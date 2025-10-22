Tasso di irregolarità per attività economica (2023)

Nel 2023 le unità di lavoro non regolari sono state oltre 3,1 milioni, in aumento del 4,9% rispetto all’anno precedente.

Il tasso di irregolarità torna a salire dopo cinque anni, raggiungendo il 12,7% del totale delle posizioni lavorative.

I settori che mostrano i tassi più elevati sono Altri servizi alle persone con il 40,5% (+1,2 punti), Agricoltura con il 17,6% (+0,2), Commercio, trasporti, alloggio e ristorazione con il 15% (+0,5) e Costruzioni con 12,8% (+0,4). Solo i servizi professionali mostrano una lieve flessione (-0,1 punti).