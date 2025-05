Tasso di occupazione della popolazione di età compresa tra 15-64 anni

Esaminando le tendenze occupazionali, gli effetti della transizione demografica diventano ancora più evidenti. Dal 2009, l’occupazione in Europa è cresciuta costantemente, con l’unica flessione significativa durante la pandemia di Covid-19. Nel 2024, il tasso di occupazione complessivo in Europa ha raggiunto il 70,8%, sebbene persistano notevoli disparità tra i singoli paesi. Tra i paesi considerati in questo studio, solo Polonia e Germania hanno registrato tassi di occupazione superiori alla media europea, rispettivamente al 72,5% e al 77,4%. All’estremo opposto si trova l’Italia, con un tasso di occupazione del 62,2%.

Tuttavia, analizzando la distribuzione dell’occupazione per fascia d’età, emerge chiaramente come l’aumento più consistente si sia verificato nella fascia 55–64 anni. A livello europeo, questa fascia ha registrato un incremento di quasi 15 punti percentuali, passando dal 51,4% al 65,3% — tre volte la crescita osservata tra i 15–24 anni, dove il tasso di occupazione è aumentato di soli 5 punti percentuali, passando dal 30% al 35%. In termini assoluti, ciò corrisponde a un aumento di 11 milioni di occupati nel gruppo più anziano, rispetto ai soli 2 milioni in quello più giovane.