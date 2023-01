Perché in Italia gli stipendi sono così bassi

Mariasole Lisciandro (il Post, 24 gennaio 2023)



I motivi sono legati soprattutto alla mancata crescita economica negli ultimi vent’anni, mentre le tasse sul lavoro c’entrano poco



Un lavoratore italiano guadagna in media 15 mila euro in meno all’anno di un lavoratore tedesco, quasi 10 mila in meno di uno francese e quasi la metà di uno americano. E questo succede a parità di potere di acquisto, una tecnica statistica che consente di eliminare le differenze nel costo della vita. Gli stipendi italiani sono gli stessi da decenni e il problema è ancora più pressante in questo momento di alta inflazione, ossia di aumenti generalizzati dei prezzi che impoveriscono chi ha uno stipendio fisso.



Sono successe molte cose negli ultimi vent’anni che spiegano perché le retribuzioni in Italia non si sono mai adeguate al costo della vita: il problema principale è che l’economia italiana non è sostanzialmente cresciuta, impedendo agli stipendi di crescere di conseguenza…



