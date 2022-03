Corte di Cassazione, ordinanza 17 febbraio 2022, n. 5247

Responsabilità solidale di committente in appalto non è applicabile a crediti aventi natura risarcitoria quali le indennità per ferie non godute, in quanto l’art. 29 comma 2 d.lgs. 276/2003 si applica solo a crediti retributivi da intendersi “in senso stretto”