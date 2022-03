Il circolo vizioso che allontana le donne dal mercato del lavoro

G. Casalone et al., (lavoce.info, 9 marzo 2022)

Il divario salariale tra uomini e donne emerge già agli inizi della carriera e si ripercuote nelle fasi successive. Le ragioni possono essere varie. Ma la differenza di reddito spiega perché sono le donne ad abbandonare il lavoro quando arrivano i figli.

Il reddito delle donne agli inizi della carriera

I dati del mercato del lavoro mostrano che in molti casi la nascita di uno o più figli per le donne italiane comporta penalizzazioni in termini di occupazione e salario. Lo svantaggio non si esaurisce negli anni immediatamente successivi alla nascita, quando la madre ricorre maggiormente ai congedi previsti per legge e utilizza il part time per accudire i figli piccoli, ma rimane anche negli anni successivi. La stessa penalizzazione non si osserva per i padri.

Ma qual è la situazione dei redditi delle donne rispetto a quella degli uomini nelle prime fasi della carriera quando, data l’età media delle donne italiane al primo figlio, non dovrebbero essere ancora impegnate nelle attività di cura dei figli?

