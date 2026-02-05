Direttiva trasparenza salariale: nell’UE un’attuazione ancora a macchia di leopardo

Entro il 7 giugno 2026 i singoli Stati membri hanno l’obbligo di porre in essere ogni azione legislativa, regolamentare ed amministrativa utile al recepimento della direttiva n. 2023/970/UE del 10 maggio 2023.

In vista della scadenza, negli ultimi mesi e settimane si è molto intensificato il dibattito sull’argomento, non solo sul piano tecnico, ma anche divulgativo e consulenziale. Ed in effetti anche il Governo, dopo alcune consultazioni con le parti sociali – sulle quali, invero, si sono avute scarse notizie – ha accelerato, con la predisposizione di una bozza di decreto legislativo da discutere in Consiglio dei ministri.

A ben vedere, se parliamo di retribuzione e di “lavori di pari valore” su cui effettuare il confronto, il nostro ordinamento intersindacale appare già ben strutturato per un recepimento relativamente leggero degli obblighi di fonte eurounitaria, potendo il legislatore italiano optare per ampi rinvii alla contrattazione collettiva.

Diversi sono però i sistemi di regolazione del lavoro presenti nei diversi Stati membri, sui quali la stessa direttiva può avere impatti più o meno invasivi.

Per questi motivi e per offrire al dibattito tutto italiano di queste settimane una prospettiva di più ampio respiro, ci è parso opportuno condurre una prima analisi dello stato di attuazione della stessa direttiva nei diversi Paesi.

Muovendo dalla metodologia di classificazione adottata dall’Agenzia di Dublino nella ricognizione di settembre 2025, si propone di seguito una tabella riepilogativa aggiornata a gennaio 2026, costruita sulla base delle informazioni più recenti disponibili in merito allo stato dei processi nazionali di recepimento della direttiva.

La tabella ha una funzione meramente descrittiva e consente di fotografare il grado di avanzamento dei singoli ordinamenti, ferma restando la validità dell’impostazione tripartita proposta da Eurofound quale chiave di lettura complessiva del quadro europeo. Inoltre, abbiamo ritenuto utile inserire anche un riferimento ai dati relativi al Gender Pay Gap con l’intento di offrire un ulteriore elemento di lettura del quadro nazionale, anche alla luce del fatto che uno degli obiettivi della direttiva è espressamente rivolto alla riduzione del divario retributivo di genere (sul punto, cfr. Eurofound, Gender pay transparency in the EU: steps taken and lessons learned). Tale indicatore, dunque, non costituisce, pertanto, un criterio di classificazione dello stato di avanzamento del recepimento, ma può servire a contestualizzare i dati normativi all’interno delle dinamiche retributive preesistenti nei singoli Stati membri. I dati sul Gender Pay Gap sono tratti da Eurostat (online data code: sdg_05_20, anno 2023) e fanno riferimento al c.d. unadjusted gender pay gap, inteso come differenza percentuale tra la retribuzione oraria lorda media dei dipendenti uomini e donne rispetto alla retribuzione lorda maschile.

Tabella 1. Direttiva (UE) 2023/970 – Stato di avanzamento dei processi nazionali di recepimento (aggiornamento 5 febbraio 2026)

Alla luce dei dati più recenti per come illustrati nella tabella precedente e mantenendo ferma la metodologia di classificazione proposta dall’Eurofound, gli Stati membri possono, in sintesi, essere ricondotti a tre principali gruppi.

Un primo gruppo, numericamente molto ristretto, è costituito dagli Stati che hanno già adottato misure di recepimento, seppur limitate a singoli profili della disciplina europea (partial transposition). In tale categoria rientrano Belgio (con specifico riferimento alla Federazione Vallonia-Bruxelles), Repubblica Ceca, Malta e Polonia. In questi ordinamenti sono stati introdotti obblighi di trasparenza salariale soprattutto nella fase di assunzione, il divieto di clausole di riservatezza salariale e, in alcuni casi, primi meccanismi di rendicontazione del divario retributivo di genere, senza tuttavia una trasposizione organica dell’intero impianto della direttiva.

Un secondo gruppo comprende gli Stati che hanno avviato lavori preparatori al recepimento (preparatory work), attraverso la predisposizione di bozze normative, l’istituzione di gruppi di lavoro interministeriali o l’avvio di consultazioni con le parti sociali. In questa categoria rientrano Austria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Slovacchia, Slovenia, Svezia. In tali contesti, il processo di trasposizione si colloca in una fase preliminare o intermedia, caratterizzata da intensità e tempistiche differenti e da un crescente coinvolgimento degli attori del dialogo sociale.

Un terzo gruppo, infine, è composto dagli Stati per i quali non risultano, allo stato, informazioni pubblicamente disponibili circa l’avvio di iniziative riconducibili al processo di recepimento (progress undocumented). In tale situazione si collocano Bulgaria, Croazia, Ungheria, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo e Spagna (paese caratterizzato da strumenti avanzati di trasparenza salariale, ma non ancora accompagnati da un avvio formale del processo di recepimento della direttiva).

Accanto alla frammentazione dei percorsi nazionali, occorre considerare che la direttiva individua un nucleo di obblighi essenziali comuni, non suscettibili di negoziazione a livello statale. In particolare, a decorrere dal 7 giugno 2026, tutti i datori di lavoro saranno tenuti a rispettare prescrizioni minime quali: il divieto di richiedere informazioni sulla storia retributiva dei candidati e l’obbligo di indicare il livello o la fascia retributiva già in fase di selezione; il diritto dei lavoratori di ottenere informazioni sulla propria retribuzione e sulle retribuzioni medie dei colleghi di sesso opposto che svolgono lavori uguali o di pari valore; il divieto di clausole di riservatezza salariale; l’adozione di sistemi retributivi fondati su criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere; nonché l’introduzione di obblighi di rendicontazione periodica del divario retributivo di genere per le imprese sopra determinate soglie dimensionali.

Nel complesso, il quadro che emerge è quello di un’Unione europea caratterizzata da un’attuazione ancora “a macchia di leopardo”, nella quale convivono recepimenti parziali, percorsi preparatori in via di definizione e situazioni di sostanziale inerzia. Alla luce della portata degli obblighi imposti dalla direttiva, tale disallineamento appare particolarmente significativo e rischia di tradursi, in prossimità della scadenza del 7 giugno 2026, in un’accelerazione disordinata dei processi di trasposizione, con soluzioni eterogenee sia sul piano degli obblighi per i datori di lavoro sia su quello delle tutele riconosciute ai lavoratori. La direttiva sulla trasparenza retributiva si configura, dunque, non solo come uno strumento di rafforzamento del principio di parità salariale, ma anche come un banco di prova per la capacità degli ordinamenti nazionali di integrare in modo coerente nuovi strumenti di trasparenza all’interno dei propri modelli di regolazione del lavoro e di contrattazione collettiva.

Margherita Roiatti

Direttrice Fondazione ADAPT

ADAPT Senior Research Fellow

Marco Menegotto

ADAPT Research Senior Fellow

Silvia Spattini



Ricercatrice ADAPT

