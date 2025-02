Può una maggiore responsabilità del datore di lavoro rafforzare il diritto di accomodamento dei lavoratori in lista per malattia? Evidenze da uno studio olandese

Bollettino ADAPT 10 febbraio 2025, n. 6

Sul Bollettino Internazionale ADAPT n. 1 /2025 è stato pubblicato un interessante studio dell’IZA dal titolo assai significativo “Do Stronger Employer Responsibilities Enhance Workplace Accommodation for Sick-Listed Workers? Evidence from a Dutch Reform” È noto che la disabilità nella forza lavoro abbia un impatto negativo sul benessere e sulle prospettive di carriera dei dipendenti, imponendo al contempo un notevole onere finanziario sulle finanze pubbliche, attraverso congedi per malattia e indennità di invalidità. La spesa pubblica per indennità di malattia e invalidità ha rappresentato un significativo 2% del PIL secondo i dati dell’OCSE del 2022 e del 2023. I datori di lavoro possono svolgere un ruolo fondamentale nell’assicurare un corretto inserimento dei lavoratori disabili. Si possono offrire sistemazioni sul posto di lavoro, caratterizzate da modifiche delle mansioni, adeguamento degli orari di lavoro, coaching o formazione sul lavoro o strutture fisiche specifiche come rampe e bagni accessibili.



Nel caso olandese, preso in esame dallo studio che si commenta, si fa riferimento ad una riforma del 2013, il Modernization Act for Sick Leave Benefits (BeZaVa), I dati di un sondaggio unico del National Social Insurance Institute (NSII, noto come UWV in olandese) mirato ai lavoratori in lista di malattia da nove mesi, ci consentono di esaminare gli adattamenti sul posto di lavoro e le decisioni dei datori di lavoro di rinunciare all’assicurazione pubblica per i congedi per malattia. L’esclusione dall’assicurazione pubblica sposta chiaramente la responsabilità dei pagamenti dei benefici per invalidità, oltre alla responsabilità del reinserimento del lavoratore, sull’azienda. Le aziende che sono ben attrezzate per fornire adattamenti potrebbero trovare questo approccio più conveniente o efficiente. La valutazione dell’esperienza, poi, aumenta significativamente la probabilità che i dipendenti non permanenti siano impiegati da aziende che rinunciano all’assicurazione pubblica per i congedi di malattia. Ciò suggerisce che le aziende potrebbero preferire l’autogestione quando i premi pubblici sono legati ai risultati della reintegrazione. Infine, si osserva che i dipendenti non permanenti sono meno frequentemente sistemati rispetto alle loro controparti permanenti. Per i gruppi di età più giovane, istruzione superiore e impiego in aziende più grandi vi sono adattamenti sul posto di lavoro, mentre le condizioni cardiache o vascolari sono associate negativamente all’adattamento del posto di lavoro.

Infine, affrontiamo una lacuna significativa includendo i dipendenti non permanenti, un gruppo vulnerabile spesso escluso da tali analisi con la minore probabilità di ricevere sistemazioni. Accomodamenti insufficienti sul posto di lavoro e aumento dei congedi per malattia e dell’afflusso di invalidità sono sfide affrontate da molti paesi, in particolare nel contesto dell’invecchiamento della popolazione. Negli Stati Uniti, ad esempio, le ricerche suggeriscono che quasi la metà dei lavoratori che trarrebbero beneficio dagli accomodamenti non li riceve, e circa il 20% degli individui nel sistema di invalidità ha una capacità lavorativa residua che potrebbe essere utilizzata con adeguati accomodamenti. Inoltre, altri studiosi sulla riforma del 2013 di cui teniamo conto, non trovano alcun effetto della valutazione dell’esperienza sul rischio di richieste di invalidità dei dipendenti non permanenti. Risultati contrastanti sono presenti invece negli studi finlandesi. Ad esempio, mentre alcuni hanno rilevato che la valutazione dell’esperienza diminuisce i congedi per malattia e l’afflusso e la ricezione di indennità di invalidità, altri studi non riscontrano tali effetti. Lo studioso Koning nel 2009 ha titenuto che le aziende olandesi non fossero generalmente consapevoli delle potenziali conseguenze della valutazione dell’esperienza. Ad esempio, sfruttando una riforma svedese, si è studiato l’effetto sulla malattia di un’assicurazione aziendale più generosa contro i costi delle assenze per malattia. Utilizzando dati austriaci, ci si è chiesti se il datore di lavoro fornirà l’alloggio. Pertanto, è apparso che gli alloggi sul posto di lavoro non siano distribuiti equamente tra i lavoratori.



Nei Paesi Bassi, per i dipendenti a tempo indeterminato, i datori di lavoro sono responsabili di entrambi gli sforzi di reinserimento e pagamento delle indennità di congedo per malattia. I datori di lavoro possono assicurare privatamente tali obblighi, poiché per i dipendenti a tempo indeterminato non è prevista alcuna assicurazione pubblica contro le assenze per malattia. L’assicurazione privata può essere ottenuta da diversi assicuratori, che poi se ne assumono responsabilità per il pagamento delle prestazioni. In alternativa, le aziende possono scegliere di autoassicurarsi e gestire direttamente i pagamenti. I datori di lavoro di dipendenti non a tempo indeterminato hanno la possibilità di utilizzare l’assicurazione pubblica per malattia fornita dalla NSII. In questo caso l’impresa paga i premi di congedo e l’NSII si assume la responsabilità sia del pagamento delle indennità che del processo di reinserimento. In alternativa, le aziende possono rinunciare all’assicurazione pubblica sulle assenze per malattia; in tal caso devono gestire direttamente i pagamenti delle indennità e gli sforzi di reinserimento. Per le indennità complete che non sono stati toccate dalla riforma, tutte le imprese sono tenute ad assicurarsi attraverso il sistema pubblico. Gli sforzi di sistemazione possono variare ampiamente, da misure meno costose come consentire pause aggiuntive, per passare ad azioni che richiedono più risorse, come aggiustamenti del posto di lavoro , modifiche dei compiti o fornitura di coaching e formazione professionale . La riforma del 2013 2014 nei Paesi Bassi crea una variazione nel trattamento, permettendoci di stimare causalmente gli effetti di introdurre o rimuovere la valutazione dell’esperienza.

Quando le aziende rinunciano a pagare il premio pubblico e coprono invece direttamente le indennità di congedo per malattia, possono ottenere un’assicurazione privata per tali prestazioni e si assumono la responsabilità del reinserimento dei lavoratori. Se l’azienda può raggiungere migliori risultati di reinserimento rispetto all’NSII, la rinuncia potrebbe comportare costi complessivi inferiori rispetto al pagamento di premi basati sull’esperienza che sono elevati a causa di un NSII meno efficace per gli sforzi di reinserimento.

Uno studio svolto ha rilevato che il 65% dei 418 datori di lavoro con dipendenti non a tempo indeterminato che hanno rinunciato all’assicurazione pubblica per malattia subito dopo la riforma ha citato come motivazione principale i migliori risultati attesi in termini di reinserimento. Utilizziamo i dati di un sondaggio trasversale ripetuto, il Pathway legato alle indennità di disabilità, condotto dagli enti di ricerca APE e Astri in collaborazione con l’NSII. Il tasso di risposta netto è stato di circa il 35%. Inoltre, dato che il sondaggio era volontario, hanno risposto a questa domanda i lavoratori che sono fortemente convinti degli sforzi di accomodamento dei loro datori di lavoro. I risultati rivelano notevoli differenze nei tassi di alloggio tra quelli non permanenti e dipendenti a tempo indeterminato, mentre i dipendenti non a tempo indeterminato vengono ospitati meno frequentemente.

Emerge un modello legato all’età, in cui i lavoratori più giovani hanno maggiori probabilità di ricevere un alloggio rispetto ai lavoratori più anziani. Ciò potrebbe suggerire che i datori di lavoro percepiscano un rendimento inferiore sull’accoglienza dei lavoratori prossimi alla pensione. Anche il livello di istruzione gioca un ruolo significativo: gli individui con livelli di istruzione più bassi hanno meno probabilità di essere accolti e sono meno soddisfatti quando viene loro offerto un alloggio. Questi risultati sono in linea con quelli di altri studi i quali hanno scoperto che l’istruzione superiore influenza positivamente l’adattamento dei datori di lavoro. Le caratteristiche della disabilità influenzano ulteriormente i risultati di accomodamento e soddisfazione, con modelli simili per entrambe le tipologie contrattuali. Lavoratori con patologie cardiache e vascolari hanno meno probabilità di ricevere un alloggio. Ciò potrebbe essere dovuto alla difficoltà intrinseca di soddisfare tali condizioni. Tuttavia, questi risultati non dovrebbero essere interpretati nel senso che la valutazione dell’esperienza è intrinsecamente inefficace nell’incoraggiare i datori di lavoro ad aumentare gli sforzi di adattamento. Il nostro studio si concentra sui lavoratori che sono già malati da almeno nove anni, un gruppo per il quale i datori di lavoro potrebbero non percepire che l’alloggio abbia probabilità di fruttare riduzioni della durata delle assenze per malattia o degli afflussi di indennità di invalidità. Per altre categorie di lavoratori, come ad es. quelli a rischio di diventare malati o quelli appena inseriti nella lista dei malati, la valutazione dell’esperienza potrebbe essere più efficace.

Per riassumere, i nostri risultati rimangono robusti rispetto a una serie di controlli. La nostra analisi non rivela alcun effetto statisticamente significativo derivante dallo spostamento dei costi delle malattie per congedi e indennità di disoccupazioni parziali attraverso la valutazione dell’esperienza del datore di lavoro, indipendentemente dalla loro titolarità di contratti a tempo indeterminato o a termine. Troviamo però un aumento significativo del numero di datori di lavoro con dipendenti a termine (in particolare, quelli di imprese di grandi e medie dimensioni) che hanno rinunciato all’assicurazione pubblica sulle assenze per malattia dopo la riforma.

Inoltre, i nostri risultati evidenziano modelli notevoli nei determinanti dell’accomodamento. Essi indicano che le aziende rinunciano all’assicurazione pubblica sulle assenze per malattia, riflettendo la possibile insoddisfazione nei confronti del processo di reinserimento pubblico. Ciò suggerisce che un sistema in cui le imprese sopportano finanziamenti attraverso la valutazione dell’esperienza potrebbe essere valutato positivamente, mentre se il reinserimento è gestito da enti pubblici potrebbe non essere ottimale. Trasferire sia la responsabilità finanziaria che gli sforzi di reintegrazione alle aziende potrebbero meritare di essere preso in considerazione. Infine, i politici dovrebbero considerare attentamente i risultati degli studi compiuti negli anni sui determinanti degli alloggi. Garantire un accesso equo agli alloggi dovrebbe rimanere una priorità per politiche che affrontino in maniera degna questi problemi.

Paola de Vita

ADAPT Professional Fellow

@PaoladeVita1