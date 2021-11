Legge di Bilancio 2022: arriva Quota 102. Restyling per APE sociale e Opzione donna

Michele Dalla Sega – in collaborazione con IPSOA QUOTIDIANO



Bollettino ADAPT 2 novembre 2021, n. 38



Con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge di Bilancio 2022, arrivano alcune importanti novità anche sul fronte del sistema previdenziale. Quota 102, APE Sociale “rafforzato” e Opzione donna con requisiti anagrafici aumentati sono i 3 principali strumenti sui quali punta il Governo per garantire una maggiore flessibilità in uscita, anche in vista dell’imminente scadenza di Quota 100, che non sarà prorogata. Importanti novità riguarderanno inoltre il regime pensionistico dei giornalisti professionisti, a partire dal 1° luglio 2022…



