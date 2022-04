<noscript class="ninja-forms-noscript-message"> Avviso: JavaScript è obbligatorio per questo contenuto.</noscript><div id="nf-form-11-cont" class="nf-form-cont" aria-live="polite" aria-labelledby="nf-form-title-11" aria-describedby="nf-form-errors-11" role="form"> <div class="nf-loading-spinner"></div> </div> <!-- TODO: Move to Template File. --> <script>var formDisplay=1;var nfForms=nfForms||[];var form=[];form.id='11';form.settings={"objectType":"Form Setting","editActive":true,"title":"M. Tiraboschi, Persona e lavoro tra tutele e mercato Per una nuova ontologia del lavoro nel discorso giuslavoristico ","created_at":"2021-07-23 11:47:40","default_label_pos":"above","show_title":"1","clear_complete":"1","hide_complete":"1","logged_in":"","key":"","conditions":[],"wrapper_class":"","element_class":"","add_submit":"1","not_logged_in_msg":"","sub_limit_number":"","sub_limit_msg":"","calculations":[],"formContentData":["nome_1625493272730","lastname_1625493268143","email","city_1625493290761","azienda_ente_istituzione_1625493442466","acconsento_all_utilizzo_dei_dati_inseriti_anche_con_strumenti_elettronici_da_parte_di_strutture_e_personale_incaricato_di_adapt_titolare_del_trattamento_per_l_invio_via_e-mail_di_informazioni_e_comunicazioni_1625493351879","accetto_e_prendo_visione_dell_informativa_sulla_raccolta_dati_e_privacy_1625493397380","recaptcha_1625493361685","submit"],"container_styles_background-color":"","container_styles_border":"","container_styles_border-style":"","container_styles_border-color":"","container_styles_color":"","container_styles_height":"","container_styles_width":"","container_styles_font-size":"","container_styles_margin":"","container_styles_padding":"","container_styles_display":"","container_styles_float":"","container_styles_show_advanced_css":"0","container_styles_advanced":"","title_styles_background-color":"","title_styles_border":"","title_styles_border-style":"","title_styles_border-color":"","title_styles_color":"","title_styles_height":"","title_styles_width":"","title_styles_font-size":"","title_styles_margin":"","title_styles_padding":"","title_styles_display":"","title_styles_float":"","title_styles_show_advanced_css":"0","title_styles_advanced":"","row_styles_background-color":"","row_styles_border":"","row_styles_border-style":"","row_styles_border-color":"","row_styles_color":"","row_styles_height":"","row_styles_width":"","row_styles_font-size":"","row_styles_margin":"","row_styles_padding":"","row_styles_display":"","row_styles_show_advanced_css":"0","row_styles_advanced":"","row-odd_styles_background-color":"","row-odd_styles_border":"","row-odd_styles_border-style":"","row-odd_styles_border-color":"","row-odd_styles_color":"","row-odd_styles_height":"","row-odd_styles_width":"","row-odd_styles_font-size":"","row-odd_styles_margin":"","row-odd_styles_padding":"","row-odd_styles_display":"","row-odd_styles_show_advanced_css":"0","row-odd_styles_advanced":"","success-msg_styles_background-color":"","success-msg_styles_border":"","success-msg_styles_border-style":"","success-msg_styles_border-color":"","success-msg_styles_color":"","success-msg_styles_height":"","success-msg_styles_width":"","success-msg_styles_font-size":"","success-msg_styles_margin":"","success-msg_styles_padding":"","success-msg_styles_display":"","success-msg_styles_show_advanced_css":"0","success-msg_styles_advanced":"","error_msg_styles_background-color":"","error_msg_styles_border":"","error_msg_styles_border-style":"","error_msg_styles_border-color":"","error_msg_styles_color":"","error_msg_styles_height":"","error_msg_styles_width":"","error_msg_styles_font-size":"","error_msg_styles_margin":"","error_msg_styles_padding":"","error_msg_styles_display":"","error_msg_styles_show_advanced_css":"0","error_msg_styles_advanced":"","currency":"","repeatable_fieldsets":"","unique_field_error":"A form with this value has already been submitted.","changeEmailErrorMsg":"Immetti un indirizzo email valido.","changeDateErrorMsg":"Please enter a valid date!","confirmFieldErrorMsg":"Questi campi devono corrispondere.","fieldNumberNumMinError":"Errore numero min","fieldNumberNumMaxError":"Errore numero max","fieldNumberIncrementBy":"Incrementa di ","formErrorsCorrectErrors":"Correggi gli errori prima di inviare il form.","validateRequiredField":"Campo obbligatorio.","honeypotHoneypotError":"Errore Honeypot","fieldsMarkedRequired":"I campi contrassegnati con <span class=\"ninja-forms-req-symbol\">*<\/span> sono obbligatori.","drawerDisabled":false,"allow_public_link":0,"embed_form":"","ninjaForms":"Ninja Forms","fieldTextareaRTEInsertLink":"Inserisci link","fieldTextareaRTEInsertMedia":"Inserisci media","fieldTextareaRTESelectAFile":"Seleziona un file","formHoneypot":"Se sei un essere umano e vedi questo campo, lascialo vuoto.","fileUploadOldCodeFileUploadInProgress":"Caricamento file in corso.","fileUploadOldCodeFileUpload":"CARICAMENTO FILE","currencySymbol":"$","thousands_sep":".","decimal_point":",","siteLocale":"it_IT","dateFormat":"d\/m\/Y","startOfWeek":"1","of":"di","previousMonth":"Previous Month","nextMonth":"Next Month","months":["January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December"],"monthsShort":["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"],"weekdays":["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"],"weekdaysShort":["Sun","Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat"],"weekdaysMin":["Su","Mo","Tu","We","Th","Fr","Sa"],"currency_symbol":"","beforeForm":"","beforeFields":"","afterFields":"","afterForm":""};form.fields=[{"objectType":"Field","objectDomain":"fields","editActive":false,"order":1,"idAttribute":"id","label_pos":"above","required":1,"placeholder":"","default":"","wrapper_class":"","element_class":"","container_class":"","input_limit":"","input_limit_type":"characters","input_limit_msg":"Character(s) left","manual_key":"","disable_input":"","admin_label":"","help_text":"","desc_text":"","disable_browser_autocomplete":"","mask":"","custom_mask":"","wrap_styles_background-color":"","wrap_styles_border":"","wrap_styles_border-style":"","wrap_styles_border-color":"","wrap_styles_color":"","wrap_styles_height":"","wrap_styles_width":"","wrap_styles_font-size":"","wrap_styles_margin":"","wrap_styles_padding":"","wrap_styles_display":"","wrap_styles_float":"","wrap_styles_show_advanced_css":0,"wrap_styles_advanced":"","label_styles_background-color":"","label_styles_border":"","label_styles_border-style":"","label_styles_border-color":"","label_styles_color":"","label_styles_height":"","label_styles_width":"","label_styles_font-size":"","label_styles_margin":"","label_styles_padding":"","label_styles_display":"","label_styles_float":"","label_styles_show_advanced_css":0,"label_styles_advanced":"","element_styles_background-color":"","element_styles_border":"","element_styles_border-style":"","element_styles_border-color":"","element_styles_color":"","element_styles_height":"","element_styles_width":"","element_styles_font-size":"","element_styles_margin":"","element_styles_padding":"","element_styles_display":"","element_styles_float":"","element_styles_show_advanced_css":0,"element_styles_advanced":"","cellcid":"c3277","field_label":"Nome","field_key":"nome_1625493272730","label":"Nome","key":"nome_1625493272730","type":"textbox","created_at":"2021-01-12 13:32:28","custom_name_attribute":"","personally_identifiable":"","value":"","drawerDisabled":"","id":92,"beforeField":"","afterField":"","parentType":"textbox","element_templates":["textbox","input"],"old_classname":"","wrap_template":"wrap"},{"objectType":"Field","objectDomain":"fields","editActive":false,"order":2,"idAttribute":"id","label":"Cognome","type":"lastname","key":"lastname_1625493268143","label_pos":"above","required":1,"default":"","placeholder":"","container_class":"","element_class":"","admin_label":"","help_text":"","custom_name_attribute":"lname","personally_identifiable":1,"value":"","drawerDisabled":"","field_label":"Cognome","field_key":"lastname_1625493268143","id":95,"beforeField":"","afterField":"","parentType":"lastname","element_templates":["lastname","input"],"old_classname":"","wrap_template":"wrap"},{"objectType":"Field","objectDomain":"fields","editActive":false,"order":3,"idAttribute":"id","label_pos":"above","required":1,"placeholder":"","default":"","wrapper_class":"","element_class":"","container_class":"","admin_label":"","help_text":"","desc_text":"","wrap_styles_background-color":"","wrap_styles_border":"","wrap_styles_border-style":"","wrap_styles_border-color":"","wrap_styles_color":"","wrap_styles_height":"","wrap_styles_width":"","wrap_styles_font-size":"","wrap_styles_margin":"","wrap_styles_padding":"","wrap_styles_display":"","wrap_styles_float":"","wrap_styles_show_advanced_css":0,"wrap_styles_advanced":"","label_styles_background-color":"","label_styles_border":"","label_styles_border-style":"","label_styles_border-color":"","label_styles_color":"","label_styles_height":"","label_styles_width":"","label_styles_font-size":"","label_styles_margin":"","label_styles_padding":"","label_styles_display":"","label_styles_float":"","label_styles_show_advanced_css":0,"label_styles_advanced":"","element_styles_background-color":"","element_styles_border":"","element_styles_border-style":"","element_styles_border-color":"","element_styles_color":"","element_styles_height":"","element_styles_width":"","element_styles_font-size":"","element_styles_margin":"","element_styles_padding":"","element_styles_display":"","element_styles_float":"","element_styles_show_advanced_css":0,"element_styles_advanced":"","cellcid":"c3281","field_label":"Email","field_key":"email","label":"Email","key":"email","type":"email","created_at":"2021-01-12 13:32:29","custom_name_attribute":"email","personally_identifiable":1,"value":"","id":93,"beforeField":"","afterField":"","parentType":"email","element_templates":["email","input"],"old_classname":"","wrap_template":"wrap"},{"objectType":"Field","objectDomain":"fields","editActive":false,"order":4,"idAttribute":"id","label":"Citt\u00e0","type":"city","key":"city_1625493290761","label_pos":"above","required":1,"default":"","placeholder":"","container_class":"","element_class":"","input_limit":"","input_limit_type":"characters","input_limit_msg":"Caratteri rimasti","manual_key":"","admin_label":"","help_text":"","mask":"","custom_mask":"","custom_name_attribute":"city","personally_identifiable":"","value":"","drawerDisabled":"","field_label":"Citt\u00e0","field_key":"city_1625493290761","id":96,"beforeField":"","afterField":"","parentType":"city","element_templates":["city","textbox","input"],"old_classname":"","wrap_template":"wrap"},{"objectType":"Field","objectDomain":"fields","editActive":false,"order":5,"idAttribute":"id","type":"textbox","label":"Azienda \/ Ente \/ Istituzione","key":"azienda_ente_istituzione_1625493442466","label_pos":"above","required":1,"default":"","placeholder":"","container_class":"","element_class":"","input_limit":"","input_limit_type":"characters","input_limit_msg":"Caratteri rimasti","manual_key":"","admin_label":"","help_text":"","mask":"","custom_mask":"","custom_name_attribute":"","personally_identifiable":"","value":"","drawerDisabled":"","field_label":"Azienda \/ Ente \/ Istituzione","field_key":"azienda_ente_istituzione_1625493442466","id":97,"beforeField":"","afterField":"","parentType":"textbox","element_templates":["textbox","input"],"old_classname":"","wrap_template":"wrap"},{"objectType":"Field","objectDomain":"fields","editActive":false,"order":6,"idAttribute":"id","type":"checkbox","label":"Acconsento all'utilizzo dei dati inseriti, anche con strumenti elettronici, da parte di strutture e personale incaricato di ADAPT (titolare del trattamento), per l\u2019invio via e-mail di informazioni e comunicazioni","key":"acconsento_all_utilizzo_dei_dati_inseriti_anche_con_strumenti_elettronici_da_parte_di_strutture_e_personale_incaricato_di_adapt_titolare_del_trattamento_per_l_invio_via_e-mail_di_informazioni_e_comunicazioni_1625493351879","label_pos":"right","required":1,"container_class":"","element_class":"","manual_key":"","admin_label":"","help_text":"","default_value":"unchecked","checked_value":"Selezionato","unchecked_value":"Deselezionato","checked_calc_value":"","unchecked_calc_value":"","drawerDisabled":"","field_label":"Acconsento all'utilizzo dei dati inseriti, anche con strumenti elettronici, da parte di strutture e personale incaricato di ADAPT (titolare del trattamento), per l\u2019invio via e-mail di informazioni e comunicazioni","field_key":"acconsento_all_utilizzo_dei_dati_inseriti_anche_con_strumenti_elettronici_da_parte_di_strutture_e_personale_incaricato_di_adapt_titolare_del_trattamento_per_l_invio_via_e-mail_di_informazioni_e_comunicazioni_1625493351879","id":98,"beforeField":"","afterField":"","value":"","parentType":"checkbox","element_templates":["checkbox","input"],"old_classname":"","wrap_template":"wrap"},{"objectType":"Field","objectDomain":"fields","editActive":false,"order":7,"idAttribute":"id","type":"checkbox","label":"Accetto e prendo visione dell' informativa sulla raccolta dati e privacy","key":"accetto_e_prendo_visione_dell_informativa_sulla_raccolta_dati_e_privacy_1625493397380","label_pos":"right","required":"","container_class":"","element_class":"","manual_key":"","admin_label":"","help_text":"","desc_text":"<p><span style=\"font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; caret-color: rgb(0, 0, 0);\">I dati forniti dall\u2019interessato con la compilazione del presente form contrassegnati come obbligatori sono necessari per lo scaricamento digitale della pubblicazione scelta dall'utente. In loro assenza tale procedura non potr\u00e0 essere completata. Tali dati saranno utilizzati, anche con strumenti elettronici, da strutture e personale incaricato di ADAPT (titolare del trattamento), per l'analisi degli accessi alle pubblicazioni avvenuto attraverso il presente form. Il dato relativo all'indirizzo mail eventualmente fornito sar\u00e0 utilizzato per l'invio di informazioni e comunicazioni, in caso di consenso. Il trattamento dei dati si base sul consenso che potr\u00e0 essere in ogni momento revocato dall'interessato. I dati utilizzati saranno conservati nei limiti di tali attivit\u00e0 di analisi e, in caso di consenso, di invio di informazioni e comunicazioni. Il titolare del trattamento dei dati personali \u00e8 l'Associazione ADAPT. Sar\u00e0, inoltre, possibile esercitare i diritti di accesso ai dati, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilit\u00e0 dei dati, opposizione, nonch\u00e9 di proporre reclamo alle autorit\u00e0 di controllo. Le eventuali istanze dovranno essere indirizzate a ADAPT \u2013 Associazione, c\/o Centro Studi Internazionali e Comparati DEAL - Diritto, Economia, Ambiente, Lavoro, Dipartimento di Economia Marco Biagi, Universit\u00e0 di Modena e Reggio E., Viale Berengario n. 51 - 41121 Modena oppure inviate al seguente indirizzo e-mail<\/span><span style=\"font-size: 14px;\">:<\/span><a href=\"mailto:segreteria@adapt.it\" style=\"color: rgb(0, 115, 170); font-size: 14px;\">segreteria@adapt.it<\/a><br><\/p>","default_value":"unchecked","checked_value":"Selezionato","unchecked_value":"Deselezionato","checked_calc_value":"","unchecked_calc_value":"","drawerDisabled":"","field_label":"Accetto e prendo visione dell' informativa sulla raccolta dati e privacy","field_key":"accetto_e_prendo_visione_dell_informativa_sulla_raccolta_dati_e_privacy_1625493397380","id":99,"beforeField":"","afterField":"","value":"","parentType":"checkbox","element_templates":["checkbox","input"],"old_classname":"","wrap_template":"wrap"},{"objectType":"Field","objectDomain":"fields","editActive":false,"order":8,"idAttribute":"id","label":"ReCAPTCHA","type":"recaptcha","container_class":"","element_class":"","size":"visible","key":"recaptcha_1625493361685","field_label":"ReCAPTCHA","field_key":"recaptcha_1625493361685","id":100,"beforeField":"","afterField":"","value":"","label_pos":"above","parentType":"textbox","element_templates":["recaptcha","input"],"old_classname":"","wrap_template":"wrap","site_key":"6LeqTX4bAAAAACyIgo3KImpTzuf2yHNuQj1MXLyo","theme":"light","lang":false},{"objectType":"Field","objectDomain":"fields","editActive":false,"order":9,"idAttribute":"id","processing_label":"Processing","container_class":"","element_class":"","wrap_styles_background-color":"","wrap_styles_border":"","wrap_styles_border-style":"","wrap_styles_border-color":"","wrap_styles_color":"","wrap_styles_height":"","wrap_styles_width":"","wrap_styles_font-size":"","wrap_styles_margin":"","wrap_styles_padding":"","wrap_styles_display":"","wrap_styles_float":"","wrap_styles_show_advanced_css":0,"wrap_styles_advanced":"","label_styles_background-color":"","label_styles_border":"","label_styles_border-style":"","label_styles_border-color":"","label_styles_color":"","label_styles_height":"","label_styles_width":"","label_styles_font-size":"","label_styles_margin":"","label_styles_padding":"","label_styles_display":"","label_styles_float":"","label_styles_show_advanced_css":0,"label_styles_advanced":"","element_styles_background-color":"","element_styles_border":"","element_styles_border-style":"","element_styles_border-color":"","element_styles_color":"","element_styles_height":"","element_styles_width":"","element_styles_font-size":"","element_styles_margin":"","element_styles_padding":"","element_styles_display":"","element_styles_float":"","element_styles_show_advanced_css":0,"element_styles_advanced":"","submit_element_hover_styles_background-color":"","submit_element_hover_styles_border":"","submit_element_hover_styles_border-style":"","submit_element_hover_styles_border-color":"","submit_element_hover_styles_color":"","submit_element_hover_styles_height":"","submit_element_hover_styles_width":"","submit_element_hover_styles_font-size":"","submit_element_hover_styles_margin":"","submit_element_hover_styles_padding":"","submit_element_hover_styles_display":"","submit_element_hover_styles_float":"","submit_element_hover_styles_show_advanced_css":0,"submit_element_hover_styles_advanced":"","cellcid":"c3287","field_label":"Submit","field_key":"submit","label":"Submit","key":"submit","type":"submit","created_at":"2021-01-12 13:32:29","id":94,"beforeField":"","afterField":"","value":"","label_pos":"above","parentType":"textbox","element_templates":["submit","button","input"],"old_classname":"","wrap_template":"wrap-no-label"}];nfForms.push(form);</script>

CHIUDI