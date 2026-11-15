Al centro dell’attenzione, la firma dell’accordo quadro sulla rappresentanza tra Cgil, Cisl, Uil e 13 associazioni datoriali, che segna un passaggio significativo per il sistema della contrattazione collettiva. Parallelamente, il confronto sulla legge di Bilancio 2027 continua ad alimentare le tensioni tra governo e organizzazioni sindacali, con scioperi e manifestazioni annunciati nelle prossime settimane. Sul versante delle crisi industriali, restano aperte le incertezze sul futuro dell’ex Ilva, mentre si registra un’intesa nella vertenza Electrolux.

Contrattazione collettiva

La notizia principale di queste ultime settimane è sicuramente l’accordo quadro sulla rappresentanza firmato nella primissima mattinata del 12 novembre da Cgil, Cisl e Uil con 13 associazioni datoriali. Dopo settimane in cui la firma sembrava allontanarsi a causa degli scontri sui perimetri contrattuali e delle discussioni riguardo gli adeguamenti salariali, il confronto è ripreso rapidamente a partire dal 4 novembre, procedendo fino alla firma il 12 novembre dopo quasi 18 ore di trattativa. Tra i principali contenuti dell’accordo: i criteri per la misurazione della rappresentatività sindacale e datoriale, l’individuazione dei contratti di riferimento, definizioni in materia di TEM e TEC e previsioni su tempi dei rinnovi e verifiche degli scostamenti inflattivi.

È stato inoltre avviato il confronto tra Federdistribuzione e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil per il rinnovo del contratto collettivo in scadenza il 31 marzo 2027. Le organizzazioni sindacali hanno presentato la stessa piattaforma rivendicativa già trasmessa a Confcommercio, mentre il calendario dei prossimi incontri deve ancora essere definito.

Sempre sul fronte della contrattazione, prosegue il confronto per il rinnovo del contratto dei bancari. La piattaforma sindacale unitaria di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin chiede un aumento medio mensile di 518 euro, oltre alla riduzione dell’orario di lavoro, alla revisione degli inquadramenti professionali e a nuove disposizioni sulla formazione e sulla gestione dell’intelligenza artificiale. Il segretario generale della Fabi Lando Maria Sileoni ha sottolineato come la crescita degli utili bancari, aumentati del 72% tra il 2022 e il 2025, giustifichi le richieste economiche avanzate dai sindacati.

In ambito bancario ha poi fatto molto parlare la decisione di UniCredit di rivedere il suo accordo sullo smartworking. A partire da gennaio 2027, il lavoro da remoto, finora previsto fino a dieci giorni al mese, non sarà più automatico ma subordinato all’autorizzazione dei responsabili di linea. Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin contestano la decisione, minacciando iniziative di mobilitazione e richiamando anche le criticità relative agli organici, ai carichi di lavoro e alle pressioni commerciali. La banca ha precisato che il lavoro agile non sarà abolito, ma gestito in base alle esigenze operative e individuali.

Scioperi e manifestazioni

La discussione sulla legge di Bilancio 2027 continua ad alimentare le mobilitazioni sindacali. La Cgil conferma lo sciopero generale del 20 novembre, anticipato da mobilitazioni dei pensionati di Spi Cgil anche nei giorni precedenti, mentre l’Usb ha annunciato una nuova mobilitazione per il 12 dicembre. Particolarmente accesa è la protesta nel settore scolastico, dove la legge di Bilancio prevede una riduzione di 6.974 posti tra docenti e personale Ata. Flc Cgil, Uil, Gilda e Anief hanno chiesto di rivedere i tagli, denunciando le possibili conseguenze sulle assunzioni e sulla qualità dell’istruzione. Anche la Cisl Scuola si è dichiarata pronta alla mobilitazione in assenza di risposte da parte del governo, che giustifica invece la riduzione degli organici con il calo demografico della popolazione scolastica. Divergente che non si sono superate nemmeno durante l’incontro del 13 novembre a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. In particolare, rimane aperto il confronto sulle pensioni.

Anche nel comparto sanitario si prepara una mobilitazione nazionale. Ventisette organizzazioni sindacali e professionali hanno annunciato una manifestazione per il 5 dicembre a Roma, contestando le misure della manovra che, secondo i promotori, favorirebbero il settore privato a discapito del servizio sanitario nazionale. Tra le principali critiche figurano lo stanziamento di 1,6 miliardi per la card sanitaria destinata agli over 75, l’estensione della flat tax e le risorse previste per le prestazioni aggiuntive.

La Cgil ha giudicato tardiva la convocazione delle organizzazioni sindacali a Palazzo Chigi per il 13 novembre, ritenendo che le principali scelte della manovra siano già state definite. La Cisl continua invece a privilegiare il dialogo istituzionale, pur esprimendo critiche su diverse misure. Daniela Fumarola, intervenendo durante una mobilitazione a Genova, ha definito un’ingiustizia la nuova stretta sulle pensioni, contestando anche l’estensione della flat tax e i tagli agli organici scolastici. Sul tema previdenziale si è espressa anche la Uil, che ha evidenziato i possibili effetti negativi delle nuove disposizioni sul potere d’acquisto dei pensionati.

Crisi aziendali

Rimane centrale la crisi dell’ex Ilva, sulla quale continuano a susseguirsi aggiornamenti relativi alla procedura di vendita e alle prospettive occupazionali. Dopo le indiscrezioni dei primi giorni di novembre su un possibile ritiro della cordata di imprese guidata da Federacciai, il 10 novembre è arrivata la notizia della presentazione di due offerte per l’acquisizione del gruppo, da parte dell’italiana Arvedi e dell’indiana Jindal Steel. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la proposta di Arvedi prevederebbe investimenti per circa 3 miliardi di euro, la realizzazione di due forni elettrici, una produzione di 5 milioni di tonnellate e il mantenimento di 4.500-5.000 occupati. Jindal avrebbe invece presentato un piano da 1,5 miliardi di investimenti e 4.000-4.500 addetti. Le offerte sono ora all’esame dei commissari, con una prima conclusione della procedura di cessione ipotizzata tra dicembre e gennaio.

Sul fronte occupazionale, l’11 novembre si è concluso senza accordo il confronto tra Acciaierie d’Italia e Fim, Fiom e Uilm sulla richiesta di cassa integrazione straordinaria per 8.622 lavoratori, di cui 6.964 a Taranto. Le organizzazioni sindacali giudicano insufficienti le garanzie sul futuro produttivo e occupazionale e chiedono un incontro a Palazzo Chigi. Permangono inoltre le preoccupazioni per la sicurezza degli impianti e per le conseguenze della fermata produttiva.

Un’intesa è stata invece raggiunta sulla vertenza Electrolux. Dopo un lungo confronto al ministero delle Imprese e del Made in Italy, il 4 novembre azienda e sindacati hanno trovato un accordo che riduce gli esuberi inizialmente previsti da 1.719 a 918 uscite volontarie incentivate, con importi fino a 95mila euro in base all’anzianità. Il piano prevede inoltre 100 milioni di euro di investimenti e nuove garanzie per lo stabilimento di Cerreto d’Esi, che resterà operativo almeno fino al 2029 e dal quale Electrolux uscirà soltanto dopo l’individuazione di un soggetto disponibile a subentrare. Fiom, Fim e Uilm hanno espresso una valutazione positiva dell’intesa, che sarà sottoposta al voto dei lavoratori.

Bollettino ADAPT 16 novembre 2026, n. 41

Maria Carlotta Filipozzi

PhD Candidate ADAPT – Università di Siena

X@MCFilipozzi