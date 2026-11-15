Oggetto e tipologia di accordo

L’intesa in esame sottoscritta il 29 maggio 2026 presso la sede di Pisogne (BS) di Iseo Serrature si qualifica espressamente come un c.d. accordo ponte, avente natura transitoria e di raccordo.

Il testo interviene a valle della scadenza del precedente CIA del 28 ottobre 2022 (vigente fino allo scorso 31 dicembre 2025) e dispiega la propria validità dal 1° giugno 2026 al 31 maggio 2028, preparando il terreno per il futuro rinnovo organico del contratto integrativo triennale, la cui decorrenza è già programmata dalle parti per il 1° giugno 2028 con impegno ad avviare le trattative entro il 30 dicembre 2027.

Questa intesa intermedia presenta un contenuto essenzialmente organizzativo, poiché nasce dall’esigenza di adeguare gli assetti partecipativi, lo sviluppo professionale e il sistema premiante al profondo processo di revisione aziendale e semplificazione organizzativa avviato da Iseo Serrature nel corso del 2025. La volontà delle parti firmatarie consiste infatti nel rendere più efficiente e integrata la gestione delle funzioni aziendali, mantenendo inalterate tutte le disposizioni dell’integrativo del 2022 non espressamente modificate e compatibili con la nuova intesa.

Parti firmatarie e contesto

L’accordo è stato stipulato tra la Direzione Aziendale della Iseo Serrature S.p.A. e i cinque componenti della RSU, a testimonianza di un dialogo sindacale consolidato interno alla società. L’intesa si colloca pienamente nella cornice regolativa del CCNL Metalmeccanica Industria (codice CNEL: C011, da ultimo rinnovato con accordo del 22 novembre 2025, commentato da I. Armaroli, G. Impellizzieri, M. Menegotto, M. Tiraboschi (a cura di), CCNL industria metalmeccanica (Codice CNEL C011), Primo commento al rinnovo del 22 novembre 2025, ADAPT University Press, 2026), già promotore dello sviluppo dei ruoli professionali attraverso iniziative sperimentali da condividere a livello aziendale (articolo 2, Titolo II CCNL).

Temi trattati / punti qualificanti / elementi originali o di novità

L’intervento negoziale si concentra su cinque ambiti tematici chiaramente circoscritti in articoli distinti fra loro (relazioni industriali, formazione e polivalenza, premio di risultato, congedo parentale e lavoro a tempo parziale), riguardanti sia la gestione della flessibilità organizzativa che misure ideate in ottica di miglioramento della conciliazione vita-lavoro.

In questa architettura contrattuale, il sistema di relazioni industriali viene espressamente valorizzato quale pilastro dell’assetto partecipativo aziendale, che consolida un modello di confronto fondato su “informazione preventiva, consultazione, concertazione e condivisione delle scelte”, con l’obiettivo di coniugare lo sviluppo dell’impresa con la valorizzazione del lavoro.

Proprio in tale prospettiva partecipativa si inserisce una prima fondamentale misura dell’accordo, ossia la sua proiezione sovranazionale attraverso il rilancio del Comitato Aziendale Europeo (CAE), inteso come strumento vivo di partecipazione e sede privilegiata per saldare le dinamiche transnazionali del Gruppo con il sistema di relazioni sindacali a livello aziendale e sovra-aziendale, in vista del recepimento nazionale della nuova direttiva (UE) 2025/2450 (vedasi a talproposito il DDL n. 2025 in corso di esame al Senato). A presidio operativo di questo collegamento tra dimensione locale e dimensione di Gruppo, le parti affidano ad una Commissione Paritetica il compito specifico di accompagnare e verificare il progressivo sviluppo del CAE lungo l’intero biennio di vigenza, costituendo il tavolo di monitoraggio e confronto sull’attuazione dell’intesa, ossia di verifica condivisa degli sviluppi applicativi e negoziali derivanti dall’evoluzione dell’assetto societario.

Un altro snodo qualificante di quest’intesa riguarda il potenziamento della governance bilaterale di un tema già centrale nel penultimo rinnovo del CCNL, vale a dire la c.d. polivalenza, definita a livello nazionale come “la capacità di effettuare, in un perimetro definito dell’organizzazione, prestazioni analoghe: diverse posizioni sulla stessa linea/ufficio o la stessa posizione su più linee, uffici, unità organizzative” (vedasi sul tema il commento di S. Negri, Il nuovo sistema di inquadramento professionale: tra resistenze e cambiamento, in Bollettino speciale ADAPT 25 febbraio 2021, n. 1).

Dandosi atto che non sussistono ancora i presupposti organizzativi per disciplinare la polifunzionalità nel contesto di riferimento, le parti concordano di regolare e sviluppare in modo condiviso la sola polivalenza nei reparti produttivi, istituendo ex novo una specifica Commissione Polivalenza, composta da un delegato RSU per ciascuna sigla sindacale presente in azienda e da alcuni manager di riferimento delle funzioni HR e produzione dell’azienda. Il nuovo impianto di rilevazione, certificazione e valorizzazione delle competenze viene applicato inizialmente ai “Diretti di Produzione” delle unità Focus Factory 1 e 2, per entrare a pieno regime operativo dal 1° gennaio 2027 e con la possibilità di estensione dopo il primo anno ad ulteriori aree.

Tale modello poggia sulla mappatura delle postazioni, delle linee e delle attività compatibili, sull’individuazione delle competenze richieste per l’operatività autonoma, su criteri condivisi di accertamento della polivalenza esercitata e su percorsi formativi coerenti con i fabbisogni dei reparti, sotto il costante monitoraggio della Commissione Polivalenza chiamata a vigilare sull’attuazione della formazione e sulla corretta applicazione dei criteri. I livelli di polivalenza attribuiti sono inoltre sottoposti a verifica almeno annuale, affinché vengano accertati nel tempo il mantenimento delle competenze e l’effettivo impiego organizzativo del lavoratore.

Sul piano della conciliazione vita-lavoro, l’accordo interviene per un verso a uniformare in senso migliorativo il regime di maturazione degli istituti contrattuali durante il congedo parentale, stabilendo che in tali periodi maturino pienamente non solo le ferie e la tredicesima mensilità (quest’ultima già garantita per prassi interna), ma anche i permessi retribuiti contrattuali (PAR ed ex festività), al pari di quanto avviene per il congedo di maternità obbligatoria. A tale previsione viene riconosciuta efficacia retroattiva dal 13 agosto 2022, come forma di recepimento delle prassi organizzative già consolidate in azienda a tutela delle lavoratrici madri e con l’impegno di attivare un tavolo tecnico entro ottobre 2026 per ricostruire le posizioni individuali pregresse.

In secondo luogo, viene strutturata una procedura che consente agli impiegati delle aree amministrativa, acquisti e logistica, commerciale, IT, risorse umane, industrializzazione, ufficio tecnico e ricerca e sviluppo di richiedere la trasformazione temporanea del rapporto a tempo parziale per una durata di sei mesi (rinnovabile), a condizione che la riduzione oraria risulti sostenibile tramite redistribuzione interna o semplificazione dei carichi di lavoro, senza necessità di nuove assunzioni o sostituzioni.

Incidenza sul trattamento retributivo e sulle misure di welfare

Dal punto di vista economico, l’accordo incide anzitutto sulla retribuzione fissa e continuativa connessa alla professionalità attraverso l’istituzione, dal 1° giugno 2026, di una specifica “indennità di polivalenza”, erogata per dodici mensilità in cifra fissa lorda e non assorbibile da futuri incrementi retributivi, con la finalità di valorizzare la professionalità, collegata a quei livelli di polivalenza riconosciuti nell’Allegato 1. Tale indennità remunera infatti l’ampliamento del perimetro operativo del lavoratore ed è graduata su tre fasce: 50 euro lordi mensili per la Polivalenza di Tipo 1 (operatività autonoma su almeno due ruoli o aree di lavoro), 75 euro lordi mensili per la Polivalenza di Tipo 2 (almeno tre ruoli o aree) e 100 euro lordi mensili per la Polivalenza Avanzata, riconosciuta a chi affianca alla padronanza di più ruoli l’attività di supporto e formazione on the job dei colleghi.

È questo un tipico esempio della c.d. “premialità economica” della professionalità, strutturata attraverso criteri trasparenti, oggettivi e orientati alla crescita dei lavoratori in termini di polivalenza (vedasi sul tema G. Comi, M. Menegotto, M. Tiraboschi, Inquadramento contrattuale e tutela della professionalità. Il contributo della contrattazione aziendale, in WP ADAPT n. 11/2024).

Per quanto concerne il salario variabile, le modifiche ai criteri di determinazione individuale del premio di risultato, applicabili in via transitoria a tutto il 2026, ridefiniscono anzitutto il divisore del monte ore annuo lavorabile per il personale a tempo pieno, confermandolo in 1.776 ore ordinarie ma riducendolo a 1.768 ore e a 1.736 ore per i lavoratori che da gennaio 2026 maturano rispettivamente le ulteriori ore di ferie aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva.

In secondo luogo, per i reparti con tassi di assenza fisiologicamente ridotti (uffici, magazzino prodotti finiti e indiretti di stabilimento) viene fissata una soglia di assenteismo dedicata pari al 3%, mentre la quota “presenza” del premio (pari al 65% del totale) viene ricalibrata al suo interno assegnando un peso inferiore all’assenteismo di area o reparto ed un peso superiore alle ore e al numero di eventi di assenza individuale. L’Allegato 2 stabilisce inoltre che, per un evento all’anno (inteso anche come intero ciclo terapeutico unitario), le assenze derivanti da patologie oncologiche, gravi malattie cronico-degenerative ingravescenti o terapie salvavita siano totalmente neutralizzate nel calcolo dell’assenteismo individuale e di reparto.

Valutazione di aspetti di innovazione rispetto al nazionale

Pur muovendosi in armonia con l’impianto del CCNL Metalmeccanica Industria (in particolare al Titolo II – Classificazione del personale per come modificato dall’accordo del 5 febbraio 2021), l’accordo di Iseo Serrature presenta profili di evidente innovazione tecnico-organizzativa e normativa.

Il principale elemento di originalità è rappresentato dalla “Matrice Operativa di gestione dei livelli di Polivalenza” (Allegato 1), con la quale le parti superano il tradizionale e generico profilo di “Addetto ai Reparti” sostituendolo, ai fini della flessibilità interna, con sette ruoli professionali di Operatore, profilati per area e livello (Macchine Manuali nelle aree cilindri/chiavi/torni e serrature/verniciatura; Specializzato Macchine Automatiche nelle medesime due aree; Assemblaggio nelle aree serrature, cilindri ed elettronica).

L’accesso alla polivalenza e alla relativa indennità è governato da un sistema di valutazione delle competenze trasparente e graduato, in cui le cinque conoscenze tecniche specifiche di ogni ruolo incidono per il 70% e si integrano per il restante 30% con la misurazione di tre soft skills codificate (intelligenza sociale, orientamento ai risultati e gestione del cambiamento). In sintesi, se da un lato si intende promuovere lo sviluppo della professionalità attraverso la costituzione di una Commissione volta a monitorare l’applicazione del progetto di rafforzamento della polivalenza, anche in vista di una sua regolazione organica, dall’altro – grazie alla firma dell’Allegato 1 – le Parti attivano già l’erogazione annuale di una somma correlata al livello di polivalenza, per tutti quei lavoratori che saranno opportunamente formati e ai quali verranno riconosciute idonee competenze. Appare qui evidente la capacità della contrattazione decentrata di attuare operativamente concetti e categorie introdotti all’articolo 1.4 del CCNL relativo ai criteri di professionalità del citato rinnovo del 2021.

Altrettanto significativa sul piano contrattuale è la soluzione adottata in materia di congedo parentale. Laddove il novellato art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001 aveva espressamente escluso la decurtazione di ferie, riposi e tredicesima mensilità, lasciando tuttavia margini di incertezza interpretativa sui permessi retribuiti, l’accordo aziendale scioglie ogni riserva in via negoziale, saldando il dato legislativo con gli standard per la parità di genere della prassi UNI/PdR 125:2022.

Valutazione di insieme

In una prospettiva d’insieme, l’accordo ponte in commento offre un’interessante testimonianza di come la contrattazione collettiva aziendale possa accompagnare le fasi di transizione e ristrutturazione organizzativa senza lasciare vuoti di tutela né irrigidire i processi produttivi. La scelta di stipulare un’intesa biennale “di raccordo” consente alle parti di applicare strumenti operativi, come la mappatura delle competenze polivalenti, disponendo al contempo di un congruo periodo di sperimentazione controllata in vista del rinnovo strutturale del 2028.

L’architettura dell’accordo è apprezzabile anche per la presenza di aspetti procedurali e partecipativi per gli istituti della gestione della polivalenza e degli indicatori del premio, ciascuno dei quali risulta assistito da obblighi di informativa aggregata e da verifiche periodiche affidate alle commissioni paritetiche.

Ne scaturisce un modello di relazioni industriali maturo, che risulta capace di concretizzare il principio della valorizzazione professionale e della centralità del lavoratore come persona, in metriche oggettive e verificabili.

Bollettino ADAPT 16 novembre 2026, n. 41

Giulia Comi

PhD Candidate ADAPT – Università di Siena

X@giulphil