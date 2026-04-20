Dumping contrattuale e condizioni di lavoro giuste: l’importanza del contratto collettivo nella valutazione di un’offerta di lavoro

Con l’avvento di internet, dei social e dei tutorial che spiegano e illustrano, nella condizione data, cosa fare e in che modo comportarsi in ogni situazione personale e professionale, siamo diventati esperti anche nell’affrontare un colloquio di lavoro.

Sappiamo tutto sul “dress code” da indossare, sulla “postura” da assumere durante il colloquio [mai braccia e gambe incrociate!], come affrontare un “brainstorming” che [dovrebbe] far emergere le nostre capacità e attitudini; come reagire a domande provocatorie che tendono a studiare le nostre reazioni; come interpretare il falso disinteresse del nostro esaminatore che saggia la nostra capacità di resilienza in situazioni [surrettiziamente indotte] di imbarazzo, di stress fisico e psicologico.

Sappiamo compilare un curriculum vitae, scrivere un’autopresentazione che colga l’interesse di chi ci dovrà esaminare, tacere o enfatizzare pregi e difetti; assumere informazioni sull’azienda che ha avviato la ricerca per argomentare, a nostra volta, il motivo della nostra candidatura.

All’esito del colloquio, se positivo, tuttavia, ci accorgiamo che mentre il nostro esaminatore ha ottenuto tutte le informazioni necessarie per decidere, noi abbiamo solo una vaga idea del lavoro offerto e, soprattutto, di come si svolgerà, in concreto, la nostra vita quotidiana in azienda.

Spesso ci accontentiamo delle informazioni “contrattuali” di base: retribuzione, mansioni e tempo libero che rimane per conciliare vita privata e lavoro. Informazioni che spesso il nostro stesso esaminatore “centellina”, o non conosce in dettaglio, vuoi perché non è il decisore finale della nostra assunzione, vuoi perché non ha interesse a dir di più.

A volte ci accontentiamo di risposte generiche, illudendoci che le altre, o le mancate risposte alle nostre domande o ai nostri dubbi, non siano in fondo essenziali.

Per fare un esempio, alla domanda “che contratto collettivo applicate?”, ci accontentiamo di una risposta come “il contratto del commercio” o “il contratto dei metalmeccanici”. Ma dopo qualche mese che lavoriamo nella stessa azienda, veniamo a conoscenza che i contratti collettivi registrati al CNEL “nominalmente” attinenti il settore “commercio e servizi”, sono 263; ovvero che il settore “metalmeccanico” ne conta circa 60 [tra PMI, Coop, PMI, grande industria, artigianato, e via dicendo].

Ma soprattutto che la differenza tra i contratti collettivi spesso è sostanziale, in quanto solo alcuni di essi tutelano in modo equilibrato lavoratori ed imprese. E rispondono al principio costituzionale della sufficienza e della proporzionalità della retribuzione.

D’altronde non sempre conosciamo la differenza tra contratto individuale di lavoro, contratto collettivo nazionale, contratto integrativo territoriale, contratto aziendale, regolamento interno. Nè come questi contratti si integrano e interagiscono tra loro.

In sintesi, non conoscendo appieno i nostri obblighi e i nostri diritti, né avendo le nozioni utili di base per informarci in modo corretto attraverso i canali informatici, ci accontentiamo che siano i “capi” di turno a spiegarceli, attraverso risposte non sempre giuste, e spesso incomplete.

Per fare un altro esempio, alla domanda: “ti hanno offerto il full time?” rispondiamo di sì, convinti che il nostro lavoro sarà di 40 ore settimanali. Non sapendo che le 40 ore costituiscono solo “l’orario medio”, che può essere allungato o ridotto in periodi dell’anno più o meno lunghi e, quando in eccesso, recuperato [senza pagamento della maggiorazione per il lavoro straordinario svolto] in periodi di minor intensità lavorativa, anche attraverso il meccanismo della banca delle ore.

Ancora, ci sfugge la differenza [che trae sempre fonte in diversi contratti collettivi] tra l’espressione “4 settimane di ferie” e quella di “giorni di effettivo lavoro” computabili come ferie. Salvo scoprire che se il nostro orario di lavoro settimanale è distribuito su 5 giorni e l’azienda applica un CCNL che prevede 4 settimane di ferie, avremo solo 20 giorni di ferie effettive; se invece l’azienda applica un CCNL che prevede 26 giorni di effettivo lavoro [ad esempio, quello dei pubblici esercizi], le giornate di ferie saranno pari a 5 settimane.

La scelta datoriale di applicare un contratto meno rappresentativo può incidere anche sui cosiddetti “permessi orari” [c.d “R.O.L.], che si aggiungono alle giornate di ferie. Alcuni CCNL, ad esempio, prevedono 32 ore/anno [obbligatorie per legge in quanto corrispondenti alle festività soppresse]; in altri contratti collettivi arrivano progressivamente fino a 108 ore l’anno.

Allargando ancora il tema, diverso è il trattamento contrattuale in caso di malattia, che l’INPS indennizza, in misura ridotta della retribuzione, dal 4° al 180 giorno e che i diversi contratti collettivi in parte “integrano” riconoscendo percentuali aggiuntive di indennizzo, spesso significative, poste a carico dei datori di lavoro.

Le differenze rilevano poi sul trattamento di trasferta, sulla disciplina dell’apprendistato, dei contratti a termine, del lavoro in somministrazione, del part time, del lavoro a chiamata, delle clausole sociali in caso di successione negli appalti.

Tutti elementi che, peraltro, non influiscono solo sul trattamento retributivo complessivo, ma anche sul montante contributivo su cui si calcolerà la nostra futura pensione.

Dunque è dal contratto collettivo, che a sua volta trae forza dalle leggi nazionali e comunitarie in materia di lavoro, che veniamo a conoscenza di tutti quegli istituti che hanno un effetto economico aggiuntivo rispetto a quelli che troviamo nella lettera di assunzione.

Un recente studio della Commissione dell’informazione del CNEL fa emergere che l’applicazione dei contratti c.d. “minori” del settore terziario rispetto a quello leader [CNEL, Prove di equivalenza contrattuale e dumping salariale: il caso del terziario di mercato, Casi e materiali di discussione sul mercato del lavoro e la contrattazione collettiva, n. 37/2026] può comportare penalizzazioni significative. Ad esempio, per un aiuto pasticcere il delta raggiunge oltre 6mila euro [-40,4% rispetto al contratto leader]; per un cameriere d’albergo sfiora i 4.900 euro [-28,9%]; infine per un cameriere di ristorante supera i 4.700 euro [-25,6%].

Va detto che il “decreto trasparenza” [d.lgs 128/2024] obbliga il datore di lavoro a fornire al lavoratore tutte [o quasi] le informazioni contrattuali all’atto dell’assunzione o, al più tardi, nei 7 giorni successivi dall’inizio del rapporto, anche attraverso il rinvio al link dove è possibile scaricare l’intero contratto.

Pochi lavoratori tuttavia si impegnano in questo esercizio, soprattutto se giovani al primo impiego. Anche perché non sono di facile lettura, non si trovano agevolmente in rete e, soprattutto, perché ai loro rinnovi periodici non segue quasi mai un testo coordinato, costringendo aziende e lavoratori ad un costante taglia e cuci per capire ciò che ancora vige e ciò che è mutato.

Un importante lavoro per ridurre il dumping contrattuale, che la moltiplicazione contrattuale sta provocando [1052 CCNL attualmente depositati] è stato, ancora una volta, svolto dal CNEL, che ha recentemente individuato circa 150 contratti effettivamente applicati nei vari settori di riferimento. Altri 800 contratti collettivi, marginali perché applicati di fatto a circa l’1% dei dipendenti della medesima categoria contrattuale, sono stati invece spostati nella voce “altri contratti”. Nel nuovo archivio, per fare un esempio, solo 5 contratti collettivi sono rubricati sotto la voce “contratti settore metalmeccanico”, altri 46 figurano invece tra gli “altri contratti” [fonte: Sole24ore, 22 marzo 2026]

Ecco dunque l’importanza, nel valutare una proposta di lavoro, di acquisire maggiori informazioni, utilizzando preferibilmente le fonti istituzionali, più attendibili dei social, che possono aiutarci, se vogliamo, a capire ciò che è utile nella nostra quotidiana vita lavorativa, e per avere informazioni più corrette rispetto a quelle fornite in sede di colloquio di lavoro.

Ma non basta. La valutazione di un’offerta di lavoro deve tener conto di altri parametri, utili nell’immediato ed in prospettiva. Tra queste: l’ambiente [fisico e personale] in cui si svolgerà il lavoro; le dimensioni dell’impresa; la possibilità di lavoro a distanza. E inoltre: se il lavoro offerto costituisce un’opportunità per arricchire le conoscenze ed esperienze lavorative già acquisite, se può accrescere la nostra preparazione tecnica, professionale e culturale; se assicura un adeguato addestramento/formazione iniziale e un successivo aggiornamento periodico sulle innovazioni di prodotto, tecnologiche usate e sui processi di gestione del businnes di riferimento.

Il lavoro del futuro richiederà sempre meno la presenza fisica in azienda e la conoscenza delle nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale, la blockchain e il quantum computing.

Spariranno molti lavori ma altrettanti ne emergeranno. Sarà una rivoluzione epocale, di fatto già in atto nonostante alcuni players mondiali cerchino di minimizzarne l’impatto lavorativo immaginando che nulla cambi in un mondo proiettato nel futuro.

Che invece richiederà un approccio diverso: aperto, inclusivo, multiculturale e multidisciplinare, per affrontare le sfide di un mondo e di una tecnologia in continuo cambiamento.

Ma richiederà anche un grosso sforzo di resilienza per adattarsi ai continui cambiamenti e per adattarci all’idea della costante ricerca di nuove strade professionali, pronti a reinventarsi ogni giorno.

E chiederà a tutti, soprattutto ai più giovani, di ricominciare a sognare il proprio futuro.

Non quello indotto dai social, ma quello elaborato dalla propria mente sulla base delle proprie attitudini, della consapevolezza di ciò che siamo e vogliamo essere, delle scelte di vita e delle ambizioni. Al cui orientamento provvede la scuola e una vita sociale aperta alle novità e sempre curiosa a conoscere il nuovo che avanza.

Facendo sberleffi a chi vuole imporci i propri disegni o sostituirsi ai nostri sogni, al nostro credo, al nostro diritto di essere noi stessi.

In qualunque condizione e in qualunque posto del mondo.

Bollettino ADAPT 20 aprile 2026, n. 15

Antonio Tarzia

Avvocato

ADAPT Professional Fellow