Tribunale di Perugia, sentenza 3 ottobre 2025, n. 462 – È discrezionale (e non obbligatoria) la decisione di una società partecipata di reclutare nuovo personale attingendo dalla graduatoria formatasi a seguito di una procedura concorsuale
