Con la sentenza n. 26355, pubblicata il 7 ottobre 2026, le Sezioni Unite di Cassazione si sono pronunciate sul rango concorsuale dei crediti per omessi versamenti alla previdenza complementare. La controversia nasce dal fallimento di un’impresa edile. Una cassa paritetica territoriale, istituita per attuare il CCNL e legittimata da un accordo delle parti sociali del 15 gennaio 2003 a riscuotere le somme destinate al fondo pensione negoziale di settore, aveva chiesto l’ammissione al passivo di €13.944,86 per contributi relativi ai mesi da ottobre 2018 a novembre 2019 e ne chiedeva il privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. Tuttavia, il giudice delegato ammetteva tale credito solo in chirografo e, così, ne veniva proposta l’opposizione ex art. 98 l. fall., che, però, il Tribunale di Reggio Emilia rigettava, qualificando l’intero credito come previdenziale e non retributivo. Infatti, secondo il giudice di merito si trattava di un credito avente fonte contrattuale collettiva e non legale, con conseguente esclusione del privilegio ex artt. 2753-2754 c.c.

La Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22066 del 31 luglio 2025, aveva rimesso gli atti alle Sezioni Unite, poiché aveva ravvisato l’esistenza di un evidente contrasto. Da un lato, si rilevavano gli arresti giurisprudenziali che, a partire dalla Cassazione, Sez. Un., n. 4684/2015, qualificano come previdenziali i versamenti ai fondi complementari, seguiti da Sez. Un. n. 6928/2018 e n. 16084/2021. Dall’altro, vi era il filone inaugurato dalle pronunce di Cassazione n. 16116/2023 e n. 18477/2023, secondo cui, fino al versamento, contribuzione e quote di TFR accantonate presso il datore hanno natura retributiva. Il ricorso è stato accolto con cassazione e rinvio. Prima di addentrarci nel cuore della pronuncia in oggetto, conviene indicare il quadro in cui la Corte si muove: l’art. 8, co. 1, d.lgs. 252/2005, l’art. 16 dello stesso decreto, l’art. 5 d.lgs. 80/1992 e la lettura costituzionale della previdenza complementare in “collegamento funzionale” con l’obbligatoria ex art. 38, co. 2, Cost. Il collegio assume come premessa che il decreto del 2005 non individua una fonte unitaria di finanziamento. Da questa premessa dipende l’intera costruzione ed è anche il punto che, come si dirà, necessita delle riserve maggiori.

Il ragionamento delle Sezioni Unite

Il passaggio decisivo è la lettura dell’art. 8, co. 1, d.lgs. 252/2005. Per la Corte, la tripartizione delle fonti di finanziamento (contributi a carico del lavoratore, contributi a carico del datore, conferimento del TFR maturando) “non è meramente descrittiva”, ma riflette la diversa genesi giuridico-economica di poste originate da rapporti obbligatori concorrenti. È unica solo la destinazione finale. Nella fisiologia del rapporto la differenza resta sullo sfondo. Nel momento patologico dell’inadempimento datoriale, invece, il rango segue la fonte di ciascun credito. Ne discende la distinzione di tre categorie: gli accantonamenti del TFR volontariamente destinati al fondo, i contributi a carico del lavoratore, i contributi a carico del datore previsti dalla contrattazione collettiva.

Sulle prime due categorie la motivazione è lineare. Il TFR è retribuzione differita, di natura retributiva con funzione “in senso lato previdenziale”, e matura progressivamente anche se l’esigibilità è rinviata alla cessazione del rapporto. La quota di retribuzione che il lavoratore decide di destinare al fondo è originariamente in rapporto sinallagmatico con la prestazione lavorativa. Se il lavoratore non aderisse, la somma gli sarebbe comunque dovuta come corrispettivo. Finché il vincolo di destinazione non è attuato con il versamento al fondo, la causa retributiva della provvista non viene meno. L’inadempimento datoriale lascia quindi una porzione di retribuzione già maturata, che gode della tutela privilegiata ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. («retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma»).

Sul contributo datoriale la Corte ricorre a ragioni diverse e più dense. Esso trova la fonte in un obbligo assunto dal datore per via collettiva, in presenza dell’adesione del lavoratore, ed è espressione di un “ulteriore rapporto contrattuale” distinto dal rapporto di lavoro. Il beneficio del lavoratore è il trattamento integrativo futuro, non il versamento. Il lavoratore non può pretendere che l’accantonamento gli sia corrisposto, ma solo che sia versato al fondo. Dunque, manca il nesso di corrispettività diretta con la prestazione. Il rapporto di lavoro opera come “occasione genetica” dell’obbligo aggiuntivo, non come suo corrispettivo. Qui la Corte richiama vari precedenti delle Sezioni Unite e la giurisprudenza costituzionale, per sottolineare che le contribuzioni degli imprenditori ai fondi sono “strutturalmente contributi di natura previdenziale”. A sostegno della bipartizione viene chiamato l’art. 16 d.lgs. 252/2005. Le quote a carico del lavoratore restano soggette a contribuzione ordinaria, mentre sulle somme a carico del datore diverse dall’accantonamento TFR si applica il contributo di solidarietà del 10%. Se la legge tiene distinte le poste sul piano della contribuzione pubblica, non vi sarebbe ragione di imporne l’omogeneità in sede concorsuale.

La motivazione poggia poi su altri tre pilastri. Il primo è l’argomento di parità di trattamento: negare il privilegio a chi destina TFR e retribuzione al fondo, mentre lo si riconosce al collega non aderente per le stesse poste, solleverebbe dubbi sotto l’art. 3 Cost. e avrebbe effetto disincentivante rispetto alla ratio di sostegno al secondo pilastro. Per il contributo datoriale il confronto non regge, perché il lavoratore non aderente non lo matura: manca l’omogeneità del tertium comparationis. Il secondo è la tenuta sistemica. La perdita dei contributi datoriali privi di privilegio è presidiata dal Fondo di garanzia presso l’INPS ex art. 5 d.lgs. 80/1992, che integra presso la gestione complementare i contributi omessi e si surroga al lavoratore. La Corte ne ricava anche che l’insinuazione al passivo è passaggio ineludibile per accedervi. Il terzo riguarda la legittimazione: il fallimento scioglie il mandato con cui il datore si era obbligato ad accantonare e versare (art. 78, co. 2, l. fall., oggi art. 183, co. 2, CCII). Salvo cessione del credito al fondo, la legittimazione a insinuarsi per le somme di natura retributiva torna in capo al lavoratore.

Quanto alla cassa ricorrente, la Corte precisa che la sua legittimazione, pacifica e già riconosciuta con l’ammissione per l’intero importo, “non determina un’omogeneizzazione del titolo sostanziale”: nel concorso il rango segue la causa originaria della singola posta. Il principio di diritto è enunciato ex art. 384, co. 1, c.p.c. Conservano natura retributiva i crediti per mancato versamento dei contributi a carico del lavoratore e degli accantonamenti del TFR maturando. Non hanno natura retributiva, e non sono privilegiati, quelli per i contributi a carico del datore. Il giudice di rinvio dovrà procedere all’“individuazione quantitativa delle singole fonti del credito” già ammessa.

Profili critici e implicazioni operative

Il pregio della pronuncia in questione sta nel metodo. La Corte rinuncia a una qualificazione unitaria, che era la vera causa del contrasto, e sceglie la fonte del singolo credito come criterio ordinante. È una soluzione che ricompone il suindicato dissidio giurisprudenziale apparente: le Sezioni Unite non smentiscono il precedente del 2015, ne ridefiniscono il perimetro. Restano però alcuni punti di fragilità, che la giurisprudenza successiva dovrà sciogliere.

Il primo riguarda la natura che “muta” con l’adempimento. La motivazione sostiene che la retribuzione resta tale finché non è attuato il vincolo di destinazione e che, a versamento avvenuto, il lavoratore vanta verso il fondo un diritto a prestazione previdenziale. Il criterio è coerente con il principio di Cass. n. 18477/2023, che il collegio riporta. Ma una qualificazione che dipende dal comportamento del debitore, e che cambia in funzione del suo adempimento, ha un sapore più funzionale che ontologico. La motivazione evoca un’“ontologica natura retributiva”, ma poi la fa dipendere da un evento. Non è un vizio, perché la sostanza è chiara: finché i soldi non sono usciti dal patrimonio del datore, sono ancora retribuzione e, come tale, è immediatamente esigibile dal lavoratore medesimo, come già delineato dalla giurisprudenza intervenuta in materia. Tuttavia, è un criterio che andrà messo alla prova in fattispecie diverse, ad esempio quando l’accordo collettivo preveda una cessione del credito al fondo, ipotesi che la Corte lascia espressamente salva e demanda all’istruttoria.

Sul punto, però, va tenuta distinta la natura retributiva del credito dalla sua esigibilità. La prima discende dalla causa della posta e non muta finché il versamento al fondo non è eseguito; la seconda segue la disciplina del singolo istituto: il TFR, ad esempio, matura con l’accantonamento ma diventa esigibile solo alla cessazione del rapporto (art. 2120 c.c.). Nella procedura concorsuale la differenza non incide: poiché i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti alla dichiarazione di fallimento (art. 55 l. fall., oggi art. 154 CCII), anche il credito non ancora esigibile può essere ammesso e il privilegio dipende dalla sola natura retributiva.

E ancora, allo stato, il principio sopra esposto non sembra suscettibile di un’automatica estensione ad altre ipotesi di omissione contributiva datoriale. La decisione è espressamente resa nell’ambito del d.lgs. n. 252/2005 in materia di previdenza complementare e fonda la qualificazione delle singole poste sulla loro specifica fonte: retribuzione già maturata per la quota a carico del lavoratore, TFR per gli accantonamenti conferiti e obbligo aggiuntivo di fonte collettiva per il contributo a carico del datore. Pertanto, ogni applicazione a cornici diverse richiederebbe una verifica autonoma della struttura dell’obbligazione e del rapporto tra datore, lavoratore ed ente previdenziale.

Il secondo punto riguarda il contributo datoriale. L’esclusione del privilegio si regge sull’assenza di corrispettività diretta e sul rapporto contrattuale “ulteriore”, ma l’art. 2751-bis, n. 1, c.c. parla di retribuzioni dovute “sotto qualsiasi forma”, e il contributo datoriale nasce pur sempre dal contratto collettivo di lavoro, come parte del trattamento economico complessivo del settore. È una tesi che la Corte non esamina in modo diretto; risponde invece con la giurisprudenza costituzionale e con l’art. 16 d.lgs. 252/2005. Quest’ultimo argomento è però meno decisivo di quanto appaia. Il contributo di solidarietà del 10% descrive un regime di contribuzione pubblica, mentre il rango concorsuale risponde a una logica diversa, la tutela del credito di lavoro. Trasferire la distinzione dall’uno all’altro piano è una scelta interpretativa, non una conseguenza necessitata. Va riconosciuto che il richiamo alla non omogeneità rispetto al lavoratore non aderente è un argomento serio. Un contributo che esiste solo se vi è adesione è difficile da qualificare come retribuzione già maturata.

Il terzo profilo riguarda la tutela del lavoratore. Per il contributo datoriale la Corte rinvia al Fondo di garanzia INPS come norma di chiusura. Il rinvio è corretto sul piano sistematico, ma non dice nulla sull’adeguatezza dell’equivalenza tra privilegio e garanzia pubblica. Detto fondo opera se il credito resta insoddisfatto in esito alla procedura e subentra per surrogazione; il privilegio incide invece sulla misura del riparto nel concorso. Sono tutele con funzioni e tempi diversi. La sentenza le considera un sistema unico, ma la copertura effettiva dipenderà dall’operatività concreta del Fondo di Garanzia, che la decisione in oggetto non indaga.

Il quarto profilo, il più rilevante sul piano pratico, riguarda la coesistenza di legittimazioni. Il collegio afferma che lo scioglimento del mandato restituisce al lavoratore la legittimazione a insinuarsi per le somme di natura retributiva. Nello stesso tempo, riconosce la legittimazione della cassa paritetica, già ammessa per l’intero credito, a far valere il privilegio per i crediti dei lavoratori in forza degli accordi collettivi. La sentenza non spiega come i due piani si coordinino. Occorre chiedersi se tale cassa possa insinuarsi anche dopo lo scioglimento del mandato, che cosa accada se il lavoratore propone a sua volta domanda per le stesse somme, e come si evitino le duplicazioni. La Corte decide su un credito già ammesso e su un solo motivo di ricorso, perciò, il punto resta aperto e sarà probabile terreno di contenzioso.

Sul piano operativo la decisione offre indicazioni concrete. Chi gestisce le insinuazioni, che si tratti di casse, fondi o professionisti dei lavoratori, deve scomporre fin dall’inizio la domanda per voci e dimostrare la fonte di ciascuna: contributo del lavoratore, quota di TFR conferita, contributo datoriale. Una domanda cumulativa ammessa per l’intero importo, come nel caso deciso, non basta per il privilegio e impone al giudice di rinvio una ricostruzione quantitativa. Per i consulenti del lavoro la distinzione ha riflessi sulla busta paga e sui prospetti contributivi, perché le trattenute operate e non versate sono la parte più tutelata del credito.

Sul versante opposto, nei fallimenti con ampio ricorso alla previdenza complementare negoziale, la quota datoriale resta chirografaria, sicché, ove il credito non trovi soddisfazione nella procedura, assume rilievo decisivo l’intervento del Fondo di Garanzia INPS, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 5 d.lgs. n. 80/1992. La decisione in parola deve comunque essere utilizzata con cautela al di fuori delle fattispecie espressamente considerate (ad esempio, altre somme destinate a finalità previdenziali). Difatti, è la presenza del TFR che permette di considerare la ricorrenza di un istituto di natura retributiva, ma connotato dalle implicazioni aggiuntive sopra descritte, aventi una differente e supplementare natura (ossia, previdenziale). Quindi, non può che assumere un certo valore il vecchio monito della Corte costituzionale (sentenza n. 154/2021) – rimasto ancora lettera morta – che invitava il legislatore a una “più attenta sistemazione” della materia.

Bollettino ADAPT 16 novembre 2026, n. 41

Federico Fornaroli

ADAPT Professional Fellow