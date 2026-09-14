Cambiamento climatico, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: rischi emergenti e nuove tecnologie di prevenzione. Alcuni spunti dal report EU-OSHA

Il cambiamento climatico rappresenta una delle più urgenti e complesse sfide emergenti per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. In questo contesto si inserisce il report “New technologies and prevention of occupational risks related to climate change: the case of heat” diffuso dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), che illustra come l’aumento delle temperature medie globali, la maggiore frequenza delle ondate di calore e l’intensificarsi degli eventi meteorologici estremi espongano i lavoratori a condizioni ambientali potenzialmente pericolose.

Volendo ripercorrerne i tratti essenziali, il report evidenzia come particolarmente vulnerabili siano i soggetti impiegati in attività all’aperto che richiedono un intenso sforzo fisico. Settori come l’edilizia, l’agricoltura, i trasporti, la raccolta rifiuti e il turismo si trovano in prima linea di fronte a questa trasformazione. A questi fattori ambientali e professionali si aggiungono le vulnerabilità individuali correlate all’età, allo stato di salute preesistente, alle condizioni socioeconomiche e alla tipologia contrattuale. In particolare, le forme di lavoro precario, informale o retribuito a cottimo amplificano il rischio, poiché la pressione economica e produttiva riduce la propensione ad adottare comportamenti cautelativi o a concedersi le necessarie pause di recupero.

I rischi indotti dal clima sul luogo di lavoro si manifestano attraverso una molteplicità di canali. Dallo studio emerge che, oltre al caldo estremo, che rappresenta la minaccia più pervasiva, si assiste all’aumento dell’esposizione ai raggi ultravioletti e all’aggravamento dell’inquinamento atmosferico. A ciò si aggiungono la redistribuzione geografica di vettori biologici e l’aumento della frequenza di eventi meteorologici estremi quali alluvioni e incendi, capaci di provocare infortuni diretti, danni strutturali e prolungate interruzioni operative. Non va infine trascurata la dimensione psicosociale: l’esposizione prolungata a condizioni ambientali ostili e il vissuto di eventi traumatici possono determinare un significativo aumento dello stress, dell’ansia e dei disturbi legati alla salute mentale, con pesanti ripercussioni socio-economiche sia per le persone sia per i sistemi produttivi.

Tra le diverse criticità, il report ravvisa nello stress termico il fattore più critico e insidioso. La risposta dell’organismo alle elevate temperature si fonda sull’attivazione di meccanismi termoregolatori naturali, in primo luogo la sudorazione. Quando la combinazione di temperatura, umidità, radiazione solare, assenza di ventilazione e sforzo fisico supera le capacità di compensazione del corpo umano, l’equilibrio termico si spezza. Si innesca così una catena fisiologica che va dalla disidratazione all’esaurimento da calore, fino alle forme più severe di colpo di calore, potenziale causa di lesioni permanenti o decesso.

Un aspetto fondamentale, evidenziato dallo studio ma spesso sottovalutato nelle valutazioni tradizionali, risiede nel legame indiretto tra caldo estremo e infortuni sul lavoro. Il calore non agisce soltanto come fattore patogeno diretto, ma altera le funzioni neuropsicologiche. L’affaticamento muscolare si accompagna a una progressiva riduzione della concentrazione, della vigilanza e della prontezza dei riflessi, compromettendo la capacità di prendere decisioni in contesti operativi complessi. Un lavoratore esposto ad alti livelli di stress termico ha una probabilità significativamente maggiore di commettere errori di manovra, di valutare erroneamente un pericolo o di utilizzare macchinari e attrezzature in modo meno sicuro. Per questa ragione, il rischio da calore deve essere interpretato non solo come una minaccia per la salute del singolo, ma come un fattore determinante per l’aumento dell’infortunistica complessiva.

Dal punto di vista organizzativo, le strategie di mitigazione devono confrontarsi con il modello della cosiddetta gerarchia dei controlli. In questo contesto emerge, tuttavia, un limite strutturale: l’eliminazione totale del pericolo alla fonte non è percorribile dall’azienda, trattandosi di determinanti climatiche esterne. La prevenzione deve perciò declinarsi attraverso una combinazione strutturata di controlli tecnici, organizzativi e di protezione individuale. Se gli interventi ingegneristici compresi nei controlli tecnici – quali impianti di ventilazione, sistemi di nebulizzazione e predisposizione di aree ombreggiate – offrono sollievo laddove applicabili, la gestione del rischio si gioca in gran parte sul terreno dell’organizzazione del lavoro.

La riprogrammazione delle mansioni più gravose nelle ore meno calde della giornata, la rimodulazione dei turni, l’introduzione di pause di recupero strutturate, l’accesso garantito a fonti di idratazione e i protocolli di acclimatazione graduale costituiscono l’ossatura della prevenzione aziendale. Tuttavia, il report evidenzia che l’efficacia di tali misure si scontra spesso con i limiti dei sistemi basati sull’autoregolazione del lavoratore. Sebbene consentire all’operatore di rallentare i ritmi in caso di malessere sia un principio teoricamente valido, la sua applicabilità pratica viene meno nei contesti caratterizzati da stringenti vincoli temporali, ritmi produttivi rigidi o lavorazioni in emergenza. La prevenzione non può quindi essere delegata alla responsabilità o alla percezione del singolo, ma deve trovare forma in condizioni organizzative che rendano oggettivamente e sistematicamente possibile l’adozione di comportamenti sicuri.

In questo quadro si inserisce il dibattito sull’efficacia delle tradizionali soglie di temperatura, impiegate da molte normative come parametri per la sospensione o la rimodulazione del lavoro. Per quanto si tratti di indicatori di immediata lettura, l’impiego di una soglia termica rigida presenta criticità concettuali. Il livello di rischio vissuto da un individuo non dipende unicamente dai gradi centigradi registrati nell’ambiente, ma dall’interazione dinamica tra variabili fisiologiche individuali, tipologia di abbigliamento protettivo, durata del turno, frequenza delle soste e microclima specifico del luogo di lavoro. A parità di temperatura, due organismi possono essere sottoposti a sollecitazioni profondamente diverse a seconda dello stato di acclimatazione o della gravosità della mansione svolta.

Questa presa di coscienza sta guidando la transizione verso modelli di prevenzione dinamici e personalizzati, sostenuti dalle recenti innovazioni tecnologiche. Lo studio sottolinea come i dispositivi indossabili (wearables) rappresentino uno dei campi di applicazione più promettenti. A differenza dei sistemi di monitoraggio ambientale, essi consentono di rilevare direttamente sul lavoratore parametri fisiologici sensibili, quali frequenza cardiaca, temperatura cutanea e stima della temperatura corporea interna. Inseriti all’interno di una rete dati wireless, tali strumenti permettono di elaborare indici di stress termico in tempo reale e di generare alert automatici rivolti sia all’operatore sia ai responsabili della sicurezza, suggerendo l’interruzione immediata dell’attività o l’assunzione di fluidi prima che si verifichi un crollo fisiologico.

Parallelamente, lo sviluppo di applicazioni mobili dedicati e di tecnologie per il raffreddamento personale – quali giacche dotate di microventilazione integrata o tessuti a cambiamento di fase – offre strumenti operativi capaci di ridurre il carico termico percepito. L’integrazione dei dati biometrici ed ecologici in algoritmi di analisi predittiva consente inoltre di passare da un modello di intervento reattivo a una programmazione anticipatoria, capace di modificare la distribuzione del carico di lavoro prima del raggiungimento di livelli critici.

Ciononostante, l’introduzione della tecnologia nel campo della salute e sicurezza sul lavoro solleva complesse problematiche di ordine normativo, etico e gestionale. La prima criticità riguarda la carenza di standard istituzionali univoci e di un’adeguata validazione scientifica sul campo. Molti degli algoritmi e delle tecnologie attualmente sviluppati offrono prestazioni ottimali in scenari sperimentali di laboratorio, ma mostrano limiti quando calati nella variabilità degli ambienti industriali o di cantiere.

La seconda, e forse più delicata, questione riguarda la tutela della privacy e della riservatezza dei dati biometrici. La misurazione continua di parametri fisiologici sensibili espone il lavoratore al rischio di un monitoraggio pervasivo. Qualora la percezione dell’innovazione tecnologica scivoli da strumento di tutela della salute a mezzo di controllo prestazionale o di sorveglianza della produttività, si generano inevitabili resistenze e diffidenze che ne inficiano l’adozione. Esperienze applicative virtuose dimostrano come la disattivazione permanente della localizzazione GPS – limitandone l’uso alle sole situazioni di emergenza conclamata – e il coinvolgimento preventivo delle rappresentanze sindacali costituiscano passaggi ineludibili per garantire l’accettabilità sociale della tecnologia.

Il report prosegue evidenziando che anche i costi economici e le sfide gestionali variano in base alla tipologia di soluzione adottata. Se per i dispositivi di monitoraggio biometrico l’investimento finanziario appare sempre più sostenibile anche per le piccole e medie imprese, i dispositivi fisici, come le giacche refrigeranti, pongono problemi di manutenzione, igienizzazione e gestione logistica dei turni di ricarica, che richiedono uno sforzo organizzativo non trascurabile. La frammentazione dei settori produttivi, caratterizzati spesso da complesse catene di appalti e subappalti, rende ancora più evidente la necessità di un approccio concertato che coinvolga datori di lavoro, medici competenti, specialisti della sicurezza e istituzioni.

In conclusione, i risultati emersi dal report mostrano come l’efficacia della prevenzione di fronte alla sfida climatica risieda nel superamento della logica dell’emergenza a favore di una pianificazione strutturata e permanente. La gestione del rischio da calore e delle condizioni meteorologiche avverse non può essere considerata una misura eccezionale da attivare al verificarsi di un’ondata di calore improvvisa, ma deve diventare una componente ordinaria della progettazione dei processi produttivi e dell’organizzazione aziendale. La tecnologia, pur con le sue straordinarie potenzialità di personalizzazione e tempestività, non costituisce una soluzione autosufficiente, bensì l’ultimo anello di un sistema preventivo più vasto. Solo all’interno di un modello organizzativo integrato – che metta al centro la riprogrammazione del lavoro, la formazione, la cooperazione tra le parti e la dignità della persona – le innovazioni tecniche potranno esprimere appieno la loro funzione di tutela della salute e della vita nei luoghi di lavoro.

Bollettino ADAPT 14 settembre 2026, n. 32

Martina Zaccaria

ADAPT Junior Fellow Fabbrica dei Talenti

X@MartiZacca