Non è la prima volta, nella storia recente delle relazioni industriali italiane, che un accordo quadro viene definito «storico», come hanno fatto i rappresentanti delle tredici associazioni datoriali e delle tre confederazioni sindacali protagoniste della pre-intesa siglata il 12 novembre scorso. Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, ha parlato di un «passaggio epocale»; Daniela Fumarola, segretaria generale della Cisl, ha utilizzato l’espressione «accordo fondativo». Lo hanno detto anche Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri.

Era successo anche nel 2013, quando Confindustria, Cgil, Cisl e Uil raggiunsero l’intesa sulla misurazione della rappresentatività sindacale, peraltro con una visibilità mediatica ben maggiore di quella ottenuta la scorsa settimana, con l’agenda dell’informazione occupata dagli allarmi bomba nelle scuole. L’allora segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso, e il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, così come i media, parlarono di un accordo «che mancava da sessant’anni», che rendeva «impossibili le spaccature del passato» e che regolava finalmente la «democrazia sindacale» (si veda F. Nespoli, Le relazioni industriali alla prova di maturità: politica, contrattazione o comunicazione?, Materiali di discussione, n. 2/2021).

Giusto dunque, oggi come allora (si vedano il Bollettino speciale ADAPT del 2013 e l’articolo de Il Foglio dall’eloquente titolo «Fuffa storica») chiedersi che cosa abbia di realmente storico questo nuovo accordo, in attesa della sua effettiva applicazione.

Più di un invito alla prudenza è d’altronde comparso sulle pagine dei principali quotidiani il giorno seguente la firma. Dario Di Vico, sul Foglio del 13 novembre (Tutti i vincitori (non scontati) del buon risultato sul salario giusto), ha osservato che l’aggettivo storico è probabilmente esagerato, perché l’accordo non risolve tutti i problemi delle relazioni industriali italiane e restano interi settori nei quali la rappresentanza sindacale è debole. L’ex presidente del Cnel, Tiziano Treu, interpellato da Di Vico, ha assegnato all’intesa un prudente «sei più». Giuliano Cazzola ha invece osservato che, benché stavolta «la montagna non abbia partorito un topolino», diversi contenuti dell’intesa erano già presenti nel Protocollo del 1993 e nel Patto per la fabbrica del 2018: per esempio, la verifica dell’andamento dei salari durante la vigenza contrattuale oppure gli strumenti per evitare lunghe vacanze contrattuali. La novità potrebbe stare nella capacità di rendere finalmente applicabili regole e principi che in passato non avevano trovato piena attuazione.

Al netto dell’effettiva implementazione, sulla quale il giudizio sarà influenzato dalle alte aspettative, appare in ogni caso chiaro che questa volta ci siano alcuni elementi di indubitabile rilevanza storica.

Il primo è facilmente documentabile: non era mai stato raggiunto un accordo quadro di questa ampiezza e, anzi, non si erano nemmeno mai viste allo stesso tavolo, tutte insieme, tre confederazioni sindacali e quattordici associazioni datoriali (tredici poi le firmatarie). Realtà appartenenti a sistemi di relazioni industriali molto diversi: industria, commercio, artigianato, cooperazione, piccola impresa e servizi.

Un assetto nato già «too big to fail», la cui proiezione sullo schermo delle relazioni industriali era cresciuta ulteriormente a seguito delle prime anticipazioni che ipotizzavano una firma già a fine settembre (cfr. F. Nespoli, Too big to fail. Ora o mai più: cronaca di un accordo annunciato, Bollettino ADAPT, 28 settembre 2026, n. 34).

La posta in gioco è stata tale da superare non solo i posizionamenti politici, che vedono le tre confederazioni sindacali e le associazioni datoriali muoversi con posizioni e metodi non unitari nei confronti della manovra di bilancio, ma soprattutto le questioni legate alla riforma del sistema artigiano, che avevano complicato il confronto e rischiavano di diventare un ostacolo per l’intera intesa.

La seconda ragione riguarda il contenuto. Le parti sociali hanno affrontato una questione annosa, che per decenni il nostro sistema di relazioni industriali non è riuscito a trattare concretamente, ossia le regole per la misurazione della rappresentatività datoriale. Se per i sindacati si rafforza la misurazione attraverso iscritti e voti, per le associazioni datoriali vengono finalmente definiti criteri qualitativi e quantitativi, valorizzando anche il numero dei lavoratori effettivamente coperti dai contratti. È vero che il Patto per la fabbrica del 2018 aveva già riconosciuto esplicitamente la necessità di misurare non soltanto la rappresentatività sindacale, ma anche quella delle associazioni datoriali, ma la questione era rimasta sostanzialmente aperta fino a oggi, con una risposta per la prima volta condivisa tra i principali sistemi di rappresentanza delle imprese di settori differenti. Daniela Fumarola, tra i protagonisti più visibili dell’intesa, ha insistito proprio su questi aspetti. In due interventi sul Sole e su Avvenire già il 13 novembre, la segretaria generale della Cisl ha sottolineato soprattutto l’estensione a tutti i contratti dei meccanismi di tutela dei salari dall’inflazione già sperimentati in alcune categorie.

Naturalmente ci sono stati compromessi: il sindacato avrebbe voluto verifiche annuali dell’inflazione per tutti. Invece l’accordo consente verifiche annuali oppure biennali, secondo quanto stabilito dai singoli contratti. E non è stata ottenuta nemmeno l’ultrattività degli adeguamenti all’inflazione dopo la scadenza contrattuale. Dunque, in caso di ritardo nel rinnovo, interviene una tutela specifica, collegata al 50% dell’inflazione dopo nove mesi.

Vale la pena osservare però che gli elementi di forza dell’accordo hanno in fin dei conti messo d’accordo la maggior parte osservatori: oggi come nel 2013 molti invitano alla cautela, ma a differenza dei allora nessuno parla di «fuffa».

Certo, non mancano alcune contrapposizioni nelle letture all’interno del sindacato e nei media. Il primo aspetto riguarda il salario minimo, che ha occupato un certo spazio sui giornali. Dario Di Vico sul Foglio e Tobia De Stefano su La Verità hanno sottolineato come l’intesa rafforzi la linea del salario giusto contrattuale sostenuta dal governo con il decreto Primo maggio, ridimensionando la proposta di salario minimo per legge avanzata dal centrosinistra. Ma Francesca Re David, intervistata dal Corriere della Sera, ha risposto in modo molto netto che le due cose possono convivere: per la Cgil una soglia minima fissata per legge potrebbe infatti continuare a proteggere i lavoratori dei settori nei quali la contrattazione non riesce a garantire retribuzioni superiori ai nove euro l’ora. Se così stanno le cose, le premesse sono buone quantomeno per contribuire a chiarire quale spazio di azione resti al salario minimo legale, e dunque per disinnescare la sua funzione totemica, che ancora nei media si manifesta quando viene evocato come soluzione taumaturgica per i mali delle dinamiche salariali italiane (si veda quanto ha osservato Giovanni Piglialarmi qui).

Il secondo aspetto riguarda la necessità di una legge sulla rappresentanza. Diversi protagonisti, anche da posizioni differenti, la chiedono: Francesca Re David, Pierpaolo Bombardieri e Mauro Lusetti, ad esempio lo hanno fatto esplicitamente. La necessità di un intervento legislativo viene richiamata anche da osservatori illustri (si veda Mario Rusciano, Il dialogo con i datori di lavoro e la divisione tra i sindacati, Corriere del Mezzogiorno, 15 novembre 2026). L’accordo, dunque, non elimina dal dibattito la legge sulla rappresentanza. Semmai contribuisce a chiarire come dovrebbe essere costruita: una legge che sostenga le regole definite autonomamente dalle parti sociali, senza sostituirsi alla contrattazione. Con il rischio che la difficile questione della reale autonomia collettiva rimanga insoluta: il decreto Primo maggio fa riferimento ai contratti sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative per definire il salario giusto; l’accordo chiarisce quali siano i criteri per individuarle, ma poi si chiede nuovamente alla legge di dare forza a quelle regole.

E qui veniamo al terzo punto di contesa: il ruolo del governo. Giorgia Meloni e la ministra Marina Calderone hanno rivendicato il risultato, collegandolo alla scelta di non esercitare la delega sulla contrattazione e al decreto Primo maggio sul salario giusto. Alcuni quotidiani vicini alla maggioranza hanno letto l’accordo come una conferma dell’impostazione governativa. E anche una parte delle organizzazioni imprenditoriali riconosce il contributo dell’esecutivo. Mauro Lusetti, vicepresidente di Confcommercio, nell’intervento Una contrattazione di qualità a garanzia del salario giusto, pubblicato sul SOLE del 14 novembre, ha scritto che il governo ha creato le condizioni per l’intesa, riconoscendo e valorizzando l’autonomia delle parti sociali.

Va anche detto però che le parti sociali non hanno voluto la presenza di rappresentanti del governo al tavolo, nemmeno in veste di tecnici. E vale la pena ricordare come si è arrivati a quella decisione, ripartendo dal confronto, tutt’altro che semplice, tra governo e parti sociali nella primavera del 2026. Le prime ipotesi del decreto Primo maggio prevedevano di valorizzare i contratti maggiormente applicati, suscitando la reazione delle organizzazioni sindacali e datoriali più radicate, preoccupate che questa formulazione potesse favorire anche contratti di dubbia rappresentatività. Proprio quella prospettiva aveva contribuito a ricompattare le parti sociali. Cgil, Cisl e Uil, insieme alle principali organizzazioni imprenditoriali, avevano chiesto al governo di lasciare loro il tempo necessario per definire autonomamente le regole della rappresentanza. La decisione dell’esecutivo di non esercitare la delega arrivò dunque anche in seguito a questa pressione. Infine, come ha osservato il presidente della Fondazione Tarantelli Emmanuele Massagli (presente al tavolo), l’accordo va anche oltre quando disposto dal Decreto del governo. Il riferimento è all’estensione della copertura economica per vacanza contrattuale, che si applicherà anche ai settori ad alta stagionalità, sanitari e sociosanitari, inizialmente soggetti a deroghe nel decreto. Andrebbe dunque posta una certa attenzione a non confondere le condizioni politiche con la paternità dell’accordo.

Tutto ciò considerato, anche se l’accordo è storico, rappresenta un nuovo inizio e non un esito. Le regole generali dovranno essere tradotte in accordi interconfederali nei diversi sistemi di relazioni industriali. Bisognerà definire concretamente i criteri di misurazione, i perimetri contrattuali e le modalità con cui individuare i trattamenti economici di riferimento.

E, soprattutto, bisognerà verificare se tutto questo produrrà rinnovi più tempestivi, salari migliori e una riduzione effettiva del fenomeno del dumping.

In questo senso l’aggettivo storico cambia di significato: non un episodio che introduce una discontinuità senza precedenti, ma qualcosa che dovrà trovare riscontro nella vita delle relazioni industriali e negli accordi da qui in avanti.

Bollettino ADAPT 16 novembre 2026, n. 41

Francesco Nespoli

Ricercatore Università LUMSA, ADAPT Research Fellow

X@franznespoli