Pubblico Impiego. La scommessa di Brunetta sulla formazione continua

Giuliano Cazzola (IlSussidiario.net, 12 gennaio 2022)



Renato Brunetta ha presentato un grande piano di formazione e di aggiornamento dei pubblici dipendenti che può cambiare volto alla Pa



Il ministro Renato Brunetta, pur essendo in politica da decenni, non ha smesso mai di essere un professore di economia del lavoro. Tra i titolari più attivi della compagine governativa ha portato a conclusione una serie di provvedimenti in grado di cambiare il volto della Pa. Ma il professore riemerge puntualmente sul versante della comunicazione che il ministro cura personalmente diffondendo slides e scrivendo articoli molto ampi e argomentati. Di recente ha pubblicato un saggio scritto insieme a Michele Tiraboschi sul lavoro agile nella Pubblica amministrazione, ma il suo ultimo contributo riguarda la presentazione e l’avvio di un grande piano di formazione e di aggiornamento dei pubblici dipendenti, finanziato (con un miliardo come previsto nel Protocollo del marzo 2021) nel contesto del Pnrr e rivolto all’intera platea dei lavoratori della Pa (3,2 milioni)…

