Pasquale Inglisano. In memoria di un vero sindacalista e di un amico sincero

Bollettino ADAPT 20 luglio 2022, n. 28



La comunità di ADAPT perde con la scomparsa di Pasquale Inglisano un amico e un interlocutore di grande qualità umana e professionale. Operatore della Cisl, si è dedicato con intelligenza alle politiche del lavoro, concorrendo in particolare al negoziato che ha condotto alla legge disegnata da Marco Biagi, il giuslavorista che stimava perché sentiva affine.

È stato soprattutto un sindacalista intuitivo e coraggioso che sapeva andare oltre le illusioni ottiche della propaganda per individuare i più concreti interessi dei lavoratori. E delle imprese. Muoveva infatti da quella cultura della partecipazione e della responsabilità che identificava nei momenti migliori della confederazione cui aveva dedicato la sua lunga vita attiva.

Fu proprio lui, con Raffaele Bonanni e Luigi Angeletti, a sollecitare e condividere con Marco Biagi il contratto a progetto quale strumento idoneo a contrastare le false collaborazioni e a prefigurare il lavoro di domani. Quello che oggi chiamiamo smart working nella sua lettura più autentica.

Pasquale non aveva un eloquio fluido. Qualche volta era necessario ripetesse il concetto che voleva esprimere, mai banale. Aveva il senso dell’operare ben più che dell’apparire. I suoi obiettivi erano sempre concreti e per essi non temeva l’apparente impopolarità, fiducioso nella efficacia comunicazionale dei risultati in termini di maggiore e migliore occupazione.



Meriterà un’attenzione ben superiore ai ruoli formali che ha avuto perché è stato protagonista autentico di innovazioni. I suoi appunti, le sue note, le carte che ha lasciato possono rappresentare per i più giovani operatori sindacali un modello da seguire perché la sua onestà intellettuale, passione civile, curiosità culturale sono un lascito che deve essere coltivato in un tempo così faticoso per il perseguimento del bene comune.



Ci mancherà tuttavia prima di tutto l’amico vero e sincero, nella buona come nella cattiva sorte. Il nostro dolore si unisce a quello degli amati familiari.

Maurizio Sacconi

Chairman ADAPT Steering Committee

@MaurizioSacconi