OrientaTalenti: ripensare l’orientamento attraverso la filiera tecnologico-professionale

La filiera formativa tecnologico-professionale può rappresentare un’opportunità per ripensare l’orientamento? E, se sì, in che modo? È questa la domanda attorno alla quale si sviluppa la seconda edizione della ricerca ADAPT Orientare i talenti. Dalla filiera formativa all’orientamento esperienziale, realizzata nell’ambito di OrientaTalenti, la manifestazione ospitata al MIND di Milano dal 3 al 5 novembre 2026. La ricerca propone di superare una concezione dell’orientamento prevalentemente informativa, concentrata nei tradizionali «momenti di scelta» al termine della scuola secondaria di primo e di secondo grado, a favore di un paradigma esperienziale dell’orientamento, nel quale la conoscenza di sé e delle opportunità formative e professionali matura attraverso l’incontro con contesti reali e la riflessione su quanto vissuto. In questa prospettiva, la ricerca approfondisce la cosiddetta «filiera 4+2», interrogandosi su come la collaborazione tra i percorsi che la compongono possa tradursi in un accompagnamento più continuo e personalizzato alle scelte.

La ricerca prende le mosse dall’analisi di alcuni dati che aiutano a comprendere la rilevanza dell’orientamento di fronte alle trasformazioni demografiche, formative e occupazionali. In Lombardia, le generazioni che alimenteranno gli ingressi nel mercato del lavoro nei prossimi vent’anni sono meno numerose di quelle prossime all’uscita: la differenza tra le coorti considerate è di 915.000 persone, oltre 5 milioni in Italia. Le proiezioni elaborate da ADAPT su dati ISTAT indicano inoltre una possibile riduzione di circa un quarto degli iscritti alla scuola secondaria di secondo grado entro il 2035, più marcata negli istituti tecnici (-35%) e professionali (-32%) rispetto ai licei (-16%) e alla IeFP (-17%).

Previsioni del numero di iscritti in percorsi di scuola secondaria di II grado in Lombardia, 2020-2025 (dati osservati) e 2026-2035 (previsione Adapt)

Fonte: elaborazione ADAPT su dati ISTAT

Il posizionamento lombardo rimane favorevole su diversi indicatori: nel 2025 il tasso di NEET tra i 15 e i 29 anni si attesta all’8,5%, contro il 13,3% italiano e l’11,6% della media UE-27; nel 2026 la quota di studenti che al conseguimento del diploma non raggiunge livelli adeguati di competenze INVALSI è pari al 2,6%, a fronte del 6,3% nazionale. Questi risultati convivono, tuttavia, con difficoltà e incertezze che emergono dalle indagini nazionali sull’esperienza dei giovani. Secondo il rapporto INAPP La (difficile) transizione scuola-lavoro dei giovani, basato sull’indagine PLUS 2024, circa tre giovani su dieci tra i 18 e i 29 anni dichiarano di non avere idee chiare sui lavori possibili; a seconda della ripartizione territoriale, una quota compresa tra il 17% e il 24,5% segnala l’assenza di servizi di orientamento e una quota tra il 21,3% e il 26,3% li considera non utili. Su un piano più ampio, l’indagine dell’Osservatorio Iride-Censis Senso della scuola, senso del lavoro, rileva che il 46,1% dei giovani intervistati tra i 16 e i 19 anni si sente spesso disorientato rispetto al futuro. Questi dati richiamano un bisogno di accompagnamento che comprende la conoscenza delle opportunità e la capacità di metterle in relazione con le proprie aspirazioni: rendono quindi più urgente evitare che capacità e interessi rimangano inespressi a causa di scelte poco informate, abbandoni o opportunità difficilmente accessibili, mantenendo al centro lo sviluppo della persona e la sua possibilità di costruire il proprio percorso, formativo e lavorativo.

È in questo contesto che si colloca la novità rappresentata dalla filiera formativa tecnologica-professionale. La sua specificità consiste nel collegare, attraverso una rete, percorsi appartenenti a ordinamenti differenti: quadrienni di istruzione tecnica e professionale, IeFP, IFTS e ITS Academy, ciascuno con propri titoli, finalità e responsabilità istituzionali. La sfida riguarda, più in profondità, la capacità delle istituzioni coinvolte di riprogettare congiuntamente i curricoli, costruendo un linguaggio comune con cui definire gli obiettivi di apprendimento e i raccordi tra i percorsi, valorizzando la didattica laboratoriale ed esperienziale e rafforzando la collaborazione educativa con il territorio e il mondo del lavoro. Avviata in via sperimentale nel 2023, istituita con la legge n. 121 del 2024 e stabilizzata dall’anno scolastico 2026/2027, la riforma ha seguito un percorso non lineare e presenta ancora un quadro attuativo ancora, in parte, incompleto. La crescita dell’offerta è stata rapida: a livello nazionale, le iscrizioni al primo anno dei quadrienni tecnici e professionali della filiera passano da 2.093 nel 2024/2025 a 10.532 nel 2026/2027, mentre i nuovi percorsi autorizzati annualmente aumentano da 225 a 532. Nello stesso periodo, in Lombardia i percorsi attivi passano da 36 a 109, distribuiti nell’ultima annualità in 80 istituti.

Il cuore della ricerca riguarda la funzione orientativa della filiera: in che modo il raccordo tra percorsi e la loro progettazione condivisa possono aiutare gli studenti a conoscere le opportunità, esplorare i propri interessi e maturare scelte consapevoli? La costruzione della rete può rendere più leggibile un’offerta formativa spesso percepita come frammentata (basti pensare alla confusione tra istruzione professionale statale – IP – e istruzione e formazione professionale – IeFP), chiarendo le caratteristiche dei diversi percorsi, le relazioni tra di essi e le possibilità formative e professionali alle quali consentono di accedere. Il suo contributo si sviluppa però anche attraverso le esperienze che la collaborazione rende possibili: laboratori condivisi, incontri con docenti e studenti dei percorsi successivi, confronto con professionisti e attività nei contesti di lavoro possono offrire occasioni per mettere alla prova le proprie rappresentazioni e scoprire interessi prima inesplorati. Assumendo come punto di osservazione il percorso dello studente, la ricerca articola questa funzione in cinque momenti: prima dell’ingresso, per comprendere e confrontare le alternative; durante la frequenza, per accompagnare la maturazione di interessi e competenze; nei passaggi orizzontali, cioè da un segmento formativo dello stesso livello all’altro, per sostenere eventuali cambiamenti di percorso; nella progressione verticale, per preparare le successive scelte formative; nella transizione al lavoro, per collegare aspirazioni, apprendimenti e opportunità professionali. La continuità della filiera acquista così valore orientativo quando amplia le possibilità di scelta e offre le condizioni per valutarle e, quando necessario, rivederle. Il «+2» rappresenta, in questa prospettiva, un’opportunità qualificante, la cui conoscenza va promossa senza trasformarla in una destinazione prescritta fin dall’ingresso nel secondo ciclo.

Per verificare come questi principi si traducano in pratica, la ricerca analizza sei casi studio lombardi, che coinvolgono enti IeFP, istituti tecnici e professionali e Fondazioni ITS Academy in settori che vanno dall’aeronautica all’agroalimentare, dalla meccatronica al turismo e alle tecnologie digitali. Un primo elemento comune riguarda la tendenza a distribuire l’orientamento lungo l’intero percorso formativo: non più una serie di appuntamenti concentrati in prossimità delle scelte, ma un accompagnamento distribuito nel tempo, affidato a strumenti come bienni comuni al termine dei quali formulare un consiglio orientativo, la presentazione delle prospettive di prosecuzione in ITS Academy fin dalla classe prima o tutor “di filiera” che seguono gli studenti per più anni. Orientamento e riorientamento tendono così a ricondursi a un’unica funzione di accompagnamento, nella quale la revisione di una scelta non coincide con un insuccesso.

Un ulteriore tema che emerge riguarda il valore orientativo dell’esperienza. Attività laboratoriali, visite aziendali, project work, stage e apprendistato permettono di avvicinare contenuti e contesti che una presentazione frontale difficilmente restituisce. Il loro contributo all’orientamento dipende dalla qualità della progettazione, dell’accompagnamento e della riflessione su quanto vissuto: è attraverso questa rielaborazione che l’esperienza può aiutare a comprendere meglio sé stessi e le opportunità formative e professionali. Il confronto con gli stessi professionisti rende riconoscibili anche attività e profili meno conosciuti, che difficilmente entrerebbero nell’orizzonte delle scelte attraverso la sola presentazione delle varie possibilità occupazionali e formative. Questa impostazione sollecita anche un ampliamento del ruolo educativo delle imprese, chiamate a contribuire alla progettazione delle attività, al loro accompagnamento e alla valutazione degli apprendimenti.

Una terza evidenza riguarda la permeabilità della filiera, ossia la possibilità effettiva di passare tra percorsi diversi valorizzando gli apprendimenti già acquisiti. La ricerca invita a considerarla un risultato da costruire attraverso la collaborazione tra le istituzioni coinvolte: l’appartenenza alla stessa rete non è sufficiente a rendere praticabili le transizioni. La possibilità di rivedere una scelta dipende quindi anche dalla capacità di sostenere il passaggio tra percorsi, evitando che il cambiamento comporti la dispersione di quanto appreso. Anche nella progressione verso gli ITS Academy emerge l’esigenza di collegare la valutazione della preparazione a un accompagnamento che si sviluppi nel tempo. Nei casi analizzati, il tutoraggio pluriennale e le valutazioni intermedie permettono agli studenti di conoscere anticipatamente le richieste del percorso successivo, confrontarle con le proprie competenze e prepararsi ad affrontarle.

Non mancano le criticità. La qualità delle pratiche in molti casi dipende anzitutto dalla maturità delle relazioni tra i soggetti: dove la collaborazione precede la riforma, la filiera si innesta su basi già consolidate; altrove occorrono tempo, volontà e lavoro costante per costruire linguaggi comuni e intelleggibili. La ricerca evidenzia inoltre due rischi che possono indebolire la funzione orientativa della filiera. Il primo riguarda la sua rappresentazione come itinerario predeterminato, nel quale l’ingresso nel secondo ciclo sembra comportare una scelta anticipata della successiva specializzazione. Il secondo rischio consiste nel ridurre la filiera a un’operazione di promozione dell’offerta del singolo istituto, concentrata sull’attrattività del quadriennio più che sulla costruzione di un progetto educativo condiviso. Trasversale a entrambi è il tema delle risorse: di tempo per il coordinamento, economiche per la continuità e la formazione del personale, così come per il riconoscimento del lavoro orientativo.

Il bilancio, a tre anni dall’avvio, è quindi quello di una trasformazione ancora in corso, le cui potenzialità dipendono in buona misura dalla capacità di costruire fiducia, linguaggi e pratiche condivise. Da questa prospettiva prende forma una delle indicazioni più rilevanti della ricerca: estendere anche ai licei e alle università la logica di collaborazione e continuità educativa approfondita attraverso le filiere, declinandola secondo le specificità dei diversi percorsi. Si tratta di costruire relazioni che amplino le possibilità di esplorazione degli studenti, evitando di associare ogni indirizzo a una destinazione formativa o professionale predeterminata. La filiera tecnologico-professionale può così offrire indicazioni per l’intero sistema educativo, sollecitando a riconoscere nell’orientamento una dimensione della qualità dei percorsi offerti.

Bollettino ADAPT 9 novembre 2026, n. 40

Matteo Colombo

Presidente, Fondazione ADAPT

X@colombo_mat

Michele Corti

PhD Candidate ADAPT – Università di Siena

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Pietro Garnerone

Apprendista di ricerca ADAPT