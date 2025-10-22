Newsletter
Pulisci filtri
Tutti i contenuti
Archivio
Infografiche
Interventi ADAPT
Mercato del lavoro
Relazioni industriali
Riforme del lavoro
Salute e sicurezza
Welfare
Argomenti tematici
Alta Formazione, Dottorati, Ricerca
Altro
Apprendistato e Tirocini
Contrattazione collettiva e Relazioni industriali
Demografia e lavoro
Istruzione e Formazione
Lavoro autonomo
Mercato del lavoro
Politiche attive
Politiche del lavoro e Incentivi
Politiche passive
Salute e sicurezza
Terzo settore
Volontariato
Welfare aziendale
Anno
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2011
Autori
Mostra filtri e categorie

Tasso di irregolarità per attività economica (2023)

Infografiche

| di Redazione ADAPT

Nel 2023 le unità di lavoro non regolari sono state oltre 3,1 milioni, in aumento del 4,9% rispetto all’anno precedente.
Il tasso di irregolarità torna a salire dopo cinque anni, raggiungendo il 12,7% del totale delle posizioni lavorative.

I settori che mostrano i tassi più elevati sono Altri servizi alle persone con il 40,5% (+1,2 punti), Agricoltura con il 17,6% (+0,2), Commercio, trasporti, alloggio e ristorazione con il 15% (+0,5) e Costruzioni con 12,8% (+0,4). Solo i servizi professionali mostrano una lieve flessione (-0,1 punti).

Ultime Infografiche

Quota di giovani laureati (25-34 anni) per Paese UE (2024)

di Redazione ADAPT

Unità di lavoro (ULA) non regolari (2020-2023)

di Redazione ADAPT

Struttura della popolazione (1992 vs 2024), Italia

di Redazione ADAPT

Transizione demografica, Italia, 1992 vs 2024

di Redazione ADAPT

Gli scritti disponibili su questo sito sono copy-free e possono essere singolarmente riprodotti on line o su carta, anche senza specifica autorizzazione, laddove vengano mantenuti inalterati il contenuto e il titolo e a condizione che sia indicata sotto il titolo, quale fonte, “tratto da www.bollettinoadapt.it n.X, data“

Pubblicazione on line della Collana ADAPT ISSN 2240-2721 Registrazione n.1609, 11 novembre 2001, Tribunale di Modena, Italia. Direttore responsabile: Michele Tiraboschi; Direttrice ADAPT University Press: Lavinia Serrani.

© 2025 Bollettino Adapt. Tutti i diritti riservati. Privacy policy | Cookies Policy