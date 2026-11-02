Infrange il divieto di discriminazione indiretta l’indennità di presenza del CCNL AISS-UGL che penalizza le assenze per disabilità, congedi genitoriali, cura o studio, o che ne esclude i neoassunti nei primi 12 mesi
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Pubblicazione on line della Collana ADAPT ISSN 2240-2721 Registrazione n.1609, 11 novembre 2001, Tribunale di Modena, Italia. Direttore responsabile: Michele Tiraboschi; Direttrice ADAPT University Press: Lavinia Serrani.