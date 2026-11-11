In ricordo di Manfred Weiss

La scomparsa di Manfred Weiss, professore emerito della Goethe Universität di Francoforte e componente del comitato scientifico internazionale di ADAPT e della rivista Diritto delle Relazioni Industriali, lascia un grande vuoto nella comunità degli studiosi del diritto del lavoro.

Per molti di noi Manfred è stato una presenza costante, un interlocutore generoso, un riferimento nei primi passi della ricerca e poi lungo un percorso fatto di incontri, discussioni e progetti comuni. Un amico presente anche nei momenti difficili, quando poteva essere più facile e comodo, come è stato per molti, pensare alle convenienze accademiche e abbandonarmi al mio destino.

Mi sembra doveroso ricordarlo ai lettori del Bollettino ADAPT, soprattutto ai più giovani, attraverso il suo modo di essere studioso e professore: il rigore del metodo, l’apertura al confronto, la disponibilità a mettere il proprio sapere al servizio degli altri.

Ho conosciuto Manfred nel mondo di relazioni internazionali al quale Marco Biagi mi aveva introdotto da giovane e inesperto ricercatore. Lo ricordo tra le presenze più assidue delle Summer School of Comparative Industrial Relations organizzate a Bologna, dal 1991 al 1999, con il sostegno di SINNEA International. Accanto a lui Roger Blanpain, Jacques Rojot, Lammy Betten, Marie-France Mialon, Antonio Ojeda Aviles, Csilla Kollonay, Alan Neal, Janice Bellace, Yasuo Suwa e tanti altri studiosi che, pur diversi per formazione e orientamenti, condividevano il desiderio di comprendere le trasformazioni del lavoro e di preparare una nuova generazione di ricercatori capace di guardare con mente aperta il cambiamento della nostra economia e società oltre i confini nazionali e disciplinari del diritto del lavoro.

Erano occasioni nelle quali si imparava molto anche fuori dalle aule. Le conversazioni proseguivano a cena, dove non mancavano mai i suoi memorabili brindisi, negli incontri informali, nelle domande che un giovane poteva rivolgere a un professore di fama internazionale conosciuto fino a quel momento solo attraverso i suoi scritti. Il confronto sulle norme si intrecciava con il racconto delle prassi, delle istituzioni e della cultura dei diversi Paesi. Si cominciava così a capire quanto fosse difficile conoscere davvero un ordinamento e quanto fosse necessario affidarsi al dialogo con altri studiosi. Da quelle frequentazioni nascevano collaborazioni e amicizie destinate a durare.

Manfred contribuiva a questo lavoro comune con una qualità che avevo già ricordato, parlando della sua affinità con Marco Biagi, nel libro Morte di un riformista (qui): l’affidabilità, insieme al rigore del metodo. Su queste basi avevano avviato anche un progetto sulla partecipazione dei lavoratori, Employee Involvement in Europe, sostenuto da una rete di corrispondenti nazionali. La serietà dei singoli rendeva possibile una impresa collettiva. Per noi giovani era una lezione su come si costruisce una comunità scientifica e sulla responsabilità che ciascuno assume entrando a farne parte.

Nell’intervista che mi ha rilasciato nel 2022 (qui), Manfred ha descritto con semplicità la forza di quel gruppo: “fissare, di volta in volta, piccoli obiettivi e […] lavorare in modo flessibile e aperto”. Si sceglievano problemi circoscritti, si cercava di comprenderne l’evoluzione nelle singole realtà nazionali e si discutevano i risultati. Ricordava la capacità organizzativa di Roger Blanpain e Marco Biagi e insisteva sulla disponibilità ad accogliere opinioni differenti, anche su questioni importanti di politica del diritto. Riconosceva con naturalezza i meriti degli amici, a partire dal ruolo trascinante di Roger. Nel suo racconto emergeva il piacere di aver costruito qualcosa insieme e la predilezione per Marco Biagi per il modo di interpretare il ruolo del giuslavorista in un mondo in rapido cambiamento.

Questo modo di lavorare aveva una precisa ragione scientifica. Sulla scia della lezione di Otto Kahn-Freund, Manfred chiedeva di studiare il diritto in azione, di verificare come funzionassero gli istituti dentro il loro contesto storico, economico e sociale. La comparazione richiedeva tempo, conoscenza dei luoghi, confronto con i colleghi e apertura alle altre scienze sociali. Invitava a diffidare delle ricostruzioni superficiali, delle soluzioni straniere selezionate per confermare una tesi già decisa, dell’idea di trasferire una legge senza interrogarsi sulle condizioni della sua effettività. Era un richiamo alla onestà intellettuale che riguarda tutto il nostro lavoro di ricercatori e la responsabilità dello studioso al servizio non delle ideologie ma delle persone.

L’attenzione ai dati di realtà si accompagnava, in lui, a convinzioni profonde. La dignità della persona, la giustizia sociale, la democrazia nei luoghi di lavoro orientavano la ricerca e l’impegno nelle istituzioni. La partecipazione dei lavoratori fu uno dei fili più tenaci del suo percorso. Ne studiava le potenzialità e i limiti, consapevole che anche le esperienze più riuscite dovessero essere comprese nelle circostanze che le avevano rese possibili. Lo stesso valeva per il sistema duale tedesco, sul quale ha lasciato contributi importanti anche al dibattito italiano.

Globalizzazione, frammentazione delle imprese, diversificazione dei rapporti di lavoro e, successivamente, digitalizzazione sollecitavano nuove domande. Manfred le affrontava con la disponibilità a rivedere categorie e strumenti, mantenendo ferme le ragioni della tutela.

Nel confronto con Biagi, Blanpain e Rojot, amici che non ci sono più, questa tensione verso il cambiamento trovava un ambiente fertile: studiosi capaci di discutere le rispettive posizioni e di misurarle con problemi concreti, interessati alla possibilità che la ricerca contribuisse a migliorare le condizioni di vita e di lavoro.

Ai giovani segnalo per questo il volume Manfred Weiss. A Legal Scholar without Borders Selected Writings and Some Reflections on the Future of Labour Law, disponibile in accesso aperto (qui). L’intervista che precede i saggi permette di incontrare anche la persona: le origini modeste, il ruolo di un insegnante nell’aprirgli la strada agli studi, la curiosità per altri mondi, gli incontri con i Maestri, l’impegno per l’Organizzazione internazionale del lavoro e per la costruzione europea, l’attività di assistenza tecnica per governi di altri Paesi tra cui l’amato Sud Africa.

Quando gli chiesi se avesse mai avuto paura nelle sue missioni, mi rispose: “La felicità di poter incidere in meglio sulla vita e la dignità nel lavoro di milioni di persone ha sempre prevalso su ogni forma di timore”. Mi piace salutarlo richiamando queste parole. Danno un senso all’impegno di una vita: la cifra stessa della persona, prima ancora che dello studioso di fama, e la responsabilità del lavoro di ricerca. E consegnano ai giovani una ragione per impegnarsi, attraverso il proprio lavoro, in qualcosa che possa durare e avere valore anche per gli altri.

Michele Tiraboschi

Professore Ordinario di diritto del lavoro

Università di Modena e Reggio Emilia

X@MicheTiraboschi