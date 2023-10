Occupati e disoccupati – Agosto 2023. 10 tweet di commento ai nuovi dati Istat

Per entrare nella Scuola di ADAPT e nel progetto Fabbrica dei talenti scrivi a: selezione@adapt.it

Per iscriverti al Bollettino ADAPT clicca qui

Bollettino ADAPT 9 ottobre 2023, n. 33



4) Il tasso di occupazione torna al 61,5%, il più alto di sempre che però non è sufficiente a non farci essere l'ultimo paese in Europa che se la gioca mensilmente con la Grecia.

Il tasso di disoccupazione scende al 7,3%, quello di inattività invariato al 33,5%. pic.twitter.com/37WDX7NU3I

— Francesco Seghezzi (@francescoseghez) October 2, 2023