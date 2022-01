Certificazione parità di genere. Opportunità o mero adempimento burocratico?

Fabiola Lamberti (ilSussidiario.net, 28 gennaio 2022)



Da quest’anno molte imprese dovranno predisporre la certificazione della parità di genere. C’è da chiedersi se consentirà di fare un passo avanti contro il gender gap



La Legge n. 162/2021, entrata in vigore il 3 dicembre 2021, ha modificato il Codice delle pari opportunità (D. Lgs. n. 198/2006) introducendo correttivi ed elementi innovativi finalizzati a migliorare la partecipazione femminile al mercato del lavoro e a ridurre il gap retributivo e di crescita professionale.



Il gender gap è una tematica non certo nuova nel panorama giuslavoristico, ma l’interesse crescente è ora giustificato da una previsione normativa che introduce un obbligo di certificazione nonché un bonus premiale per le imprese che si impegnano nella riduzione del divario di genere. La misura è anche promossa dal Pnrr che, nella missione 5, «Inclusione e coesione», tra le politiche per il lavoro, ha destinato a questa finalità 10 milioni di euro…

