Tribunale di Roma, sentenza 21 settembre 2021, n. 7421

Il licenziamento irrogato il 18/05/2020 deve ritenersi nullo per violazione del divieto di licenziamento imposto dal d.l. n. 18/2020 in quanto l’art. 80 del d.l. n. 34/2020, che estende tale divieto per 5 mesi, ha efficacia retroattiva