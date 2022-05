Corte di Cassazione, sentenza 27 gennaio 2022, n. 16302

DHL: in caso di appalto in cui il committente detrae IVA pur in assenza di esternalizzazione legittima, anche la società risponde per evasione fiscale, per inserimento di reati tributari nei reati presupposti che giustificano l’applicazione del d.lgs. n. 231/2001