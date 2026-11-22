Nel recente contributo “Artificial Intelligence and Work Organisation” pubblicato dall’OCSE in collaborazione con Eurofound viene analizzato l’impatto dell’intelligenza artificiale sull’organizzazione del lavoro, attraverso l’impiego di una metodologia quali-quantitativa che coniuga la comparazione dei risultati provenienti dall’Indagine sulle competenze degli adulti (PIAAC) e dall’Indagine europea sulle condizioni di lavoro (EWCS) con la ricostruzione della letteratura sul tema. Integrando i dati di tali rilevazioni con l’Indicatore OCSE di esposizione all’IA (OECD AI Exposure Measure), la ricerca mira a comprendere come si siano trasformate le mansioni in funzione del loro grado di esposizione all’IA e quale sia l’impatto di quest’ultima sulla qualità del lavoro. In particolare, l’analisi valuta come e se l’esposizione all’IA sia legata a mutamenti nella discrezione e autonomia dei lavoratori nello svolgimento dei propri compiti, nelle dinamiche del lavoro di gruppo e nella comunicazione.

Recenti tendenze e cambiamenti nell’organizzazione del lavoro

Incrociando le rilevazioni PIAAC ed EWCS, lo studio in commento ricostruisce le trasformazioni nell’organizzazione del lavoro, con particolare attenzione a quelle che potrebbero essere correlate all’introduzione di tecnologie di IA. Nel periodo di osservazione (2011-2024) si sono effettivamente registrati alcuni cambiamenti significativi che possono riassumersi in tre categorie. Una prima evidenza mostra una diminuzione del lavoro fisico e manuale, con un parallelo aumento delle attività amministrative e più ripetitive. I dati indicano poi che vi è stata una crescita nelle attività di elaborazione delle informazioni e che i lavoratori dedicano più tempo alla risoluzione di problemi sul posto di lavoro. Infine, si è registrato un miglioramento di alcuni aspetti relativi alla discrezionalità, all’autonomia e al potere decisionale dei lavoratori,oltre che una maggior diffusione del lavoro di squadra e della comunicazione. Tuttavia, si segnala anche che l’andamento della qualità del lavoro nel periodo di rilevazione ha registrato risultati contrastanti.

In particolare, guardando con dettaglio al campione di osservazione, composto dalle nazioni aderenti all’OCSE e all’Unione europea, rispetto alla dimensione relativa alle mansioni, con riferimento al lavoro fisico e manuale, risulta diminuita la percentuale di coloro che sono esposti a vibrazioni e di coloro che sollevano o spostano persone e carichi pesanti per almeno la metà del tempo. Al contrario, per quanto concerne invece le attività ripetitive ed amministrative, cresce sia chi compila moduli con cadenza almeno settimanale, sia chi svolge movimenti ripetitivi o compiti monotoni per almeno la metà del proprio tempo di lavoro. Parallelamente, rispetto alla risoluzione di problemi, si osserva un incremento lieve dei lavoratori impegnati ogni settimana nella gestione di questioni semplici, mentre l’aumento è più marcato per quelle impreviste e complesse.



Anche sul fronte delle attività di elaborazione delle informazioni, i dati PIAAC registrano un’espansione pressoché generalizzata delle attività come la lettura e la redazione di e-mail, documenti o altri materiali informativi, svolte su base settimanale. L’unica eccezione è rappresentata dalla lettura di articoli su quotidiani, riviste o newsletter che è invece diminuita. Si tratta di una tendenza riscontrata nella maggior parte dei Paesi e delle professioni analizzate e trainata soprattutto dai lavoratori meno qualificati, riflettendo un generale innalzamento qualitativo del contenuto delle loro mansioni.

Infine, quanto agli aspetti di discrezionalità, autonomia e potere decisionale dei lavoratori, secondo il PIAAC è cresciuto il numero di lavoratori che pianificano le proprie attività almeno una volta alla settimana, mentre resta sostanzialmente stabile la quota di chi dichiara di poter gestire in autonomia il proprio tempo. L’indagine EWCS offre invece un quadro più variegato, sebbene non incoerente, considerando ad esempio che i dati raccolti accertano la diminuzione di chi afferma che il ritmo di lavoro viene determinato da obiettivi numerici di produzione o di rendimento, così come risulta altresì diminuita la percentuale di coloro che affermano che il ritmo viene determinato da un sistema automatico. In linea con i dati PIAAC, un numero maggiore di persone dichiara ora di poter scegliere, adattare o determinare il proprio orario di lavoro. D’altra parte, si riduce nel corso del tempo la quota di chi riesce a mettere sempre in pratica le proprie idee, di chi partecipa al miglioramento dei processi organizzativi o di chi influisce sulle decisioni importanti per il proprio lavoro. Detto questo, risulta tuttavia più diffusa la gestione condivisa, all’interno dei team, della ripartizione dei compiti e degli orari. Infine, per quanto riguarda le attività di gruppo e la comunicazione, è aumentato il numero di lavoratori che condividono informazioni per più della metà del tempo, oltre che del novero di lavoratori che dichiarano di svolgere attività comunicative come negoziare, impartire direttive o tenere discorsi.

Nel complesso, rispetto alla qualità del lavoro, se i dati PIAAC rilevano un incremento della soddisfazione lavorativa, l’EWCS delinea un’immagine più articolata. Da un lato emergono indicatori positivi come la crescita della quota di lavoratori che si sentono motivati dalla propria organizzazione e ottimisti rispetto alle prospettive di carriera, mentre diminuiscono lo stress percepito, il ricorso a orari prolungati e, in misura sensibile, il timore di perdere il posto di lavoro nei sei mesi successivi. Ciononostante, l’EWCS segnala anche alcune criticità, per lo più di lieve entità ma significative, come l’esistenza più frequente di modalità di lavoro a ritmi sostenuti e con scadenze serrate. Proprio questa intensificazione del lavoro potrebbe spiegare il forte aumento della stanchezza avvertita al termine della giornata.

Come l’IA influenza mansioni, discrezione dei lavoratori e comunicazione

Secondo la letteratura considerata nella ricerca, l’IA si contraddistingue dalle altre tecnologie per la capacità di svolgere compiti cognitivi e non ripetitivi, interessando potenzialmente un’ampia quota di professioni, incluse quelle altamente qualificate. Nonostante ciò, le sue applicazioni coinvolgono al momento una gamma limitata di mansioni, generando cambiamenti graduali in qualità di strumento percepito prevalentemente come integrativo e accrescitivo. In particolare, l’IA sembra essere per lo più impiegata nell’automatizzazione delle attività piuttosto che nella creazione di nuove, occupandosi di differenti tipologie di mansioni, da quelle più ripetitive e pericolose a quelle astratte legate alla raccolta di informazioni, alterando infine anche i ritmi di lavoro, non necessariamente in modo negativo, ma contribuendo talvolta ad un miglioramento della performance e delle condizioni lavorative.

L’impatto dipenderebbe quindi in modo significativo dalle scelte operate a livello aziendale, dove si riscontrano differenze evidenti tra le grandi imprese e le PMI, le quali solitamente sono meno propense ad adottare l’IA in attività essenziali, impiegando piuttosto strumenti generativi in compiti marginali ed affrontando maggiori difficoltà nell’accesso alle tecnologie.

Effetti ambivalenti si riscontrano, invece, rispetto alla discrezione e all’autonomia dei lavoratori, così come nella collaborazione e comunicazione. Ai sensi del report, in alcuni casi, l’IA può avere un impatto positivo, automatizzando compiti ripetitivi oppure assistendo nei processi decisionali tramite l’analisi di grandi quantità di dati, allo stesso tempo, l’impiego nei sistemi di gestione può incidere negativamente sulla discrezione del lavoratore a favore di una maggiore standardizzazione. Similmente, l’IA può ridurre il carico amministrativo, così che i gruppi di lavoro si possano dedicare ad attività di più alto valore, potenziando anche i canali di comunicazione, con il rischio però che un’eccessiva dipendenza da questi strumenti provochi una riduzione nelle interazioni sociali, riducendo l’ingaggio con le informazioni originarie e non già processate, ostacolando una discussione critica e l’assunzione di responsabilità condivisa. La supervisione umana, così come la responsabilità e valutazione, rimangono pertanto fondamentali per garantire un’adeguata interpretazione dei risultati nonché un allineamento delle decisioni a principi e valori più ampi.

Conclusioni: gli effetti ancora preliminari dell’impatto dell’IA e il ruolo chiave dell’istruzione

Queste considerazioni, alla luce del fattore di esposizione all’IA e delle caratteristiche nella composizione della forza lavoro dei diversi Paesi coinvolti, permettono di trarre alcune conclusioni circa le connessioni tra i cambiamenti nell’organizzazione del lavoro descritti dai sondaggi oggetto di analisi nel report e l’impatto dell’IA sul mondo del lavoro per come emerso dalla letteratura. Nello specifico, l’esposizione all’IA appare legata a un minore aumento di compiti monotoni e a un maggiore aumento di attività di scrittura e lettura, con limitata influenza invece rispetto alle tendenze relative alla discrezione dei lavoratori e al lavoro di gruppo, dove non si è riscontrata una precisa correlazione statistica. Inoltre, l’analisi sembra suggerire una relazione positiva tra l’esposizione all’IA e la qualità del lavoro, generando maggiore soddisfazione e motivazione nei lavoratori, anche se questa relazione deve essere compresa rispetto agli andamenti discordanti degli indicatori sulla qualità del lavoro negli anni considerati.

Queste valutazioni si riferiscono a un periodo di tempo dove l’adozione dell’IA risulta ancora superficiale, e quindi potrebbero cambiare significativamente in futuro. Ad ogni modo, al di là di queste conclusioni preliminari, ciò che emerge chiaramente è invece la correlazione positiva tra l’aumento dei livelli di istruzione e un generale miglioramento delle condizioni di lavoro. In particolare, tale associazione è molto più evidente rispetto agli effetti di esposizione all’IA, soprattutto nella riduzione del lavoro manuale e nella crescita della discrezionalità e nella capacità di risoluzione dei problemi dei lavoratori.

In conclusione, l’impatto futuro dell’intelligenza artificiale dipenderà soprattutto dalle scelte organizzative delle imprese e dalla loro capacità di integrare l’innovazione preservando la centralità umana, mentre l’investimento nella formazione resterà decisivo per garantire la qualità del lavoro.

Bollettino ADAPT 23 novembre 2026, n. 42

Giulia Comi

PhD Candidate ADAPT – Università di Siena

X@giulphil

Erika Rizzi

PhD Candidate ADAPT – Università di Siena

X@Erika_Rizzi_