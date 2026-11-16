La Corte Costituzionale è intervenuta, con sentenza 174/2026 del 06 luglio 2026, depositata il 22 ottobre 2026 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2026, presidente Giudice Amoroso, in merito al limite di sei mensilità previsto per l’indennità spettante ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 (“vecchi assunti”), illegittimamente licenziati dalle “piccole imprese” (datori di lavoro che non occupano più di 15 dipendenti – 5 se imprese agricole – in ciascuna unità produttiva o comunque nell’ambito dello stesso comune, ovvero non più di 60 nel complesso). La decisione è arrivata dopo che il Tribunale ordinario di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 12 febbraio 2026, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge 604 del 1966. Il magistrato doveva esprimersi su un ricorso contro il licenziamento proposto da una lavoratrice “vecchia assunta” di uno studio dentistico con meno di 15 dipendenti. Secondo l’ordinanza di rinvio, l’imposizione di un tetto massimo di 6 mensilità all’indennità risarcitoria si poneva in contrasto con gli articoli della Costituzione numero 3, commi primo e secondo, 4, primo comma, 35, primo comma, 41, secondo comma, e 117, primo comma (quest’ultimo in relazione all’articolo 24 della Carta Sociale Europea). Tale indennità, alternativa alla riassunzione entro il termine di tre giorni, era ricompresa dalla legge tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità calcolate sull’ultima retribuzione globale di fatto.

La Corte dapprima ha brevemente ripercorso le differenti tutele previste per gli assunti prima e dopo il 7 marzo 2015, affermando che differenze di trattamento agli appartenenti alla stessa categoria di soggetti non contrastano, di per sé, con il principio di eguaglianza di cui all’art.3 della Costituzione, in quanto “il fluire del tempo” costituisce un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche. Tuttavia, la discrezionalità del legislatore va sempre esercitata nel rispetto del criterio di ragionevolezza.

Successivamente la Consulta ha ricordato che l’adeguatezza del risarcimento va assicurata sia per la funzione riparatorio – compensativa del danno sofferto dal lavoratore, ai fini di un ristoro concreto del pregiudizio subito, sia per garantire un’adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare ingiustamente, perseguendo un bilanciato componimento fra la libertà di organizzazione dell’impresa da un lato e la tutela del lavoratore ingiustamente licenziato dall’altro.

I giudici costituzionali hanno poi richiamato la sentenza n.118 del 2025, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art.9, comma 1, del D.lgs n.23 del 2015, limitatamente alle parole “e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”. Verdetto che ha di fatto eliminato, per gli assunti dopo il 7 marzo 2015 nelle piccole imprese, il tetto imposto all’indennizzo dovuto per i licenziamenti illegittimi, pur permanendo il dimezzamento rispetto alla tutela prevista per i prestatori di lavoro di aziende che raggiungono i requisiti dimensionali di cui all’art. 18 della Legge 300 del 1970, che dunque è oggi ricompreso fra le 3 e le 18 mensilità.

L’imposizione di un tetto all’indennità risarcitoria, originariamente compresa fra le 3 e le 6 mensilità ed insuperabile anche in presenza di licenziamenti gravemente viziati, è stato infatti considerato confliggente con diversi principi costituzionali. Una sproporzionata limitazione della tutela indennitaria prevista per i licenziamenti illegittimi dei datori di lavoro sottosoglia è stata considerata lesiva del diritto del lavoratore a ricevere un indennizzo adeguato a difenderne libertà e dignità.

A seguito della citata sentenza, nelle piccole imprese, mentre per i “nuovi assunti” veniva estesa la forbice del risarcimento, per “i vecchi assunti” questa continuava ad essere compresa fra le 2,5 e le 6 mensilità. La Corte ha rilevato quindi come l’art.8 della legge 604 del 1966 di fatto replichi tutti i vizi di legittimità costituzionale che la sentenza n.118 del 2025 aveva già riscontrato.

Nel prospettare un rimedio a tali vizi, si è ricordato come l’ultimo periodo dell’art. 8 della legge 604 del 1966 già preveda la possibilità di maggiorare, rispetto alla forbice prevista, per i dipendenti da datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti, la misura massima dell’indennità, tenuto conto di un requisito di anzianità aziendale: fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore a dieci anni, fino a 14 se superiore a venti.

Tenuto in considerazione che quanto lì contemplato ha perso parte del proprio rilievo in seguito a quanto novellato pochi anni dopo dallo Statuto dei Lavoratori e poi dalle successive riforme sui licenziamenti individuali, e che l’anzianità lavorativa di almeno dieci anni è stata ormai acquisita da tutti i lavoratori soggetti al regime in discussione, una forbice compresa tra le 2,5 e le 10 o 14 mensilità è stata ritenuta sufficientemente idonea per consentire al giudice di operare una reale personalizzazione del danno subito dal lavoratore.

La Corte, dunque, sulla scorta dei ragionamenti di cui sopra, ha ritenuto possibile operare, come in occasione della sentenza n.118 del 2025, con un intervento “limitato” e comunque sufficiente ad eliminare l’accertata lesione, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge 604 del 1966, limitatamente alle parole “se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro”.

L’ampliamento della forbice entro la quale potrà spaziare la discrezionalità del giudice è stato ritenuto idoneo a dare attuazione ai principi sopra richiamatie tale discrezionalità dovràcomunquepur sempre basarsi sui requisiti previsti dall’art.8, quali il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell’impresa, l’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, il comportamento e le condizioni delle parti.

Bollettino ADAPT 16 novembre 2026, n. 41

Andrea Bruognolo

Consulente del Lavoro e Docente