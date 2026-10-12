Quando il salario non regge il prezzo delle abitazioni*

Quando si parla delle difficoltà delle imprese nel trovare lavoratori, il dibattito si concentra quasi sempre sulle competenze, sui salari o sulla qualità dei posti di lavoro, ma nelle aree urbane più dinamiche sta emergendo un altro fattore, meno discusso e ormai difficile da considerare marginale, che riguarda il tema dell’abitare. Lo stiamo vedendo in questi giorni in Spagna, dove questo tema è stato in grado di mobilitare un grande numero di persone e di determinare le sorti di un governo. Ma il tema non ha solo un interesse di natura politica, si colloca anche tra i fattori di competitività delle imprese stesse. Infatti, in un contesto di crisi dell’offerta di lavoro, dove la guerra per i migliori profili è al centro delle preoccupazioni delle imprese, anche i costi-opportunità dell’abitare diventano elemento centrale per attrarre e trattenere le persone. Milano è probabilmente il caso più evidente, perché nel 2024 prezzi delle abitazioni sono cresciuti dell’8,5%, i canoni di locazione del 6,8%, mentre i salari sono cresciuti del 4,2%. Nello stesso periodo si è ridotta l’offerta di locazioni stabili, con il risultato che il problema dell’abitare sta uscendo dal perimetro tradizionale delle politiche sociali per entrare sempre più direttamente nel funzionamento del mercato del lavoro.

Una ricerca realizzata da Assolombarda con ADAPT prova a leggere il fenomeno partendo proprio da qui e mostra che in Lombardia quasi due lavoratori dipendenti su tre, considerando chi lavora a tempo pieno e con continuità annuale si collocano in una fascia nella quale il costo della casa può incidere in modo decisivo sulla possibilità di trasferirsi, vivere da soli o accettare un lavoro in un territorio ad alto costo. Per molti profili, anche con salari d’ingresso dignitosi, ciò che resta dopo aver pagato l’affitto, sommando le spese quotidiane, non risulta sostenibile per decidere un trasferimento.

Siamo di fronte a un mismatch inedito, che non riguarda le competenze o la reperibilità di candidati, ma quanto il salario proposto è in grado di reggere un mercato immobiliare sempre più caro e inaccessibile.

Non sorprende allora che alcune imprese abbiano iniziato a muoversi direttamente, cercando soluzioni per facilitare l’accesso all’alloggio dei dipendenti o dei nuovi assunti, non per una improvvisa vocazione immobiliare ma perché un vincolo esterno al luogo di lavoro sta iniziando a incidere sulla capacità delle organizzazioni di attrarre e trattenere persone.

Le azioni messe in atto sono diverse, dal sostegno economico alle spese d’affitto nei primi anni del lavoro fino all’acquisto e messa a disposizione di immobili, passando per convenzioni con cooperative o altri soggetti in grado di aiutare nell’intermediazione immobiliare.

Qui si apre però una questione che va oltre il singolo caso aziendale, perché se il sostegno abitativo resta affidato alla capacità di intervento della singola impresa, le aziende più grandi potranno permettersi soluzioni che molte piccole e medie imprese non saranno in grado di replicare, con il rischio di trasformare una risposta a un problema territoriale in un ulteriore elemento di differenziazione tra lavoratori e tra imprese.

Per questo il terreno più interessante sembra essere quello nel quale soggetti pubblici e privati riescono a costruire strumenti comuni che rendano più semplice l’accesso alla casa senza scaricare il problema sul singolo datore di lavoro. E questo può diventare anche un nuovo contenuto della contrattazione collettiva in quanto punto di interesse comune di imprese e rappresentanti dei lavoratori, in una più forte logica di azione territoriale nel potenziamento del mercato del lavoro locale.

Se non si procederà in questa direzione le aree che concentrano più opportunità di lavoro rischiano di indebolire la propria capacità di attrazione quando il costo dell’abitare cresce più rapidamente dei redditi, perché una parte della competitività si perde nei posti che restano vacanti, nel turnover, nella rinuncia a trasferirsi e in spostamenti quotidiani sempre più lunghi. La casa, quindi, sta diventando una infrastruttura del mercato del lavoro intorno al quale si gioca molto del futuro delle aree urbane e occorrerebbe prenderne consapevolezza agendo di conseguenza.

Bollettino ADAPT 12 ottobre 2026, n. 36

Francesco Seghezzi

Presidente ADAPT

X@francescoseghezz

*Articolo pubblicato anche su Il Sole 24 Ore il 10 ottobre 2026