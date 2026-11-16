La sottoscrizione dell’accordo quadro del 12 novembre 2026 porta con sé importanti conseguenze, a partire dalle imprese e gli operatori che le assistono nella gestione dei rapporti di lavoro, chiamate ora a svolgere una approfondita verifica e, nel caso, una impegnativa operazione di adeguamento a quanto disposto già dalla legge (su questo profilo, G. Piglialarmi, M. Tiraboschi, Cosa cambia adesso, per imprese e operatori, dopo l’accordo quadro su rappresentanza, contratti e salari?, in questo Bollettino).

Conseguenze, per la verità, dovrebbero esserci anche per le sigle sindacali minori le quali, se vorranno conservare ancora qualche spazio di esigibilità rispetto a quanto la legge prevede, dovranno adeguare i trattamenti economici previsti dai contratti collettivi che sottoscrivono a quelli previsti dai CCNL leader di settore. L’interesse a mantenere un proprio CCNL – anche se poco o nulla applicato ovvero privo di un vantaggio competitivo rispetto ai trattamenti salariali dei CCNL leader che sono ora azzerati dalla previsione di cui all’articolo 7 del decreto 1° maggio – può infatti risiedere dalle risorse che la sottoscrizione di un CCNL garantisce rispetto alle prestazioni rese da fondi ed enti bilaterali (cfr. M. Tiraboschi, Capire il fenomeno del dumping contrattuale? Follow the money, in Bollettino ADAPT 7 Aprile 2026, n. 13).

Il riallineamento delle retribuzioni previsto dal combinato disposto delle previsioni di legge e quelle pattizie potrebbe così lasciare intatto un diverso terreno di concorrenza tra sistemi di rappresentanza e di contrattazione collettiva legato cioè ai costi, alle prestazioni, ai requisiti e all’affidabilità della bilateralità.

È proprio su questo versante che l’accordo quadro, pur segnalando le criticità che oggi si registrano rispetto ai fondi per la formazione continua e agli organismi paritetici in materia di salute e sicurezza, presenta un punto ancora irrisolto. Il contrasto al dumping retributivo non paralizza il dumping realizzato attraverso organismi bilaterali privi dei necessari requisiti rappresentativi o prestazioni non effettivamente equivalenti. L’accordo quadro non ha cioè individuato un meccanismo compiuto di verifica e contrasto a questa altra manifestazione del dumping tra sistemi contrattuali (vedi G. Piglialarmi, M. Tiraboschi, Fare contrattazione nel terziario di mercato, ADAPT University Press, 2025, volume I, il capitolo sulla bilateralità).

La clausola di apertura del punto 9 dell’accordo quadro, che consente ad altre organizzazioni di sottoscrivere l’accordo accettandone integralmente i contenuti, dovrebbe pertanto essere accompagnata da una condizione applicativa esplicita: oltre al rispetto dei perimetri e dei trattamenti del contratto di riferimento, andrebbe aggiunta come condicio sine qua non il rigoroso rispetto dei requisiti richiesti dalle previsioni di legge per esercitare le funzioni della bilateralità. Un attore della rappresentanza che alimenta o gestisce sistemi bilaterali non allineati alle previsioni di legge non avrebbe cioè i titoli per aderire all’accordo quadro.

In assenza di questa ulteriore specificazione, l’adesione all’accordo rischierebbe infatti di diventare una certificazione automatica di rappresentatività e una legittimazione di fatto degli enti bilaterali collegati. Del resto, è già l’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276/2003 (legge Biagi) a stabilire che i soli enti bilaterali legittimati a svolgere determinate funzioni sono quelli promossi dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative. La disposizione non va di certo tradotta in un divieto generale di costituire organismi associativi: è, piuttosto, una disposizione che fissa un requisito da rispettare per la qualificazione e l’esercizio delle funzioni che l’ordinamento riconosce alla bilateralità, secondo le rispettive discipline (G. Piglialarmi, M. Tiraboschi, Fare contrattazione nel terziario di mercato, vol. I e II, ADAPT University Press, 2025).

Per imprese e consulenti, dunque, il controllo non potrà fermarsi alla busta paga. L’intervento di restyling contrattuale dovrà riguardare anche il versamento dei contributi agli enti bilaterali, verificando quali prestazioni sono garantite e se il soggetto che le eroga possiede i requisiti richiesti dalla legge (a partire da quello richiesto dall’art. 2, 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276/2003). Altrimenti il rischio è correggere il dumping salariale lasciando che la concorrenza al ribasso si trasferisca dalla retribuzione alle tutele normative.

Bollettino ADAPT 16 novembre 2026, n. 41

Giovanni Piglialarmi

Ricercatore in diritto del lavoro

Università eCampus

X@Gio_Piglialarmi

Michele Tiraboschi

Università di Modena e Reggio Emilia

X@MicheTiraboschi