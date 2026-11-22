Oggetto e tipologia di accordo

L’intesa si compone di due testi da leggere congiuntamente, entrambi sottoscritti il 27 gennaio 2026: una ipotesi di contratto integrativo aziendale (CIA) di Gruppo, con validità dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, e un verbale di accordo sul premio di risultato (PDR), di durata annuale e riferito al solo 2026, che il CIA richiama come proprio allegato e che sarà oggetto di confronto a ogni scadenza.

Si tratta di un accordo integrativo in senso proprio, dal contenuto ampio: relazioni e diritti sindacali, organizzazione del lavoro e conciliazione, sistema incentivante e welfare, formazione, diversità e inclusione, sostenibilità. Il campo di applicazione è circoscritto ai dipendenti di “Staff” delle società del Gruppo (Humanform, Humansolution, Humangest, BDirection, Employerland, Area 75, Maatmox, Inplace e la stessa Holding), a tempo determinato e indeterminato, inquadrati nel CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (codice CNEL H011). Come precisa la premessa, resta escluso il personale somministrato o in regime di appalto, mentre l’art. 1 vi ricomprende i lavoratori somministrati infragruppo. Il CIA prevede l’ultrattività fino alla sottoscrizione del nuovo accordo e qualifica le proprie disposizioni come inscindibili.

Parti firmatarie e contesto

L’accordo è stato sottoscritto dalla Holding, capogruppo di un gruppo attivo nei servizi per il lavoro (somministrazione, ricerca e selezione, formazione, payroll), e dalle organizzazioni nazionali di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs con le relative strutture territoriali e le RSA. Nella premessa le parti dichiarano di voler avviare e sviluppare un percorso di relazioni sindacali secondo un modello partecipativo da consolidare nel tempo, per coniugare competitività, innovazione, efficienza e produttività con il benessere e la valorizzazione delle risorse umane.

Il CIA si colloca dichiaratamente in coerenza con il CCNL Terziario e ne coltiva diversi rinvii. L’art. 12 del CCNL consente alle aziende con più di trenta dipendenti, anche in più unità nella stessa provincia, di contrattare tra l’altro l’articolazione dell’orario e altre forme di flessibilità, le azioni positive per la flessibilità di cui all’art. 9 della legge n. 53/2000, le pari opportunità tra uomo e donna, le materie delegate dagli artt. 20 e 21 dello Statuto dei lavoratori e le erogazioni economiche correlate ai risultati di programmi aziendali di produttività, qualità e competitività. Su queste basi si innestano la disciplina delle assemblee (che conferma il limite di dodici ore annue retribuite dell’art. 33 del CCNL, aggiungendo la possibilità di svolgimento da remoto e di convocazione da parte delle strutture territoriali nelle filiali prive di RSA), l’orario e il premio di risultato. Il lavoro agile è regolato con rinvio alla legge n. 81/2017 e ai protocolli interconfederali, in linea con il recepimento nel CCNL del Protocollo nazionale del 7 dicembre 2021.

Temi trattati / punti qualificanti / elementi originali o di novità

Sul piano delle relazioni sindacali l’accordo tiene conto della dislocazione del Gruppo in numerose filiali e società. Accanto all’incontro annuale a livello nazionale su diversi temi (andamento economico, occupazione e uso di contratti a termine, apprendistato, tirocini e somministrazione infragruppo, salute e sicurezza, pari opportunità, nuove tecnologie, premio di risultato e banca ore solidale) e a quello territoriale o aziendale entro il 31 ottobre su organizzazione del lavoro, smart working e piano ferie, si prevede che, nelle filiali e nelle sedi in cui non siano designati rappresentanti sindacali aziendali, quelli in carica possano rappresentare anche i dipendenti delle altre società del Gruppo, con rimborso delle spese a carico della società di appartenenza della RSA. Si aggiungono dieci ore annue di permessi per ciascuna organizzazione sindacale e una bacheca sindacale elettronica, collocata nell’intranet aziendale, il cui accesso non può comportare verifiche aziendali sui contenuti delle comunicazioni.

Il Titolo II dell’accordo si apre con una dichiarazione di principio: il benessere delle persone è definito “parte integrante della cultura aziendale” e il sistema di welfare è finalizzato a migliorare la qualità della vita lavorativa e personale, favorire la conciliazione dei tempi e sostenere famiglie e genitorialità. Su questa base l’orario, ferma restando l’articolazione su 38 ore settimanali (art. 136, lett. c, del CCNL), che il CIA applica a chi ha più di due anni di anzianità con assorbimento dei permessi retribuiti, diventa flessibile per tutto il personale di Staff: entrata tra le 9 e le 10, uscita tra le 17 e le 18 e pausa pranzo modulabile da trenta minuti a un’ora e mezza. La copertura dei servizi è affidata a ciascun responsabile, che deve organizzare la flessibilità secondo un criterio di rotazione equilibrata tra i colleghi, mentre eventuali criticità possono essere portate negli incontri con le organizzazioni sindacali territoriali. La stessa flessibilità si applica anche quando la prestazione è resa in modalità agile.

Lo smart working, confermato dopo gli esiti positivi della sperimentazione, è riconosciuto, compatibilmente con le esigenze organizzative, a tutto il personale di Staff per almeno una giornata a settimana, salvo che nelle sedi operative con un organico inferiore a tre unità, con pianificazione preventiva insieme al responsabile e con un richiamo espresso al diritto alla disconnessione previsto dalla legge n. 81/2017 e dai protocolli interconfederali. La revoca per esigenze straordinarie richiede, fuori dai casi di urgenza, un preavviso di almeno 48 ore e consente di recuperare la giornata; se sopravvengono esigenze che incidono sull’istituto, le parti si impegnano a incontrarsi.

Ampio è il capitolo dei permessi aggiuntivi. Il permesso retribuito per il compleanno (“BDAY”) si fruisce di norma nel giorno stesso; se cade in un giorno non lavorativo slitta al primo giorno utile, e in caso di esigenze di servizio motivate può essere recuperato entro la settimana successiva, in una data scelta dal dipendente. Per il sostegno alla genitorialità l’accordo prevede un contributo welfare annuo di 250 euro per l’asilo nido o servizi equivalenti e tre giorni retribuiti all’anno per la malattia dei figli, elevati di due giorni, fino al compimento dei diciassette anni, per i figli con bisogni educativi speciali o con disabilità. Si tratta di permessi espressamente aggiuntivi rispetto alla legge e al CCNL. Gli stessi istituti sono riconosciuti a entrambi i genitori non contemporaneamente e indipendentemente da genere, orientamento e composizione del nucleo familiare. Tre giorni di permesso retribuito sono attribuiti anche a chi affronta il trasferimento di un genitore in una residenza sanitaria assistenziale. I permessi per la genitorialità e la cura sono cumulabili tra loro e fruibili anche a ore.

L’art. 14 introduce condizioni di miglior favore sull’anticipazione del TFR, come consente l’art. 2120, comma 11, c.c. Già al quinto anno di anzianità aziendale, anziché all’ottavo previsto dalla legge, è possibile ottenere fino al 70% del TFR maturato sia per le causali di legge sia per spese pre-adottive, spese funebri per familiari conviventi, acquisto o riparazione di mezzi di trasporto danneggiati da eventi atmosferici e, per le vittime di violenza, in aggiunta al reddito di libertà. All’ottavo anno si aggiungono, fino al 70%, un secondo anticipo per le spese mediche per sé e per i familiari a carico, le spese sostenute in caso di separazione (anche per le unioni civili) e quelle per il ripristino della prima casa dopo calamità e, fino al 50%, le spese per interventi di ristrutturazione della prima casa.

Anche la disciplina della malattia è dichiaratamente orientata a migliorare la qualità della vita in azienda “anche al verificarsi dell’evento morboso”. Il posto è conservato ai lavoratori assenti per gravi patologie, accertate attraverso informazioni trasmesse in via riservata dal medico curante al medico competente. L’azienda si impegna inoltre a comunicare con almeno venti giorni di anticipo l’imminente esaurimento del comporto; riconosce, su richiesta, trenta giorni ulteriori di aspettativa in caso di ricoveri con lunghe degenze e sei mesi ulteriori per le patologie gravi che richiedono terapie salvavita, che si sommano ai dodici previsti dall’art. 196 del CCNL; ribadisce che i periodi di infortunio sul lavoro non si computano ai fini del comporto per malattia; riconosce trenta giorni ulteriori di comporto ai lavoratori assunti ai sensi della legge n. 68/1999. Con il preavviso sull’esaurimento del comporto l’accordo si allinea a quell’orientamento di merito secondo cui la mancata comunicazione dell’imminente superamento del periodo di comporto al lavoratore disabile, la cui condizione sia nota o conoscibile al datore di lavoro, rappresenta una violazione dell’obbligo di approntare accomodamenti ragionevoli ai sensi dell’art. 5 della direttiva 2000/78/CE, poiché gli avrebbe consentito di esercitare il proprio diritto all’aspettativa non retribuita (App. Trento 6 luglio 2023, n. 8, con nota di S. Caneve, La comunicazione dell’imminente superamento del periodo di comporto quale accomodamento ragionevole, in LG, 2024, n. 4, pp. 401-408). La clausola va peraltro oltre, perché riconosce il preavviso a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla condizione di disabilità e senza bisogno di una loro richiesta.

Inoltre, l’accordo dà attuazione alla cessione solidale di ferie e permessi prevista dall’art. 24 del d.lgs. n. 151/2015, che la legge riserva all’assistenza dei figli minori bisognosi di cure costanti, ampliandone i presupposti e richiamando un’idea di impresa come “comunità solidale di persone”. Chi ha esaurito ferie e permessi e deve assistere figli o parenti entro il secondo grado affetti da gravi patologie, o è lui stesso malato, può ricevere dai colleghi, senza bisogno del consenso aziendale, ex festività, permessi e ferie eccedenti le quattro settimane, fino a trenta giorni per richiesta. La richiesta può essere attivata anche da un familiare o da un collega. L’azienda integra le ore cedute in rapporto di due a uno, fino a 500 ore annue. Le ore restano al beneficiario anche se il cedente lascia l’azienda, sono liquidate agli eredi in caso di decesso e, se vengono meno i presupposti, tornano a chi le ha donate o confluiscono in una banca ore aziendale per futuri beneficiari. L’anonimato è garantito anche in busta paga, e alle organizzazioni sindacali spetta un’informativa annuale in forma aggregata.

Un ulteriore ambito di intervento è rappresentato dalla formazione continua, alla quale il CIA dedica un apposito titolo. Le parti prevedono la definizione congiunta di piani formativi annuali, articolati tra formazione obbligatoria, professionale e trasversale, nonché la costituzione, entro sei mesi dalla sottoscrizione, di una commissione paritetica. A tale organismo si affiancano la Commissione Pari Opportunità e il Comitato Diversity & Inclusion, chiamati a promuovere iniziative e formulare proposte in materia di parità, inclusione e valorizzazione delle differenze.

Incidenza sul trattamento retributivo e sulle misure di welfare

Il PDR 2026 prevede quattro tipologie di incentivi, differenziate per ruolo e area organizzativa: per classi omogenee di performance, di team o di unità organizzativa, commerciali o produttivi e strategici di progetto. Obiettivi, pesi e parametri di ciascuna funzione sono fissati nelle tabelle allegate e comunicati ai lavoratori con lettera individuale.

Lo schema di base prevede un premio “standard” pari al 20% della retribuzione annua lorda, composto da due quote: l’80%, che il PDR definisce quota individuale, dipende dai risultati della struttura di appartenenza (o, per alcune funzioni, da obiettivi progettuali e qualitativi), il 20% dai risultati del Gruppo. Il parametro economico è il “GM2”, cioè il margine lordo al netto del costo del personale diretto (comprensivo di auto e oneri accessori) e di un onere pari al 10% del margine generato dai clienti che pagano con oltre trenta giorni di ritardo. Ciascuna quota matura solo se l’obiettivo è raggiunto almeno al 90% per la struttura e all’80% per il Gruppo e, sopra tale soglia, in proporzione al risultato. Oltre il 100% dell’obiettivo, la quota individuale può crescere fino a un ulteriore 20% della retribuzione, per un massimo complessivo del 40%.

Gli allegati adattano lo schema alle singole funzioni e in alcuni casi ne modificano i pesi (30% Gruppo e 70% obiettivi propri, in prevalenza qualitativi, per gli amministrativi e i coordinatori amministrativi HR; 100% sul GM2 aziendale, senza quota di Gruppo, per InPlace); per le funzioni HR e di staff la quota individuale è legata anche a obiettivi qualitativi, come la percentuale di errori nei cedolini per gli amministrativi o il mantenimento della certificazione di parità di genere. Per accedere al premio occorre aver superato il periodo di prova ed essere in forza nel mese di erogazione; la quota di struttura è di regola trimestrale (mensile per la rete di filiali), quella di Gruppo e l’overperformance sono annuali. Il premio è convertibile, in tutto o in parte, in welfare o in contribuzione al fondo di previdenza complementare Fon.Te, con una maggiorazione del 10% in entrambi i casi. Un Comitato paritetico, costituito ai sensi dell’art. 4 del d.m. 25 marzo 2016 e dell’art. 1, comma 189, della legge n. 208/2015, verifica gli indici e può proporre un piano di innovazione.

Sul versante del welfare, il CIA prevede un credito annuo di 250 euro, premi di anzianità da 1.000 a 5.000 euro al raggiungimento di tre, cinque, dieci e quindici anni di servizio (con impegno a definire entro sei mesi il valore per i vent’anni), buoni pasto elettronici da 7 euro nel 2026 a 9 euro nel 2028, un contributo aziendale a Fon.Te del 2%, elevato al 3% se il lavoratore versa almeno il 2% (a fronte dell’1,55% dell’art. 109 del CCNL), e un premio di 1.000 euro per la segnalazione di candidati poi assunti.

Accanto alle misure economiche, il Titolo III dedica due articoli al benessere psicofisico. Lo sportello psicologico, attivato in partnership con una piattaforma di psicoterapia online, offre una prima seduta e cinque ulteriori sedute gratuite in videochiamata con psicologi e psicoterapeuti. È esplicitamente finalizzato a promuovere il benessere psicologico e la tutela della salute mentale e a ridurre stress lavoro-correlato e rischio di burnout. L’accesso è volontario e anonimo, perché i nominativi non sono comunicati all’azienda, ed è aperto a tutti i dipendenti indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Le istruzioni operative sono condivise con le organizzazioni sindacali firmatarie. Il programma di benessere aziendale dà invece accesso gratuito a un piano base, con strutture sportive convenzionate e app di mindfulness, meditazione, sonno e nutrizione, e a piani superiori a prezzo scontato; secondo il materiale allegato può essere esteso fino a tre familiari.

Valutazione di aspetti di innovazione rispetto al nazionale

Gli elementi più originali riguardano il benessere e il tempo di cura. Rispetto al CCNL, l’accordo prevede permessi retribuiti per la malattia dei figli, che il nazionale (art. 203) disciplina senza prevederne la retribuzione. Introduce tre giorni di permesso aggiuntivi per il trasferimento del genitore in una residenza sanitaria assistenziale, ipotesi che non rientra di per sé nei permessi per grave infermità dell’art. 171 del CCNL. Rafforza le tutele per gravi patologie e disabilità nella disciplina del comporto e regola la banca ore solidale, che il CCNL non disciplina, con un cofinanziamento aziendale. Tutto ciò è accompagnato da una declinazione inclusiva, neutra rispetto a genere e composizione familiare.

Di particolare interesse è anche l’ingresso della salute mentale nella contrattazione aziendale attraverso lo sportello psicologico. È una misura di sostegno individuale che potrà trovare nelle sedi paritetiche previste dall’accordo, dalla Commissione Pari Opportunità al Comitato Diversity & Inclusion, un’occasione di raccordo con la prevenzione dei rischi psicosociali sul piano organizzativo.

Valutazione di insieme

L’integrativo SGB Humangest restituisce l’immagine di un Gruppo che porta nella contrattazione con il sindacato la cultura HR propria del suo mercato: piattaforme di welfare e benessere, certificazioni, sistemi incentivanti per obiettivi. Ne risulta un accordo ricco di tutele concrete in tema di conciliazione e di cura, accompagnate da un’architettura partecipativa estesa (commissioni paritetiche su pari opportunità, formazione, diversità e inclusione, oltre al comitato sul premio). Resta da verificare se tale pluralità di sedi, alcune dal contenuto ancora programmatico, si tradurrà in un confronto effettivo, e come il sistema premiante, costruito su indicatori economici di struttura e di Gruppo e, per alcune funzioni, su obiettivi progettuali e qualitativi, sarà gestito nel tempo, tra il monitoraggio del Comitato paritetico e il rinnovo annuale tra le parti.

Silvia Caneve

PhD Candidate ADAPT – Università di Siena

X@CaneveSilvia