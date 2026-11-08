La nuova strategia europea sulla formazione professionale: quali sfide per l’Italia?

Il 5 novembre 2026 la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione dedicata alla strategia europea per l’istruzione e la formazione professionale 2026–2030. Pur senza introdurre discontinuità radicali rispetto agli indirizzi precedenti, il documento offre spunti per riflettere sulle criticità del sistema italiano, a partire dalla governance del sistema e dal ruolo delle parti sociali nel raccordo tra formazione e lavoro.

La strategia si inserisce nel quadro dell’Unione delle competenze e sviluppa gli indirizzi della Raccomandazione europea sulla formazione professionale del 2020 e della Dichiarazione di Herning del 2025. La formazione professionale è intesa nell’accezione ampia della Vocational Education and Training (VET), comprensiva della formazione iniziale e continua, e quindi non coincidente, nel contesto italiano, con la sola istruzione e formazione professionale (IeFP) di competenza regionale. Tre gli obiettivi principali: rafforzare la qualità e la capacità di aggiornamento dell’offerta formativa; valorizzarne il contributo allo sviluppo dei settori strategici e all’accompagnamento delle transizioni lavorative; promuoverne l’apertura internazionale.

Il punto di partenza è lo scarto tra la rilevanza della formazione professionale e la sua attrattività. Secondo i dati richiamati dalla Commissione, le occupazioni nelle quali prevalgono lavoratori con qualificazioni professionali di livello medio rappresentano quasi il 60% dell’occupazione europea. Nel 2025 il tasso di occupazione dei diplomati recenti dei percorsi VET secondari superiori e post-secondari non terziari raggiungeva l’80,2%, contro il 66,8% dei diplomati dell’istruzione generale che non proseguono negli studi terziari. Eppure, il 75% degli europei ritiene che nel proprio Paese l’istruzione generale secondaria superiore goda di un’immagine migliore rispetto a quella professionale. Sono dati che richiamano una difficoltà riconoscibile anche nel contesto italiano: tradurre l’efficacia occupazionale di questi percorsi in un più ampio riconoscimento del loro valore formativo e sociale.

Per rafforzare la qualità e l’attrattività della formazione professionale, la comunicazione propone anche strumenti di cooperazione tra sistemi formativi e mondo del lavoro. Dal 2027 è prevista la sperimentazione dello European Sectoral Training Accelerator, destinato a favorire l’integrazione dei curricoli nazionali con moduli brevi e flessibili, anche nella forma di microcredenziali, valorizzando contenuti già sviluppati in altre iniziative europee. I partenariati tra enti formativi e imprese, al centro di questa comunicazione, sono valorizzati anche al fine di mettere in comune attrezzature, laboratori e competenze per la realizzazione di attività formative; i cluster settoriali dell’apprendistato, previsti dal 2027, dovrebbero sostenere la condivisione delle risorse formative e il rafforzamento del tutoraggio, soprattutto a beneficio delle PMI. Completano il quadro interventi sulle competenze di base e di cittadinanza, necessarie per l’effettiva implementazione del paradigma dell’apprendimento permanente, e sulla mobilità internazionale.

La strategia affida la propria attuazione alla cooperazione tra Stati membri e attori coinvolti, ad iniziative comuni europee (come la già esistente European Alliance for Apprenticeships) e ai meccanismi di finanziamento relativi, in particolare, alla futura programmazione comunitaria 2028-2034. La sua traduzione nei contesti nazionali richiederà quindi successive strategie di adozione da parte degli stati membri. Il documento prevede che le riforme e gli investimenti adottati a questo scopo siano orientati dalla Raccomandazione annuale del Consiglio sul capitale umano e monitorati attraverso il Semestre europeo, con il supporto delle analisi di Cedefop. Le ricadute italiane dipenderanno, quindi, dalle concrete modalità con cui questi indirizzi saranno effettivamente recepiti nella programmazione, nel finanziamento e nell’organizzazione dell’offerta formativa.

Un elemento trasversale alla strategia elaborata dalla Commissione europea è la necessità di un dialogo più stretto, continuo e strutturato tra sistemi formativi e mondo del lavoro, alla cui costruzione le parti sociali sono chiamate a contribuire. Proprio alla luce del ruolo loro riconosciuto, assume rilievo lo scarto evidenziato dal documento: le informazioni sui fabbisogni professionali non si traducono sistematicamente nell’aggiornamento dei curricoli e quasi la metà delle parti sociali dichiara un’influenza scarsa o nulla sui contenuti della formazione professionale iniziale. La nuova strategia invita quindi a interrogarsi su una questione che interessa direttamente anche l’Italia: attraverso quali strumenti e responsabilità le parti sociali possono contribuire a rendere stabile questo dialogo e a tradurlo nella progettazione e nell’aggiornamento dei percorsi formativi?

Un primo orizzonte di lavoro riguarda allora la stabilità del raccordo tra analisi dei fabbisogni e progettazione dell’offerta. Nel contesto italiano, le parti sociali svolgono un ruolo di rilievo nella formazione continua attraverso i fondi paritetici interprofessionali, che ne rappresentano uno dei principali canali di finanziamento. La gestione paritetica consente alle organizzazioni di rappresentanza di concorrere alla definizione degli indirizzi dei fondi, mentre la condivisione dei piani formativi costituisce una sede di confronto sui fabbisogni e sugli interventi necessari a rispondervi.

Nella formazione professionale iniziale, invece, il coinvolgimento delle parti sociali nella progettazione e nell’aggiornamento dei curricoli appare più limitato e discontinuo. Un’esperienza significativa è rappresentata dagli ITS Academy, alle cui fondazioni partecipa spesso anche la rappresentanza datoriale e che possono costituire sedi stabili di lettura dei fabbisogni e di progettazione di percorsi innovativi. Questa partecipazione non trova, tuttavia, un’analoga diffusione negli altri segmenti della formazione iniziale e nei rapporti con l’istruzione secondaria e universitaria.

Valorizzare sedi territoriali permanenti di confronto e il ruolo delle commissioni bilaterali dedicate alla formazione professionale previste dai CCNL potrebbe contribuire a rafforzare questo presidio. Il passaggio decisivo consisterebbe, quindi, nel collegare il confronto sui fabbisogni a responsabilità riconoscibili nella progettazione e nell’aggiornamento dell’offerta: individuare i profili professionali da sviluppare, contribuire alla definizione dei contenuti e delle esperienze di apprendimento, verificare nel tempo la rispondenza dei percorsi alle trasformazioni del lavoro, e offrire anche luoghi concreti – le aziende, appunto – dove contribuire allo sviluppo di queste competenze.

Un secondo terreno sul quale valorizzare la partecipazione delle parti sociali è l’apprendistato. Come già osservato (M. Colombo, G. Impellizzieri, M. Tiraboschi, L’apprendistato come sistema “collettivo” dell’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro: dal Cedefop alcuni spunti per il caso italiano, in Bollettino ADAPT, 19 ottobre 2026), la sua capacità di funzionare come sistema «collettivo» di incontro tra domanda e offerta di lavoro dipende in misura decisiva dal protagonismo delle organizzazioni di rappresentanza e dalla loro capacità di sostenere la dimensione formativa del contratto.

La proposta europea dei cluster settoriali offre, in questo senso, una pista operativa anche per l’Italia. Nel nostro Paese, le parti sociali svolgono già, attraverso i CCNL, un ruolo centrale nella regolazione dell’apprendistato a livello settoriale. Collegare gli organismi bilaterali a questi cluster, promuovendone la partecipazione, potrebbe rafforzarne la capacità di offrire servizi condivisi alle imprese, soprattutto alle PMI: supporto alla progettazione dei piani formativi, preparazione dei tutor aziendali, raccordo con le istituzioni formative per l’apprendistato duale e accompagnamento nell’organizzazione e nell’erogazione della formazione in impresa. La preparazione dei tutor, sulla quale insiste la strategia europea, merita in particolare di essere valorizzata quale condizione per rendere effettiva la funzione formativa dei contesti di lavoro. Si tratterebbe così di affiancare alla regolazione contrattuale dell’apprendistato una più strutturata capacità di sostenerne l’attuazione, mettendo a disposizione risorse e competenze che la singola impresa fatica a sviluppare autonomamente.

Un ulteriore ambito nel quale valorizzare il protagonismo delle parti sociali riguarda il riconoscimento, nel mercato del lavoro, degli apprendimenti acquisiti nei percorsi formativi. La questione interessa i titoli conseguiti nella formazione iniziale (i titoli di stuido), ma anche le qualificazioni e le microcredenziali di cui la strategia europea promuove la diffusione. Se queste attestazioni non rendono riconoscibili le competenze acquisite e non trovano occasioni di valorizzazione nei percorsi professionali, il rischio è quello di alimentare un credenzialismo fine a sé stesso.

Il contributo delle parti sociali può quindi svilupparsi sia a monte, nella progettazione dei percorsi formativi, sia a valle, nel raccordo tra gli apprendimenti conseguiti e il loro riconoscimento attraverso la contrattazione collettiva. Si tratta di rilanciare la costruzione di raccordi tra il sistema dei titoli e delle qualificazioni pubbliche e i sistemi di classificazione e inquadramento dei CCNL, nel rispetto delle rispettive funzioni. Un raccordo che richiede di mettere in relazione i contenuti delle qualificazioni con i profili professionali e le competenze valorizzate dalla contrattazione, individuando le condizioni attraverso cui gli apprendimenti possano contribuire alla crescita professionale e trovare riconoscimento nell’organizzazione del lavoro.

La nuova strategia europea offre dunque l’occasione per rafforzare il contributo delle parti sociali alla costruzione di un sistema di formazione professionale capace di accompagnare le trasformazioni del lavoro. Per l’Italia, la sfida consiste nel tradurre questo protagonismo in responsabilità continuative: concorrere alla progettazione dell’offerta, sostenere la capacità formativa delle imprese e promuovere il riconoscimento degli apprendimenti nel mercato del lavoro. Sono ambiti nei quali la contrattazione collettiva e la bilateralità possono contribuire all’attuazione degli indirizzi europei, attraverso un confronto stabile con le istituzioni pubbliche e le istituzioni formative.

Bollettino ADAPT 9 novembre 2026, n. 40

Matteo Colombo

Presidente Fondazione ADAPT

ADAPT Senior Fellow

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