioni che il rapporto tra tutela e contenimento della spesa emerge con maggiore evidenza. Nel testo iniziale della manovra la perequazione è riconosciuta integralmente fino a quattro volte il trattamento minimo, circa 2.500 euro lordi mensili; oltre tale soglia si applicano percentuali decrescenti sull’importo complessivo della pensione, ferme le clausole di salvaguardia previste in prossimità dei diversi limiti (A.C. 3174-bis, art. 55). Nel confronto parlamentare si rafforza però la richiesta di attenuare il taglio: diversi emendamenti propongono di estendere la rivalutazione piena a cinque volte il minimo, poco più di 3.100 euro lordi mensili, mentre alcune proposte arrivano a sei volte, intorno ai 3.600 euro La minore indicizzazione attualmente prevista dalla manovra comporterebbe un risparmio significativo per i conti pubblici, stimato dalla Relazione tecnica in circa 1,5 miliardi di euro lordi nel 2027, con effetti di minore spesa destinati a protrarsi negli anni successivi (Relazione tecnica allegata all’A.C. 3174-bis, art. 55). Attenuare il meccanismo avrebbe, simmetricamente, un costo: l’estensione della rivalutazione piena fino a cinque volte il trattamento minimo richiederebbe circa 450 milioni di euro l’anno, confermando come anche la tutela del potere d’acquisto debba misurarsi con i vincoli di bilancio (Pensioni e inflazione, ora tutti vogliono ridurre l’effetto dei costi, Il Sole 24 Ore, 20 novembre 2026).

Al risparmio per i conti pubblici corrisponde, tuttavia, una precisa contropartita: la perequazione parziale non riduce l’importo nominale della pensione, ma ne limita l’adeguamento all’inflazione, determinandone una progressiva erosione in termini reali. E l’effetto non si esaurisce nell’anno: ciò che non viene rivalutato oggi riduce la base sulla quale saranno calcolati gli adeguamenti futuri e lo scarto, non recuperato alla cessazione della misura, si incorpora nel valore della pensione. Un intervento formalmente transitorio produce così effetti economici destinati a protrarsi nel tempo. E se la maggior tutela delle pensioni più basse risponde ad una condivisibile finalità redistributiva, più delicato è utilizzare la perequazione come strumento di contenimento della spesa. Occorre allora interrogarsi non soltanto sull’entità del risparmio, ma su chi sostiene quel risparmio e per quanto tempo.

La stessa esigenza di conciliare diritti e sostenibilità emerge sul TFS dei dipendenti pubblici. La manovra riduce gradualmente l’attesa per le cessazioni per limiti di età, che rappresentano circa il 20% delle uscite: sei mesi nel 2028, tre nel 2029, con un’ulteriore accelerazione dal 2030. Dal 2031 aumenta inoltre progressivamente la soglia della prima rata, fino alla possibilità dal 2035 di liquidare in unica soluzione gli importi non superiori a 100.000 euro (A.C. 3174-bis, art. 50, commi 1 e 2). Per chi accede alla pensione anticipata e per le liquidazioni più elevate permangono invece le attuali dilazioni. Una gradualità spiegabile, dunque, alla luce dell’impatto che il superamento immediato del sistema avrebbe sui conti pubblici.

Letti insieme, questi interventi restituiscono una linea abbastanza chiara: non una nuova architettura previdenziale, ma un progressivo adattamento del sistema ai vincoli demografici e finanziari, temperato da tutele mirate. Ed è qui che emerge il nodo politico e sociale più profondo. La sostenibilità non può essere misurata soltanto dal saldo della spesa pensionistica: dipende anche dalla capacità delle nuove generazioni di costruire pensioni adeguate attraverso occupazione stabile, retribuzioni sufficienti e continuità contributiva.

Una previdenza sostenibile non è soltanto quella che riesce a finanziare le pensioni di oggi. È quella capace di garantire pensioni adeguate anche domani, distribuendo in modo ragionevole tra categorie e generazioni il costo dell’equilibrio. È forse questo, più dell’ennesimo intervento sull’età pensionabile, il vero nodo della previdenza dei prossimi anni.

Bollettino ADAPT 23 novembre 2026, n. 42

Luisa Tadini

Dottore di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro