Il tabù del salario minimo ingabbiato

(Phastidio.net, 13 ottobre 2021)

Su Repubblica, un commento di Tito Boeri e Roberto Perotti sul salario minimo, evidenzia tutte le contraddizioni e le autentiche aporie che caratterizzano questo tema, divenuto ormai da anni parte integrante della paccottiglia elettorale e propagandistica, senza che si progredisca di un centimetro verso la sua realizzazione in un contesto di realtà.

Una premessa: non intendo, qui, commentare in dettaglio il Nobel per l’economia di quest’anno, assegnato a Joshua Angrist, David Card e Guido Imbens per il loro contributo nel campo degli esperimenti naturali e delle doppie differenze. Che, tra le altre cose, ha portato Card e il defunto Alan Kruger (che sarebbe stato il quarto vincitore del premio) a studiare gli effetti sull’occupazione di un aumento del salario minimo.

Continua a leggere su Phastidio.net