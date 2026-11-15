Continua il dietrofront delle imprese sullo smart working, anche in settori nei quali la presenza fisica non è indispensabile per svolgere buona parte delle attività. L’ultimo caso è quello di UniCredit, ma sarebbe sbagliato ridurre il fenomeno alle scelte di alcune grandi aziende. Il ridimensionamento emerge anche dai dati e invita a interrogarci sulle ragioni di questa tendenza. Secondo gli ultimi numeri disponibili per il 2025, riferito agli occupati tra 15 e 64 anni, la percentuale di coloro che lavoro da casa abitualmente si ferma all’8,2%, rispetto a una media europea del 23% e a un picco di quasi il 40% nel periodo pandemico. Un quadro che restituiscono la fotografia di un Paese nel quale il lavoro da remoto resta limitato, nonostante una parte del dibattito continui a presentarlo come una trasformazione acquisita.

La spiegazione non sta soltanto nella struttura produttiva italiana, dove molte attività richiedono una presenza sul posto di lavoro. Il ripensamento riguarda anche imprese nelle quali lavorare a distanza è tecnicamente possibile e qui emerge qui il limite di aver introdotto una modalità di lavoro che avrebbe richiesto cambiamenti organizzativi profondi senza modificare quasi nulla dell’organizzazione del lavoro. Sono rimasti gli stessi modelli gerarchici, gli stessi sistemi di valutazione e, soprattutto, la stessa cultura del controllo. Una parte delle attività viene oggi svolta da casa, ma in una sorta di telelavoro mascherato da un anglicismo un po’ esotico. Eppure, la legge del 2017, richiamando l’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, indicava una direzione diversa, nella quale la flessibilità del luogo e del tempo avrebbe dovuto accompagnarsi a una maggiore autonomia e responsabilizzazione dei lavoratori.

Un cambiamento che richiede investimenti in pratiche manageriali, strumenti di coordinamento e capacità di valutare i risultati, oltre che una revisione dei ruoli e delle responsabilità. Tutti aspetti sui quali è molto più difficile intervenire rispetto alla sottoscrizione di un accordo che prevede due o tre giorni di lavoro da remoto ogni settimana. Anche le evidenze sulla produttività aiutano a comprendere questo punto. Uno studio della Banca d’Italia pubblicato nel 2025 mostra che il lavoro da remoto non ha avuto, in media, effetti significativi sulla produttività delle imprese italiane. Guardando oltre il dato medio, però, emerge che le aziende più preparate sul piano organizzativo sono anche quelle che ne hanno tratto maggiori benefici e hanno continuato a utilizzarlo. La distanza, quindi, non è una variabile sufficiente a spiegare i risultati.

Questo non significa ignorare il valore della presenza, in particolare nella formazione dei più giovani e nella trasmissione delle conoscenze. Significa piuttosto chiedersi se le difficoltà di coordinamento dipendano realmente dalla distanza fisica oppure da modelli organizzativi rimasti sostanzialmente immutati. Una distinzione che nel dibattito pubblico, e spesso anche nelle relazioni industriali, è stata sacrificata alla discussione sul numero di giornate da trascorrere in ufficio. Il rischio è che il ritorno alla presenza diventi il modo più semplice per recuperare forme di controllo conosciute, senza affrontare i problemi che l’esperienza dello smart working ha reso evidenti. Il paradosso, in altre parole, è che stiamo tornando indietro senza aver mai provato fino in fondo ad andare avanti.

Bollettino ADAPT 16 novembre 2026, n. 41

Francesco Seghezzi

Presidente ADAPT

X@francescoseghezz

*Articolo pubblicato anche su Quotidiano Nazionale il 13 novembre 2026