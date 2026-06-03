Il codice contratto in busta paga: tracciabilità della retribuzione e contrasto al dumping contrattuale

Tra le novità introdotte dal decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, c.d. Decreto 1° maggio, in materia di salario giusto, incentivi all’occupazione e contrasto al caporalato digitale, merita particolare attenzione l’articolo 11, dedicato agli obblighi di informazione. La disposizione introduce l’obbligo di indicare il codice alfanumerico unico CNEL del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato sia nelle informazioni rese al lavoratore all’atto dell’instaurazione del rapporto, sia nel prospetto paga

La novità interviene su due piani distinti ma strettamente collegati: da un lato, rafforza il diritto del lavoratore a conoscere con precisione il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al proprio rapporto; dall’altro, consolida l’utilizzo del codice alfanumerico unico CNEL come strumento di tracciabilità amministrativa, utile al monitoraggio, alla vigilanza e alla prevenzione dei fenomeni di dumping contrattuale e retributivo (cfr. M. Tiraboschi, Prima lettura del decreto lavoro del 1° maggio, in Bollettino ADAPT, 4 maggio 2026, n. 17).

La modifica è apparentemente tecnica, ma ha un rilievo sistemico: trasforma il codice CNEL da dato prevalentemente amministrativo e gestionale a informazione direttamente conoscibile dal lavoratore.

Dal nome del contratto al codice identificativo

L’articolo 11 del decreto-legge n. 62/2026 modifica innanzitutto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, relativo all’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro. Dopo la lettera q) dell’articolo 1, che già impone al datore di lavoro di indicare il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro e le parti che lo hanno sottoscritto, viene inserita una nuova lettera q-bis). Essa richiede di comunicare anche il codice alfanumerico unico assegnato al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, c.d. codice CNEL.

La disposizione interviene poi sulla legge 5 gennaio 1953, n. 4, che disciplina il prospetto paga. Agli elementi che già devono essere indicati in busta paga, si aggiunge ora l’obbligo di indicare il CCNL applicato, identificato mediante il medesimo codice alfanumerico unico. La novità risponde a un’esigenza concreta: nella prassi, la semplice indicazione della denominazione del contratto collettivo può non essere sufficiente a identificarlo con certezza, soprattutto nei settori in cui operano più testi contrattuali con denominazioni simili o parzialmente sovrapponibili.

Trasparenza concreta e salario giusto

L’indicazione del codice CNEL in busta paga non rappresenta, dunque, un adempimento meramente formale. La busta paga diventa così non solo il documento riepilogativo della retribuzione, ma anche il luogo in cui il lavoratore può individuare con certezza quale contratto collettivo nazionale sia applicato al proprio rapporto di lavoro.

La novità valorizza, in questo senso, una funzione già propria del prospetto paga: quella di consentire al lavoratore di verificare non solo l’importo netto corrisposto, ma anche la corretta applicazione delle voci retributive che discendono dal contratto collettivo applicato (cfr. M. Dalla Sega, G. Impellizzieri, M. Menegotto, G. Piglialarmi, S. Spattini, M. Tiraboschi, La struttura della retribuzione. Minimi retributivi, salario di produttività, busta paga, ADAPT University Press, 2024, spec. pp. 261-265). L’indicazione del codice CNEL rafforza questa funzione, perché collega il cedolino a una fonte contrattuale identificata in modo certo.

La trasparenza, in questa prospettiva, non coincide soltanto con la conoscibilità astratta del contratto applicato, ma diventa concreta. Il lavoratore, il consulente, l’organizzazione sindacale, l’ispettore o l’ente previdenziale dispongono dello stesso riferimento oggettivo per ricondurre la retribuzione corrisposta al CCNL dichiarato.

La disposizione assume rilievo anche in relazione all’obiettivo, dichiarato dallo stesso decreto-legge n. 62/2026, di promuovere un salario giusto. La possibilità di identificare in modo univoco il CCNL applicato consente infatti di poter conoscere il relativo trattamento economico complessivo, individuato come salario giusto, che deve essere applicato al lavoratore. Questo rende più agevole verificare se la retribuzione effettivamente corrisposta sia coerente e rispetti il trattamento economico complessivo.

Il codice CNEL non certifica di per sé l’adeguatezza della retribuzione, né risolve il problema della selezione del contratto collettivo di riferimento. Esso offre però una base informativa necessaria per rendere verificabile il percorso attraverso cui il salario viene determinato: quale CCNL è applicato, quali minimi tabellari prevede, quali istituti economici e normativi riconosce e quali eventuali scostamenti emergono nella concreta gestione del rapporto.

Il collegamento con comunicazioni obbligatorie e flussi previdenziali

L’intervento legislativo rafforza, inoltre, l’utilizzo del codice CNEL come strumento di tracciabilità amministrativa.

L’articolo 16-quater del decreto-legge n. 76/2020 ha stabilito l’obbligo di indicazione del codice identificativo dei contratti collettivi nelle comunicazioni obbligatorie relative ai rapporti di lavoro e nei flussi informativi previdenziali e assicurativi.

L’articolo 11 del Decreto 1° maggio compie un ulteriore passo: mette in relazione il dato già utilizzato nei circuiti amministrativi con l’informazione resa direttamente al lavoratore. Il codice indicato nella comunicazione obbligatoria, nei flussi previdenziali e assicurativi nella busta paga dovrebbe quindi coincidere, creando una linea di tracciabilità tra rapporto individuale, adempimenti del datore di lavoro e banche dati pubbliche.

Il codice non serve soltanto a individuare univocamente un determinato CCNL, ma a renderlo verificabile in tutti i documenti connessi al rapporto di lavoro.

Monitoraggio, vigilanza e contrasto al dumping

Il decreto chiarisce espressamente che il codice CNEL, indicato nelle comunicazioni obbligatorie e nei flussi informativi previdenziali, è utilizzato dal Ministero del lavoro, dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dall’INPS, dal CNEL e dagli altri enti competenti, anche mediante interoperabilità delle banche dati disponibili.

La finalità è duplice. Da un lato, monitorare l’effettiva applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Dall’altro, individuare eventuali scostamenti dei trattamenti economici e normativi applicati. Il codice diventa così uno strumento di lettura del mercato del lavoro.

Le risultanze del monitoraggio sono inoltre destinate a orientare la programmazione dell’attività di vigilanza, l’analisi dei fenomeni di dumping contrattuale e retributivo e, nei casi previsti dalla legge, la verifica dei presupposti per l’accesso a benefici normativi, contributivi o economici.

Di particolare interesse è l’obiettivo del contrasto al dumping contrattuale e retributivo. La proliferazione di contratti collettivi, la presenza di testi sottoscritti da soggetti scarsamente rappresentativi e l’utilizzo di contratti meno onerosi rispetto a quelli comparativamente più rappresentativi hanno da tempo posto un problema di concorrenza tra imprese e di tutela effettiva dei lavoratori (cfr., tra gli altri, M. Tiraboschi, La legge contro il dumping contrattuale… e la legge di Murphy, in Bollettino ADAPT, 7 aprile 2026, n. 13). L’indicazione del codice CNEL non risolve la questione, ma fornisce una base informativa più solida per individuare fenomeni anomali.

Implicazioni operative per datori di lavoro e professionisti

Sul piano operativo, la novità legislativa impone alle imprese e ai loro consulenti, nonché alle software house, di aggiornare i sistemi delle buste paga affinché il codice CNEL, che già deve essere associato all’azienda nelle comunicazioni obbligatorie e nei flussi UniEmens, compaia anche sulle buste paga dei lavoratori, a partire da quella del mese di maggio, oltre che nelle lettere di assunzione o nei contratti individuali di lavoro dei nuovi assunti.

Il primo profilo da presidiare è l’allineamento tra le diverse sedi informative. Il CCNL indicato al lavoratore, quello riportato nel cedolino, quello comunicato agli enti e quello utilizzato nei flussi previdenziali devono essere identificati mediante il medesimo codice. Eventuali disallineamenti, anche se originati da errori gestionali o da aggiornamenti incompleti delle anagrafiche, possono diventare segnali di incoerenza in sede di controllo.

Sul piano sanzionatorio, la mancata o errata indicazione del codice CNEL rileva secondo i regimi già previsti dagli atti legislativi integrati dal Decreto 1° maggio. Per quanto riguarda l’informativa al lavoratore (d.lgs. n. 152/1997), l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni obbligatorie è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003. Per quanto riguarda invece il prospetto paga, l’omissione o l’inesattezza delle registrazioni apposte sul cedolino è sanzionata dall’art. 5 della legge n. 4/1953 con una sanzione amministrativa da 150 a 900 euro, fino a sanzioni più elevate in caso di coinvolgimento di più lavoratori oppure di continuazione della violazione.

L’impatto della novità

La portata della novità sta proprio nella sua apparente semplicità. L’aggiunta di un codice in un’informativa e in un cedolino può sembrare un adempimento marginale. In realtà, quel codice è il punto di contatto tra tre dimensioni: il diritto individuale del lavoratore a conoscere le condizioni contrattuali applicate; l’esigenza dell’amministrazione di disporre di dati omogenei e interoperabili; la necessità del sistema di relazioni industriali di contrastare l’uso distorto della contrattazione collettiva.

Il contratto collettivo applicato non può più restare un riferimento opaco o difficilmente verificabile. Deve diventare un dato trasparente, tracciabile e confrontabile.

Per i lavoratori, ciò significa maggiore conoscibilità delle fonti che regolano il rapporto. Per le imprese corrette, significa maggiore certezza e tutela rispetto alla concorrenza fondata su trattamenti al ribasso. Per gli organi di vigilanza, significa disporre di uno strumento informativo più efficace per individuare scostamenti, anomalie e possibili forme di dumping contrattuale e retributivo.

La trasparenza nei confronti del lavoratore, dunque, non è separata dalla vigilanza pubblica. Al contrario, ne costituisce il primo livello. Rendere visibile il CCNL applicato, identificarlo con un codice univoco e collegarlo alle banche dati amministrative significa rafforzare la possibilità di controllo istituzionale.

In questo senso, l’obbligo di indicare il codice CNEL del CCNL applicato non è solo un nuovo adempimento amministrativo. È un tassello della più ampia costruzione di un mercato del lavoro più leggibile, più controllabile e, almeno nelle intenzioni del legislatore, più coerente con l’obiettivo di garantire trattamenti economici e normativi effettivi e un salario giusto.

Bollettino ADAPT 3 giugno 2026, n. 21

Silvia Spattini

Ricercatrice ADAPT

@SilviaSpattini