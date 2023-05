Bollettino ADAPT 29 maggio 2023, n. 20



L’avvio della stagione turistica estiva sta riproponendo diffusamente il fenomeno del mismatching, ovvero della domanda di lavoratori largamente insoddisfatta con il conseguente rattrappimento di molte attività dedicate alla ristorazione e alla ricettività. Si tratta di un fenomeno che investe tutti i lavori cosidetti “neoservili” che si svolgono in particolare nei pubblici esercizi, nella logistica, nella vigilanza non armata, nelle pulizie, nella assistenza alle famiglie. Concorrono alle difficoltà di reclutamento il declino demografico (tradizionalmente significativa la componente giovanile), il blocco dell’ascensore sociale, la bassa remunerazione confrontata con la scomodità, la durata nel caso della stagionalità.

Una risposta concreta potrebbe essere prodotta dagli esistenti enti bilaterali del terziario cui le parti potrebbero conferire la capacità di governo di questi mercati del lavoro tra loro contigui. Questi infatti dovrebbero riconfigurarsi come intermediari in grado di accompagnare l’incontro tra domanda e offerta attraverso la formazione personalizzata, la combinazione di diverse stagionalità in modo da garantire l’intera annualità lavorativa, integrazioni al reddito nei periodi di non lavoro, il controllo delle buste paga a tutela dei diritti dei lavoratori, la erogazione di prestazioni di welfare, scuole di mestiere per l’upgrading professionale.

Toccherebbe ai contratti collettivi potenziare la bilateralità, sostenuta dalla circolare ministeriale del 2010, nonché’ aumentare le indennità per il lavoro notturno, festivo e prefestivo.

La riforma fiscale dovrebbe infine rendere strutturale la tassazione agevolata, piatta e perciò “definitiva” delle componenti retributive legate non solo alla maggiore professionalità e produttività ma anche alla scomodità di orario.

Fondamentale è la ripresa dell’ascensore sociale, ovvero della speranza di un miglioramento professionale e retributivo. Amazon, per essere attrattiva, promuove formazione non solo per i propri fabbisogni ma anche per alimentare questa prospettiva.

Maurizio Sacconi

Chairman ADAPT Steering Committee

@MaurizioSacconi