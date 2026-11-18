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Entro il 2035 le scuole superiori lombarde potrebbero avere quasi uno studente su quattro in meno rispetto al 2025 (−24%). Secondo le previsioni di ADAPT, il calo inizierà nel 2026, quando la popolazione tra i 14 e i 18 anni comincerà a diminuire dopo aver raggiunto il massimo nel 2025.

Nei cinque anni fino al 2025, il numero complessivo degli iscritti alla scuola secondaria di secondo grado è rimasto sostanzialmente stabile, con una crescita del 2,8%. Fino al 2024 le diverse tipologie di percorso hanno mostrato andamenti simili. Nel 2025 si è invece rafforzata la preferenza per i licei a scapito degli istituti tecnici.

Se le recenti tendenze nelle scelte scolastiche dovessero confermarsi, gli istituti tecnici registrerebbero la contrazione più marcata (-35%), seguiti dagli istituti professionali (-32%). Anche i percorsi oggi più in crescita come i licei e i percorsi IeFP vedrebbero diminuire il numero degli iscritti (rispettivamente -16% e -17%).

Per approfondire, si rimanda all’articolo del bollettino e alla ricerca “Orientare i talenti”.