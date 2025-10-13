Tribunale di Pavia, sentenza 9 settembre 2025, n. 469 – La mail di licenziamento priva di sottoscrizione non soddisfa il requisito della forma scritta perché non assicura l’identità del mittente né la validità del fatto
Gli scritti disponibili su questo sito sono copy-free e possono essere singolarmente riprodotti on line o su carta, anche senza specifica autorizzazione, laddove vengano mantenuti inalterati il contenuto e il titolo e a condizione che sia indicata sotto il titolo, quale fonte, “tratto da www.bollettinoadapt.it n.X, data“
Pubblicazione on line della Collana ADAPT ISSN 2240-2721 Registrazione n.1609, 11 novembre 2001, Tribunale di Modena, Italia. Direttore responsabile: Michele Tiraboschi; Direttrice ADAPT University Press: Lavinia Serrani.