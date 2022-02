Le nuove vie per la partecipazione dei lavoratori

Raffaele Lungarella, Francesco Vella (lavoce.info, 22 febbraio 2022)

Nella scorsa legislatura, era stata presentata una proposta, poi arenata, per allargare la partecipazione dei lavoratori all’azionariato dell’impresa. Cinque nuovi disegni di legge stanno provando a tornare sul tema. Le principali caratteristiche.

In un precedente articolo abbiamo esaminato le modalità e gli obiettivi dei piani azionari per i dipendenti promossi da un gruppo di imprese italiane, e recentemente la stampa ha dato risalto ad altri piani lanciati con successo nel 2021 .Manca però ancora una organica disciplina della materia che non soltanto incentivi queste forme di partecipazione, ma che definisca anche le modalità attraverso le quali questa si può organizzare per incidere nei processi decisionali e nella governance societaria.

Il disegno di legge Ichino-Sacconi

Come è noto, nella passata legislatura, Pietro Ichino e altri senatori di diversi gruppi parlamentari presentarono un disegno di legge di Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica, che prevedeva la possibilità per le imprese di stipulare contratti collettivi aziendali o aderire ad accordi territoriali per promuovere il coinvolgimento dei lavoratori in procedure di informazioni, consultazione e verifica degli orientamenti strategici…

