Disparità di genere nel mercato del lavoro: come cambiare rotta

F. Carta et al., (lavoce.info, 17 novembre 2023)

In Italia tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro e tasso di occupazione femminile sono tra i più bassi d’Europa. Una maggiore inclusione delle donne aiuterebbe la crescita economica. Ecco quali politiche potrebbero migliorare la situazione.

Perché studiare l’Italia

Una riduzione dei divari di genere nel mercato del lavoro porterebbe benefici non solo in termini di equità e uguaglianza, ma anche di crescita economica. La questione di genere è infatti prioritaria sia nel dibattito politico sia nelle agende dei ricercatori, come dimostra il recente Premio Nobel per l’economia assegnato a Claudia Goldin, che ha dedicato la sua ricerca a questo tema cruciale (si veda qui e qui)…

Continua a leggere su lavoce.info