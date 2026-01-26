Newsletter
Pulisci filtri
Tutti i contenuti
Archivio
Infografiche
Interventi ADAPT
Mercato del lavoro
Relazioni industriali
Riforme del lavoro
Salute e sicurezza
Welfare
Argomenti tematici
Alta Formazione, Dottorati, Ricerca
Altro
Apprendistato e Tirocini
Contrattazione collettiva e Relazioni industriali
Demografia e lavoro
Istruzione e Formazione
Lavoro autonomo
Mercato del lavoro
Politiche attive
Politiche del lavoro e Incentivi
Politiche passive
Salute e sicurezza
Terzo settore
Volontariato
Welfare aziendale
Anno
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2011
Autori
Mostra filtri e categorie

Clausole sociali nei cambi appalto, tra tutela del lavoro e limiti alla libertà di impresa*

Interventi ADAPT, Salute e sicurezza

| di Giada Benincasa

Le clausole sociali previste dai contratti collettivi configurano un vero e proprio diritto soggettivo dei lavoratori all’assunzione da parte dell’impresa subentrante, azionabile anche in assenza di accordi sindacali, c.d. di armonizzazione. Lo afferma la sezione lavoro del Tribunale di Napoli – con riferimento a quanto previsto dal CCNL pubblici esercizi, ristorazione e turismo (art. 226) – con sentenza del 9 dicembre 2025.

Ed invero, le clausole sociali non costituiscono un’anomalia del sistema degli appalti, bensì uno strumento di attuazione di un delicato bilanciamento costituzionale: da un lato, il diritto al lavoro e la tutela della continuità occupazionale (art. 4 Cost.) e, dall’altro lato, la libertà di iniziativa economica e organizzativa dell’impresa (art. 41 Cost.). Un equilibrio che, tuttavia, consente di limitare l’autonomia imprenditoriale (che in ogni caso “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danni..”) in funzione di un diritto fondamentale a forte contenuto sociale senza, tuttavia, trasformare l’obbligo di assorbimento in un vincolo generalizzato e automatico.

A tal proposito è necessario ricordare che le clausole sociali, aventi la finalità di proteggere l’occupazione, non operano in modo automatico e assoluto per tutti. In primo luogo è necessario ricordare che l’obbligo specifico di riassorbimento integrale dipende dal testo della clausola contrattual-collettiva del settore di riferimento e, in caso di appalto pubblico, del bando di gara. In secondo luogo, la clausola sociale opera solo quando l’impresa uscente non intenda mantenere alle proprie dipendenze i lavoratori impiegati nell’appalto.

Di particolare rilievo, nel caso di specie, è il passaggio che il Giudice dedica al ruolo delle organizzazioni sindacali: l’incontro tra impresa subentrante e le organizzazioni sindacali non ha natura costitutiva dell’obbligo, ma solo funzione di agevolarne l’attuazione. Il diritto del lavoratore all’assunzione – precisa il Tribunale, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. 20192 del 2011) – preesiste, in quanto già definito nei suoi elementi essenziali dal contratto collettivo, e non richiede ulteriori integrazioni negoziali. Non solo. Anche l’elenco dei dipendenti trasmesso dall’impresa uscente non ha efficacia costitutiva del diritto di assunzione, il quale non può dipendere da adempimenti documentali del precedente datore di lavoro. Ha piuttosto valore meramente ricognitivo in quanto utile all’identificazione dei lavoratori nonché a fornire un chiaro quadro dei dipendenti (qualifiche e inquadramento, anzianità, etc).

In un contesto caratterizzato da crescente esternalizzazione dei servizi e da una frequente rotazione degli appaltatori, la clausola sociale si conferma così non come un’eccezione, ma come un’architrave giuridica della stabilità occupazionale negli appalti. E ciò nonostante il fatto che, talvolta, tale meccanismo possa tradursi, per l’impresa subentrante, in uno svantaggio economico-organizzativo, soprattutto quando essa non sia posta in condizione di conoscere preventivamente l’effettiva consistenza delle maestranze impiegate nel servizio – informazione che dipende dalle comunicazioni dell’appaltatore uscente – e si trovi quindi vincolata ad assorbimenti che, se noti ex ante, avrebbero potuto incidere sulle valutazioni di convenienza e sulla stessa decisione di partecipare alla gara.

Bollettino ADAPT 26 gennaio 2026, n. 3

Giada Benincasa
Vice-Presidente della Commissione di certificazione DEAL dell’Università di Modena e Reggio Emilia
@BenincasaGiada

*Articolo pubblicato anche su NT+ Lavoro Norme & Tributi Plus con il titolo La clausola sociale è efficace anche senza accordo sindacale, il 23 gennaio 2026

Ultimi Interventi

Premi di produttività: una misura per pochi. Platea ristretta, costi...

di Michele Tiraboschi

Sostituzioni per congedo e affiancamento: nuovi strumenti (e qualche dubbio)...

di Chiara Altilio, Marco Menegotto

L’illusione del sapere che non aumenta la produttività*

di Francesco Seghezzi

Apprendistato di alta formazione e contrattazione collettiva*

di Michele Tiraboschi

Gli scritti disponibili su questo sito sono copy-free e possono essere singolarmente riprodotti on line o su carta, anche senza specifica autorizzazione, laddove vengano mantenuti inalterati il contenuto e il titolo e a condizione che sia indicata sotto il titolo, quale fonte, “tratto da www.bollettinoadapt.it n.X, data“

Pubblicazione on line della Collana ADAPT ISSN 2240-2721 Registrazione n.1609, 11 novembre 2001, Tribunale di Modena, Italia. Direttore responsabile: Michele Tiraboschi; Direttrice ADAPT University Press: Lavinia Serrani.

© 2026 Bollettino Adapt. Tutti i diritti riservati. Privacy policy | Cookies Policy