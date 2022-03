Occupati e disoccupati – Gennaio 2022. 10 tweet di commento ai nuovi dati Istat

Per entrare nella Scuola di ADAPT e nel progetto Fabbrica dei talenti scrivi a: selezione@adapt.it

2) Si interrompe e si inverte il trend di crescita dell'occupazione femminile. Diminuiscono in un mese di ben 77 mila unità le occupate femmine, mentre crescono di 69 mila i maschi. pic.twitter.com/f1KFAZ1fGM

4) Il tasso di occupazione è stabile al 59,2% per il terzo mese consecutivo ed è superiore ai livelli pre-pandemia. Cresce al 35% quello di inattività, più alto di 0,4 punti rispetto al febbraio 2020. pic.twitter.com/5iGT0UBuFk

6) Stabile il lavoro autonomo che non ha subito variazioni e che è stabile (+15 mila) anche rispetto agli ultimi 12 mesi. Sono però quasi 300 mila gli indipendenti in meno rispetto al periodo pre-pandemia. pic.twitter.com/wf6JM0RBJM

8) Cresce invece l'occupazione tra gli over 50 con il tasso 50-64 anni che cresce dello 0,5%. pic.twitter.com/QjlyTUm0EA

10) In sintesi: mese abbastanza piatto se non per un importante calo dell'occupazione femminile e giovanile che porta alla crescita degli inattivi. Vedremo se si tratta di uno stop temporaneo o di un trend di ripresa che si inverte.

— Francesco Seghezzi (@francescoseghez) March 3, 2022