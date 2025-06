Domani entra in vigore la legge sulla partecipazione dei lavoratori

Bollettino ADAPT 9 giugno 2025, n. 22

Domani, 10 giugno, entra in vigore la legge di iniziativa popolare n. 76 del 2025 recante “Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese”.

Imprese e attori della rappresentanza sono chiamati a valutare se e come coltivare i nuovi spazi di confronto e collaborazione aperti dalla normativa.

I nodi tecnici e pratici della legge tuttavia sono molti ed è quindi utile per tutti gli attori del mercato del lavoro chiarire gli ambiti di operatività delle quattro forme di partecipazione indicate dal legislatore e capire cosa si intende per partecipazione gestionale, economico-finanziaria, organizzativa e consultiva, quali sono le azioni e le misure che possono essere intraprese dalle aziende e quale potrà essere il ruolo della contrattazione collettiva, quali gli incentivi fiscali predisposti dal legislatore.

Come ADAPT abbiamo realizzato un Instant book, che potete leggere open access qui (M. Tiraboschi, a cura di, Primo commento alla legge di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori, approvata dal Parlamento il 14 maggio 2025) o acquistare in versione cartacea, volto ad approfondire i contenuti della legge nella consapevolezza che ora è decisivo l’atteggiamento degli operatori aziendali e dei delegati sindacali chiamati ad applicare le previsioni normative.

Per entrare nel merito delle questioni operative e creare uno spazio di confronto per coloro che saranno chiamati a mettere in pratica quanto previsto dalla normativa, abbiamo progettato un percorso formativo pensato dai ricercatori ADAPT: “I profili operativi e pratici della legge n. 76/2025 sulla partecipazione dei lavoratori”, che si terrà online il prossimo 19 giugno dalle 10 alle 13.

L’obiettivo è quello di contribuire a chiarire la portata delle novità normative anche alla luce delle casistiche già in atto nel nostro sistema di relazioni industriali e dei meccanismi incentivanti già in vigore, offrendo strumenti concreti per tutti gli attori del mercato del lavoro.

Il lavoro di studio e analisi sulla cultura e gli istituti partecipativi affonda le radici nella storia di ADAPT. Per tale ragione, in questa fase storica di profondo cambiamento, ci continuiamo ad impegnarci tanto nel contribuire allo sviluppo di un dibattito informato sul tema, quanto nell’attività di formazione e aggiornamento delle competenze di chi quotidianamente opera nel mercato del lavoro, trovandosi ad affrontare nodi tecnici e operativi legati alla legge in questione.

Francesco Seghezzi

Presidente ADAPT

@francescoseghezz