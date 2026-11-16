L’accordo del 12 novembre 2026 su rappresentanza, assetti contrattuali e retribuzioni assume un particolare rilievo ai fini dell’attuazione della disciplina sul cosiddetto salario giusto, introdotta dal decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112 (vedi, open access, D. Garofalo, A. Olivieri, C. Garofalo e S. Caffio, Commentario alla legge n. 199/2025 e al decreto-legge n. 62/2026, ADAPT LABOUR STUDIES e-Book series n. 110/2026). L’intesa definisce, come noto, un quadro condiviso di criteri per l’individuazione dei contratti collettivi di riferimento, attraverso la misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali, nonché per la determinazione e la comparazione dei trattamenti economici minimi (TEM) e complessivi (TEC). Si tratta di un primo, importante contributo alla realizzazione del disegno legislativo, al quale dovranno seguire gli accordi interconfederali dei diversi sistemi di relazioni industriali e, a seguire, gli adeguamenti dei singoli contratti collettivi (per un commento a caldo vedi qui il contributo di ADAPT).

Ora che le parti sociali hanno fatto la loro parte, almeno nella definizione delle regole generali, resta da capire che cosa manca affinché la disciplina sul salario giusto possa trovare piena ed effettiva applicazione.

Per rispondere a questa domanda occorre ricordare che il decreto-legge n. 62/2026 non si è limitato a individuare nella contrattazione collettiva il parametro di riferimento per la determinazione del salario giusto. Il legislatore ha delineato un sistema piuttosto articolato, nel quale il riconoscimento del ruolo della contrattazione collettiva è accompagnato da una serie di disposizioni volte a rafforzarne il funzionamento, ad assicurare la conoscibilità dei trattamenti economici contrattuali e a consentire il monitoraggio della loro effettiva applicazione.

Almeno due sono i principali ambiti di intervento. Anzitutto, è previsto un rafforzamento dell’infrastruttura conoscitiva della contrattazione collettiva funzionale alla corretta determinazione della misura del salario giusto (vedi M. Tiraboschi, Il buio oltre la siepe. Infrastrutture informative e studio giuridico della contrattazione collettiva, in Diritto delle Relazioni Industriali, n. 4/2026). L’articolo 9 interviene sulle competenze del CNEL, prevedendo, da un lato, la predisposizione, d’intesa con il Ministero del lavoro e con cadenza almeno annuale, di un Rapporto nazionale sulle retribuzioni, destinato a documentare i livelli retributivi applicati, la copertura contrattuale e l’adeguatezza delle retribuzioni. Dall’altro lato, dispone l’istituzione, nell’ambito dell’Archivio nazionale dei contratti collettivi, di un archivio amministrativo della contrattazione aziendale e territoriale. Di particolare rilievo è poi la previsione che affida al CNEL, nei limiti della sovranità delle parti sociali in materia di autonomia collettiva (vedi l’art. 18, comma 4, del decreto-legge 62, su cui D. Garofalo, Il decreto-legge n. 62/2026: non solo salario “giusto” (art. 7), in D. Garofalo, A. Olivieri, C. Garofalo e S. Caffio, Commentario alla legge n. 199/2025 e al decreto-legge n. 62/2026, cit.) il compito di estrarre dai contratti collettivi depositati il trattamento economico complessivo, aggiornando conseguentemente l’Archivio nazionale.

Un secondo ambito, strettamente connesso al precedente, riguarda la costruzione di un sistema di monitoraggio delle retribuzioni effettivamente applicate. L’articolo 8 prevede la collaborazione tra CNEL, INPS, ISTAT, INAPP, Ispettorato nazionale del lavoro e altre amministrazioni, per la raccolta e la condivisione dei dati retributivi e l’elaborazione di indicatori utili a verificare la copertura e l’adeguatezza dei trattamenti economici. A uno o più decreti del Ministro del lavoro è rimessa la definizione delle regole tecniche, delle modalità di interoperabilità delle banche dati e delle informazioni da rendere obbligatorie nelle denunce contributive. In questa prospettiva si collocano anche le disposizioni dell’articolo 11, che rafforzano gli obblighi di informazione sul contratto collettivo applicato, prevedendo l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico nei documenti del rapporto di lavoro e nella busta paga, e ne valorizzano l’impiego per il monitoraggio.

Per ricomporre lo stato di avanzamento di questi impegni, torna utile una recente interrogazione a risposta immediata presentata l’11 novembre scorso in Commissione Lavoro della Camera dei deputati (n. 5-05981, on. Arturo Scotto) proprio Sulla verifica dell’efficacia delle disposizioni in materia di «salario giusto» che, sebbene potrebbe aver mancato di tempismo lamentando il ritardo nell’attuazione della disciplina del TEC esattamente il giorno prima della sottoscrizione dell’accordo interconfederale, ha consentito di ottenere un resoconto dello stato di attuazione di tutte le altre misure previste dal decreto-legge n. 62/2026 da parte dell’Esecutivo, per il tramite sottosegretario al lavoro Claudio Durigon.

In questo senso, è stato chiarito, anzitutto, che i provvedimenti attuativi previsti dall’articolo 8 del decreto-legge n. 62/2026 sono ancora in fase di definizione. Il rappresentante del Governo ha spiegato che l’attività istruttoria si è rivelata particolarmente complessa, essendo necessario rendere confrontabili le informazioni contrattuali e retributive provenienti da archivi differenti e definire indicatori capaci di restituire un quadro attendibile delle condizioni economiche dei lavoratori. A tale scopo, ha precisato Durigon, il Ministero del lavoro ha avviato, fin dal mese di maggio, un’attività di coordinamento con il CNEL e l’INPS, attraverso tavoli tecnici dedicati all’Archivio dei contratti collettivi, al monitoraggio dei dati e agli interventi sulla piattaforma SIISL. Un primo adempimento è stato peraltro realizzato il 16 luglio 2026, con la sottoscrizione dell’intesa tra Ministero del lavoro e CNEL per l’istituzione dell’archivio amministrativo della contrattazione aziendale e territoriale, previsto dall’articolo 9.

Il quadro che emerge dalla risposta governativa è pertanto quello di un sistema la cui attuazione amministrativa è stata avviata, ma non ancora completata. In particolare, risultano ancora in preparazione i decreti ministeriali necessari al funzionamento dell’infrastruttura informativa prevista dall’articolo 8, e sono ancora in costruzione gli strumenti destinati all’estrazione sistematica dei TEC e alla comparazione dei trattamenti economici contrattuali. La risposta non indica, peraltro, una precisa tempistica per il completamento di queste attività.

In questo quadro si inserisce l’accordo interconfederale del 12 novembre che rappresenta allo stato solo una – pur imprescindibile e fondativa – parte di un “tutto” più grande.

Là dove la scelta del legislatore non è stata quella di introdurre un salario minimo legale di importo predeterminato, ma di puntare sul rafforzamento della rappresentanza e della contrattazione collettiva di qualità, i dispositivi di trasparenza e l’interoperabilità delle banche dati concorrono a definirne la stessa logica di funzionamento e non possono essere intesi a mero apparato accessorio ed evententuale. Fintanto che non saranno pienamente operativi il modello delineato dal decreto lavoro non potrà dirsi compiuto.

Tanto più se si considera che la realtà dei rapporti di lavoro non attende il completamento di questo processo. La disciplina dell’articolo 7 è già entrata nell’esperienza applicativa e si registrano le prime pronunce giurisprudenziali che ne affrontano il rapporto con il principio costituzionale della giusta retribuzione e che, difatti, non hanno chiuso la partita della sindacabilità giudiziale del TEC definito dalle parti sociali (Trib. Roma 10 settembre 2026, n. 8699; Trib. Bari 16 settembre 2026, n. 3273 in G. Piglialarmi, Orientamenti della magistratura in materia di lavoro, sindacato e previdenza. Luglio-Dicembre 2026, in corso di pubblicazione).

Anche e soprattutto per questa ragione occorre dotare il “sistema” del salario giusto non solo dei parametri contrattual-collettivi ma anche dell’infrastruttura pubblica di presidio poiché è proprio dall’interazione tra queste due dimensioni – autonomia collettiva e attuazione amministrativa – che si potrà comprendere quale sarà la concreta portata del nuovo modello di tutela delle retribuzioni.

Bollettino ADAPT 16 novembre 2026, n. 41

Giorgio Impellizzieri

Assegnista di ricerca Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

X@giorgioimpe

