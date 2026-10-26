Ai fini della costituzione di una RSA, il perimetro della comparazione per l’accertamento della rappresentatività dell’organizzazione sindacale che la vuole istituire è da identificarsi con il settore di attività nel quale opera l’impresa o l’unità produttiva interessata, individuato in base all’attività concretamente svolta, quale risulta dal registro delle imprese e dagli ulteriori indici oggettivi disponibili, purché coerenti con l’attività effettivamente esercitata
| Corte di Cassazione
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