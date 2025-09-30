Appalto genuino anche se il committente fornisce strumenti tecnologici e indicazioni necessarie allo svolgimento del servizio

Bollettino ADAPT 30 settembre 2025, n. 33

La Cassazione torna a pronunciarsi in materia di appalti genuini nel settore della logistica e dei trasporti. Un tema che, sempre più spesso, fa discutere e pone interrogativi tra aziende, professionisti e parti sociali.

Con ordinanza n. 16153 del 16 giugno 2025, la Suprema Corte ha ritenuto compatibile con i poteri del committente la facoltà dello stesso di affermare determinazioni di ordine generale, volte cioè a individuare talune caratteristiche necessarie del servizio, senza che ciò significhi regolare direttamente e immediatamente la prestazione dei singoli dipendenti dell’appaltatore. Come già affermato da precedenti ed episodiche pronunce, le uniche indicazioni che il committente può impartire ai dipendenti o ai collaboratori dell’appaltatore sono quelle che sono necessarie per armonizzare, coordinare le rispettive attività al fine del conseguimento del risultato contrattuale (cfr. Cass, civ. Sez. Lav., n. 19860/2003; Cass, sez. civ., Lav. n. 15557/2019).

Di maggiore impatto, rispetto alle recenti criticità che stanno emergendo nel settore, è la dinamica per cui è stato ritenuto altresì legittimo l’utilizzo, da parte dell’appaltatore, di alcune strumentazioni (anche tecnologiche) riferibili al committente in quanto utilizzate per assicurare un più efficiente svolgimento del servizio e verificarne la corretta esecuzione del servizio. Particolare importanza, in questa prospettiva, viene assunta, come ribadito dalla Suprema Corte, dall’esistenza in capo all’appaltatore di un effettivo potere di organizzazione del lavoro dei propri dipendenti, che deve rimanere autonomo rispetto alle determinazioni del committente ed esente da interferenze di quest’ultima, anche se attuate tramite strumentazioni tecnologiche.

Giada Benincasa